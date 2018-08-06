Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юсупов – о победе над ЦСКА: «Ростов» как минимум не слабее, это не сенсация»

    Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов не считает сенсационным победу своей команды в выездном матче над ЦСКА.

    Игра второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» завершилась со счетом 0:1.

    – Тяжелая была игра?

    – Сложная игра. Повели начале игры и старались удержать преимущество, поэтому много двигались и устали.

    – Какие ощущения после двух побед на старте?

    – Второй тур, рано что-то загадывать, какие-то выводы делать. Хорошо, что так получилось. Есть к чему стремиться. Надеемся, что лучшие наши игры еще впереди.

    – Есть разница перед этим ЦСКА и прошлогодним?

    – Конечно, это небо и земля. Тогда они были намного сильнее. Мы получили заслуженные очки. Мы как минимум не слабее, это не сенсация.

    – В какой футбол играет «Ростов»?

    – Многое тренируем, но пока не все получается. Мы работаем над этим, сезон только начался. В дальнейшем будем играть лучше. ЦСКА сегодня владел преимуществом, но мы рано забили гол и старались играть более осторожно. Раз мы выиграли, значит правильно все делали. Да, у ЦСКА есть Акинфеев, но остальные игроки, думаю, слабее наших. Это абсолютно заслуженная победа.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2018 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 11:08

      Что поделаешь ,тактику выбирает тренер и осуждать его за это не имеет смысла, тем более если одержана победа.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 6 августа 2018, 13:12

      Отбросы ос всех клубов и несколько пенсов - вот и весь Ростов

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      человек просто > ALEX ML 6 августа 2018, 17:54

      Можешь дать совет как стать чемпионом России этим с моей точки зрения 2 уважаемым клубам не думаю .Может сможешь выйти на поле и сыграть лучше любого из этих футболистов сомневаюсь.Это спорт сегодня одни сильней а завтра другие. И не хами это признак наверно догадываешься кого.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm > ALEX ML 7 августа 2018, 16:21

      ну хотя бы не к.г.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 августа 2018, 10:58

      Валера вдул

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 10:51

      то что не слабее нынешнего ЦСКА тут гордиться нечем, но победа есть победа и команда движется вперед.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 августа 2018, 10:09

      Да. Это не Ростов силен. Мы слабы. Пока .И это было ожидаемо. А Ростову, гордиться тем, что они не слабее нынешнего ЦСКА не стоит...Во втором тайме автобус поставили против необстрелянных пацанов..Думайте ребята..Мы то выберемся из этой ямы. А вам думать надо...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      Qranat > Чикомас 6 августа 2018, 10:30

      Согласен. Отработал Юсуп с похвалой на перспективу, почему-то пренебрегая объективностью. В "Ростове" из тех "мужиков" Бердыевских времен, уже НИКОГО не осталось, кроме Гацкана (который стал при Карпине дурковать, валяясь и корчась на газоне, что не красит капитана) и Калачева - так что, нынешний главный клич дончан "ВАЛЕРИМ" и это, как правило, заканчивалось неоправданными ожиданиями. А "мужиками" становятся игроки "Рубина", которые явно поменяли стиль игры и намерены диктовать свои условия на поле ВСЕМ без исключения, а не отбиваться как ростовские при Карпине (с теми же пацанами ЦСКА время владения 60 - 40 в пользу армейцев), ставя автобус у своих ворот... Чего хватило команде Карпуши для того чтобы отобрать очки у НИКАКИХ "Ахмата", игравшего весь матч в меньшинстве, и ЦСКА, который и из Самары еле ноги унес. Так где солидность "Ростова", уважаемый ? Это Юсуп манию величия за собой из Питера перетащил, наверно... где этим заразились от Миллера и Фурсенки не только игроки, но и болелы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Чикомас 6 августа 2018, 18:17

      Я не пойму: все кричат "автобус"-"автобус"! И что? Это тактика тренера рассчитанная на способности состава! И если команда победила, то тактика выбрана правильно! С такой тактикой Рубин обыгрывал Барселону, Ростов Баварию и что в этом плохого? Наверное лучше с "голыми пятками" лететь на Ливерпуль и отхватить 0:7 и кричать, что мы играем в атакующий футбол? И где ты прочитал, что Ростов ГОРДИТСЯ тем, что не слабее ЦСКА?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас > Serjoga 7 августа 2018, 10:16

      Ну да :"Рубин- Барселону", "Ростов Баварию". То есть, ты приравниваешь ЦСКА к Барселоне, ибо такую (!!!!) команду, без "автобуса" обыграть не смогли бы. Да, с грандами , это нормальная практика. С новым, молодежным, несыгранным ЦСКА...ну если не позор, то уж точно стыдоба. Нечем тут гордиться. Не чем. Надеюсь, во втором круге, это будет уже другая команда.Вот тогда и посмотрим..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Чикомас 7 августа 2018, 21:37

      Хорошо, а Оренбург "Крылышек" "автобусом" проехался и вкатил трешку? А Ростов сыгран? Все исландцы были на ЧМ, 3-4 новых трансфера! О какой сыгранности можно говорить в начале чемпионата? Здесь гордости особой нет! Игра забудется, а три очка увидишь всегда! А радость от победы у ребят есть! Ну и молодцы! Посмотрим что дальше будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 6 августа 2018, 09:43

      вв

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 6 августа 2018, 09:38

      Хотел сказать что команда Карпина такое же говнище? Кто сомневается смотри статистику! Два!!! всего два!! удара в створ на двоих))) за всю игру! да это даже не говно это хуже говна)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 > Пестрый 6 августа 2018, 13:45

      Твой аватар тебе соответствует!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 6 августа 2018, 09:20

      Молодцы что сказать, возвращение Ростова, но пока рано говорить после 2 туров

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 августа 2018, 08:37

      Артур, это не сенсация просто кони старые ушли, а новые пока не сыгрались....а новый Ростов после Бердыева сформировался уже ...удачи Карпину и его команде)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2018, 08:37

      ЦСКА теперь не конкурент Спартаку в борьбе за золото думаю мясные выиграют без проблем если только Локомотив подтянет свою игру тогда появится борьба, а так все ясно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Garrincha58 6 августа 2018, 08:41

      Про зенит не забудь. Не будут мясные чемпионами!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > Diter Bolen 6 августа 2018, 09:31

      Рубин не списывай команда тоже играет в интересный и привлекательный футбол!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11