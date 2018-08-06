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  • Юсупов – о победе над ЦСКА: «Ростов» как минимум не слабее, это не сенсация»

Юсупов – о победе над ЦСКА: «Ростов» как минимум не слабее, это не сенсация»

6 августа 2018, 07:30
21

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов не считает сенсационным победу своей команды в выездном матче над ЦСКА.

Игра второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» завершилась со счетом 0:1.

– Тяжелая была игра?

– Сложная игра. Повели начале игры и старались удержать преимущество, поэтому много двигались и устали.

– Какие ощущения после двух побед на старте?

– Второй тур, рано что-то загадывать, какие-то выводы делать. Хорошо, что так получилось. Есть к чему стремиться. Надеемся, что лучшие наши игры еще впереди.

– Есть разница перед этим ЦСКА и прошлогодним?

– Конечно, это небо и земля. Тогда они были намного сильнее. Мы получили заслуженные очки. Мы как минимум не слабее, это не сенсация.

– В какой футбол играет «Ростов»?

– Многое тренируем, но пока не все получается. Мы работаем над этим, сезон только начался. В дальнейшем будем играть лучше. ЦСКА сегодня владел преимуществом, но мы рано забили гол и старались играть более осторожно. Раз мы выиграли, значит правильно все делали. Да, у ЦСКА есть Акинфеев, но остальные игроки, думаю, слабее наших. Это абсолютно заслуженная победа.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Юсупов Артур
Комментарии (21)
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alex1951
1533530408
Мне чё вдруг вспомнилось.... Вот сегодня ,было бы уместно высказаться по Карпину : ,, Вдули,так вдули!,,
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Всем привет, я тут время
1533532410
"Раз в год и палка стреляет" итоги определим в конце сезона
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a-rakhmatov
1533533850
Артур, это не сенсация просто кони старые ушли, а новые пока не сыгрались....а новый Ростов после Бердыева сформировался уже ...удачи Карпину и его команде)))
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FCZenit is Ivanovo
1533536409
Молодцы что сказать, возвращение Ростова, но пока рано говорить после 2 туров
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Пестрый
1533537531
Хотел сказать что команда Карпина такое же говнище? Кто сомневается смотри статистику! Два!!! всего два!! удара в створ на двоих))) за всю игру! да это даже не говно это хуже говна)))
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Чикомас
1533539385
Да. Это не Ростов силен. Мы слабы. Пока .И это было ожидаемо. А Ростову, гордиться тем, что они не слабее нынешнего ЦСКА не стоит...Во втором тайме автобус поставили против необстрелянных пацанов..Думайте ребята..Мы то выберемся из этой ямы. А вам думать надо...
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OfaZavr
1533541906
то что не слабее нынешнего ЦСКА тут гордиться нечем, но победа есть победа и команда движется вперед.
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vgarakh
1533542287
Валера вдул
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ALEX ML
1533550357
Отбросы ос всех клубов и несколько пенсов - вот и весь Ростов
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zigbert
1533629318
Что поделаешь ,тактику выбирает тренер и осуждать его за это не имеет смысла, тем более если одержана победа.
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