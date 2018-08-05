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  • РПЛ. «Ахмат» обыграл «Енисей», красноярцы не забивают два матча подряд

РПЛ. «Ахмат» обыграл «Енисей», красноярцы не забивают два матча подряд

5 августа 2018, 23:27
3

«Ахмат» в матче второго тура РПЛ встретился с дебютантом соревнований из Красноярска. Единственный гол Олега Иванова принес чеченцам победу. Он был забит во втором тайме из-за пределов штрафной площади.

Сибиряки с начала турнира не могут поразить чужие ворота. Команда терпит второе поражение подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Ахмат (Грозный) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Иванов, 60.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Анхель, Иванов (Лима, 86), Бериша (Митришев, 78), Роши, Швец, Думбия, Балай (Мбенгуе, 72).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Дугалич, Гасанов, Занев, Комолов, Огуде, Рожков (Фатуллаев, 74), Бодул (Костюков, 82), Саркисов (Обрадович, 60).

Предупреждения: Плиев, 52; Иванов, 77; Уциев, 90+4 – Гасанов, 38; Огуде, 56.

Удаления: нет – Гасанов, 45.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Енисей
Комментарии (3)
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Yev
1533501156
Ну, в отличии от ЦСКА для Енисея это нормально, хотя Гончаренко нравится.
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кузнецов артем
1533505466
Вот и какой смысл брать возрастных игроков Амкара если с ними вы все равно будете бороться за выживание...
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Smekaev
1533506815
При таком судействе и Барса бы, может, вничью скатала с "Ахматом".
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