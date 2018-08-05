РПЛ. «Ахмат» обыграл «Енисей», красноярцы не забивают два матча подряд

«Ахмат» в матче второго тура РПЛ встретился с дебютантом соревнований из Красноярска. Единственный гол Олега Иванова принес чеченцам победу. Он был забит во втором тайме из-за пределов штрафной площади.

Сибиряки с начала турнира не могут поразить чужие ворота. Команда терпит второе поражение подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Ахмат (Грозный) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Иванов, 60.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Анхель, Иванов (Лима, 86), Бериша (Митришев, 78), Роши, Швец, Думбия, Балай (Мбенгуе, 72).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Дугалич, Гасанов, Занев, Комолов, Огуде, Рожков (Фатуллаев, 74), Бодул (Костюков, 82), Саркисов (Обрадович, 60).

Предупреждения: Плиев, 52; Иванов, 77; Уциев, 90+4 – Гасанов, 38; Огуде, 56.

Удаления: нет – Гасанов, 45.

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