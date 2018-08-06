Юсупов – о победе над ЦСКА: «Ростов» как минимум не слабее, это не сенсация»

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов не считает сенсационным победу своей команды в выездном матче над ЦСКА.

Игра второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» завершилась со счетом 0:1.

– Тяжелая была игра?

– Сложная игра. Повели начале игры и старались удержать преимущество, поэтому много двигались и устали.

– Какие ощущения после двух побед на старте?

– Второй тур, рано что-то загадывать, какие-то выводы делать. Хорошо, что так получилось. Есть к чему стремиться. Надеемся, что лучшие наши игры еще впереди.

– Есть разница перед этим ЦСКА и прошлогодним?

– Конечно, это небо и земля. Тогда они были намного сильнее. Мы получили заслуженные очки. Мы как минимум не слабее, это не сенсация.

– В какой футбол играет «Ростов»?

– Многое тренируем, но пока не все получается. Мы работаем над этим, сезон только начался. В дальнейшем будем играть лучше. ЦСКА сегодня владел преимуществом, но мы рано забили гол и старались играть более осторожно. Раз мы выиграли, значит правильно все делали. Да, у ЦСКА есть Акинфеев, но остальные игроки, думаю, слабее наших. Это абсолютно заслуженная победа.