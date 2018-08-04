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    Селюк: «Интересно посмотреть на Крыховяка. Судя по вылетевшему «Вест Бромвичу», он не лучше Эдерки. Только дороже»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк в очередной раз с сарказмом высказался о трансферной кампании «Локомотива».

    Ранее он раскритиковал руководство московского клуба за приобретение нападающего Эдера и полузащитника Гжегожа Крыховяка.

    «Интересно посмотреть на Крыховяка. Он хоть чуть лучше Эдерки или такого же уровня? Судя по вылетевшему «Вест Бромвичу», не лучше. Только дороже», – написал Селюк в твиттере.

    Сегодня, 4 августа, «Локомотив» сыграет со «Спартаком» во втором туре РПЛ. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Twitter

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    04.08.2018 14:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 21:17

      Вновь принялся за свои грязные дела.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      avera 4 августа 2018, 18:48

      А почему этого мудака вообще цитируют?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 18:05

      опять за свое взялся, во всю точит зуб на Локо.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      sergan113 4 августа 2018, 18:01

      Димон, чее за балет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 4 августа 2018, 17:39

      Вот просто, тебя *бёт?! Что ж за гниль то такая, видимо никому не нужен, услуги не котируются. Ему бы еще червяка в пару и будут как два брата дегенерата

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 4 августа 2018, 15:21

      Знать бы ещё кому селюковское мнение интересно...

      6
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 августа 2018, 15:02

      У Вест Брома финансовые проблемы. Джей Родригес сыграл на уровне, принес чемпионство МС, как всем известно. Крыховяк был в ротации, Насер Шадли вообще оставил Бельгию на ЧМ в мачте с Японией. Так что там и сейчас хватает высоклассных игроков к которым у тебя доступа точно не будет, а потому и критикуешь гражданин агент. Где его клиенты - в МЛС или Катар едут сейчас, или наоборот оттуда и для низших лиг собраны.

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 августа 2018, 15:01

      Чтоже тебя, ****, так подрывает!?

      4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 августа 2018, 14:58

      Телуха какая то...ноет и ноет. Просто ему завидно, что его говнотовар не берут

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 августа 2018, 14:31

      А вот мой Траоре...повторился Дмитрий...

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