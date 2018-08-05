Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Енисей», красноярцы не забивают два матча подряд

    «Ахмат» в матче второго тура РПЛ встретился с дебютантом соревнований из Красноярска. Единственный гол Олега Иванова принес чеченцам победу. Он был забит во втором тайме из-за пределов штрафной площади.

    Сибиряки с начала турнира не могут поразить чужие ворота. Команда терпит второе поражение подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Ахмат (Грозный) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Иванов, 60.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Анхель, Иванов (Лима, 86), Бериша (Митришев, 78), Роши, Швец, Думбия, Балай (Мбенгуе, 72).

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Дугалич, Гасанов, Занев, Комолов, Огуде, Рожков (Фатуллаев, 74), Бодул (Костюков, 82), Саркисов (Обрадович, 60).

    Предупреждения: Плиев, 52; Иванов, 77; Уциев, 90+4 – Гасанов, 38; Огуде, 56.

    Удаления: нет – Гасанов, 45.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2018 23:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 августа 2018, 01:06

      При таком судействе и Барса бы, может, вничью скатала с "Ахматом".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 6 августа 2018, 00:44

      Вот и какой смысл брать возрастных игроков Амкара если с ними вы все равно будете бороться за выживание...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 августа 2018, 23:32

      Ну, в отличии от ЦСКА для Енисея это нормально, хотя Гончаренко нравится.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11