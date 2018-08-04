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  • Селюк: «Интересно посмотреть на Крыховяка. Судя по вылетевшему «Вест Бромвичу», он не лучше Эдерки. Только дороже»

Селюк: «Интересно посмотреть на Крыховяка. Судя по вылетевшему «Вест Бромвичу», он не лучше Эдерки. Только дороже»

4 августа 2018, 14:14
12

Футбольный агент Дмитрий Селюк в очередной раз с сарказмом высказался о трансферной кампании «Локомотива».

Ранее он раскритиковал руководство московского клуба за приобретение нападающего Эдера и полузащитника Гжегожа Крыховяка.

«Интересно посмотреть на Крыховяка. Он хоть чуть лучше Эдерки или такого же уровня? Судя по вылетевшему «Вест Бромвичу», не лучше. Только дороже», – написал Селюк в твиттере.

Сегодня, 4 августа, «Локомотив» сыграет со «Спартаком» во втором туре РПЛ. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Крыховяк Гжегож Эдер Селюк Дмитрий
Комментарии (12)
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Project Бабангида
1533381360
слова обиженной женщины, которую бросили
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KOLBIS
1533382295
А вот мой Траоре...повторился Дмитрий...
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Федя Кабак
1533383919
Телуха какая то...ноет и ноет. Просто ему завидно, что его говнотовар не берут
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Сильвербой
1533384116
Чтоже тебя, ****, так подрывает!?
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alexis02lion
1533384169
У Вест Брома финансовые проблемы. Джей Родригес сыграл на уровне, принес чемпионство МС, как всем известно. Крыховяк был в ротации, Насер Шадли вообще оставил Бельгию на ЧМ в мачте с Японией. Так что там и сейчас хватает высоклассных игроков к которым у тебя доступа точно не будет, а потому и критикуешь гражданин агент. Где его клиенты - в МЛС или Катар едут сейчас, или наоборот оттуда и для низших лиг собраны.
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Нас Много
1533385278
Знать бы ещё кому селюковское мнение интересно...
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Kulima
1533393599
Вот просто, тебя *бёт?! Что ж за гниль то такая, видимо никому не нужен, услуги не котируются. Ему бы еще червяка в пару и будут как два брата дегенерата
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OfaZavr
1533395145
опять за свое взялся, во всю точит зуб на Локо.
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avera
1533397711
А почему этого мудака вообще цитируют?
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zigbert
1533406678
Вновь принялся за свои грязные дела.
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