«Сантос» требует от «Зенита» 10 миллионов за Вериссимо. Трансфер может состояться на следующей неделе

Центральный защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может стать игроком «Зенита» на следующей неделе.

Вероятная сумма трансфера – более 10 миллионов евро.

«Вериссимо хочет играть в Европе. Ранее он уже договорился о переходе в «Торино», но итальянский клуб не смог предложить «Сантосу» требуемую сумму. Трансфер не состоялся.

Какую сумму требует руководство? 10 миллионов евро напрямую «Сантосу», не считая комиссионных агентам и семье игрока. Думаю, вероятность перехода высока. Все может решиться в ближайшую неделю», – сообщил источник в совете директоров бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил бразильскому клубу 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста.