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    Натхо может вернуться в ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может вернуться в московский клуб. На данный момент израильтянин находится в статусе свободного агента.

    «Бибраса в «Рубине» не будет. Интерес был, но до конкретики дело не дошло. Тем более сейчас в «Рубине» сложная финансовая ситуация.

    Натхо хочет попробовать себя в Европе: Германии или Испании. Есть и вариант с возвращением в ЦСКА. И клуб, и Бибрас всегда рады сотрудничеству. Не могу сказать, что он точно вернется, но такая вероятность есть», – сказал Адам Натхо, дядя футболиста.

    Натхо выступал за ЦСКА с 2014 года.

    Источник: Sport24

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    04.08.2018 00:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 4 августа 2018, 15:14

      «Нет уж, умерла, так умерла!»©

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 14:36

      Видимо не подобрал для себя нужной команды Бибрас.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +706

      111ax 4 августа 2018, 14:31

      его игра уже на спаде, пик его формы был при игре за рубин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 августа 2018, 14:20

      На замену и выполнять стандарты,да и опыт пригодится,"дедушка" всегда нужен для молодых...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 09:58

      значит зарубежные варианты не очень то надежные раз думает о возможности вернуться в ЦСКА.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 4 августа 2018, 09:07

      Получается никому не нужен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 августа 2018, 08:55

      В данной ситуации Будем рады

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Nerlinger 4 августа 2018, 15:56

      Вот скажи, зачем он? Есть Бистрович, Бийол, Набабкин неплох в опорной зоне. Обрезов не хватает? Магнуссон многовато косячит пока, но он еще исправится. Время никого не щадит, и Бибрас, по большей части, слишком много выпадал из игры в последнее время, да и "пендали" смазывать стал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 4 августа 2018, 08:37

      Знать никому не приглянулсо )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 4 августа 2018, 06:51

      Да да да... Бибрас последний сезон выходя на замены игру не усиливаел, а только ослаблял. Его время, увы ушло. Пусть уж лучше свежая кровь в команде поварится.
      А он, уходя из ЦСКА думал его ждут Реал и Барселона?? Кому он там нужен

      4
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      Рейтинг: +979

      directorpg 4 августа 2018, 03:12

      Нужно уже определяться, лучшего варианта не будет.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > directorpg 4 августа 2018, 07:47

      Лучший это малага

      1
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      Рейтинг: +24

      Leshka1994 > himik2-62 4 августа 2018, 08:58

      Да хоть она,а не Кони.Дважды в одну воду не зайдешь

      1
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