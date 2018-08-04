Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Натхо может вернуться в ЦСКА

4 августа 2018, 00:23
16

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может вернуться в московский клуб. На данный момент израильтянин находится в статусе свободного агента.

«Бибраса в «Рубине» не будет. Интерес был, но до конкретики дело не дошло. Тем более сейчас в «Рубине» сложная финансовая ситуация.

Натхо хочет попробовать себя в Европе: Германии или Испании. Есть и вариант с возвращением в ЦСКА. И клуб, и Бибрас всегда рады сотрудничеству. Не могу сказать, что он точно вернется, но такая вероятность есть», – сказал Адам Натхо, дядя футболиста.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska-62
1533331901
Увы, лучшие годы Бибраса давно позади. И дело не в возрасте. "Подсел" он в последнее время. И брака с обрезами стало от него многовато, да и с исполнением штрафных и навесов всё тоже стало не лучшим образом. Возродится, прибавит, все будут этому только рады. Но там уже молодая поросль есть, конкуренция!
Ответить
Dr Metal
1533354665
Да да да... Бибрас последний сезон выходя на замены игру не усиливаел, а только ослаблял. Его время, увы ушло. Пусть уж лучше свежая кровь в команде поварится. А он, уходя из ЦСКА думал его ждут Реал и Барселона?? Кому он там нужен
Ответить
a_who
1533361045
Знать никому не приглянулсо )))
Ответить
Nerlinger
1533362119
В данной ситуации Будем рады
Ответить
Юрий Б.
1533362857
Получается никому не нужен
Ответить
OfaZavr
1533365891
значит зарубежные варианты не очень то надежные раз думает о возможности вернуться в ЦСКА.
Ответить
KOLBIS
1533381602
На замену и выполнять стандарты,да и опыт пригодится,"дедушка" всегда нужен для молодых...
Ответить
111ax
1533382307
его игра уже на спаде, пик его формы был при игре за рубин
Ответить
zigbert
1533382574
Видимо не подобрал для себя нужной команды Бибрас.
Ответить
Vickont
1533384891
«Нет уж, умерла, так умерла!»©
Ответить
Главные новости
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Все новости
Все новости
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
21:14
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
6
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
20
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
5
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+