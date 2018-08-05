Эмболо может пройти медобследование в «Локомотиве» на следующей неделе 

Эрдин Шакири, агент нападающего «Шальке-04» Бриля Эмоболо рассказал об интересе «Локомотива» к игроку.

«О стопроцентном подписании контракта между Эмболо и «Локомотивом» говорить пока рано. Клуб действительно договорился с футболистом по условиям личного контракта.

Сейчас между клубами решаются юридические и финансовые вопросы. Если все будет хорошо, то в первой половине следующей недели футболист может пройти медицинское обследование», – сказал Шакири.

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