Селюк: «Интересно посмотреть на Крыховяка. Судя по вылетевшему «Вест Бромвичу», он не лучше Эдерки. Только дороже»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в очередной раз с сарказмом высказался о трансферной кампании «Локомотива».

Ранее он раскритиковал руководство московского клуба за приобретение нападающего Эдера и полузащитника Гжегожа Крыховяка.

«Интересно посмотреть на Крыховяка. Он хоть чуть лучше Эдерки или такого же уровня? Судя по вылетевшему «Вест Бромвичу», не лучше. Только дороже», – написал Селюк в твиттере.

Сегодня, 4 августа, «Локомотив» сыграет со «Спартаком» во втором туре РПЛ. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.