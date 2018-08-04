Натхо может вернуться в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может вернуться в московский клуб. На данный момент израильтянин находится в статусе свободного агента.

«Бибраса в «Рубине» не будет. Интерес был, но до конкретики дело не дошло. Тем более сейчас в «Рубине» сложная финансовая ситуация.

Натхо хочет попробовать себя в Европе: Германии или Испании. Есть и вариант с возвращением в ЦСКА. И клуб, и Бибрас всегда рады сотрудничеству. Не могу сказать, что он точно вернется, но такая вероятность есть», – сказал Адам Натхо, дядя футболиста.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 года.