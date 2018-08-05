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    Эмболо может пройти медобследование в «Локомотиве» на следующей неделе 

    Эрдин Шакири, агент нападающего «Шальке-04» Бриля Эмоболо рассказал об интересе «Локомотива» к игроку.

    «О стопроцентном подписании контракта между Эмболо и «Локомотивом» говорить пока рано. Клуб действительно договорился с футболистом по условиям личного контракта.

    Сейчас между клубами решаются юридические и финансовые вопросы. Если все будет хорошо, то в первой половине следующей недели футболист может пройти медицинское обследование», – сказал Шакири.

    Эмболо попрощался с «Шальке». Форвард близок к переходу в «Локомотив»

    Источник: ТАСС

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    05.08.2018 16:57
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 августа 2018, 19:04

      А это что за вирус новый? Эбола - Эмбола...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      Freyd 5 августа 2018, 17:43

      А может и не пройдет

      2
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