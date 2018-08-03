«Сантос» требует от «Зенита» 10 миллионов за Вериссимо. Трансфер может состояться на следующей неделе

Кто бы что не писал, а проблема центральной зоны защиты-актуальна, увы Гарая как и Халка заменить до сих пор не удалось.... ЕСЛИ этот Вериссимо будет не хуже Маманы, то 10 лямов за перспективного и главное молодого игрока(учитывая сегодняшние траты других чемпионатов топ 6) это не слишком много!!! Опасения в том, что далеко не каждый молодой легионер может заиграть в нашей "супер лиге", и примеров тому уйма, тот же Йованович переходя из Сербии считался будущим щитом обороны Зенита, а вот на деле.... Интересны трансферы нового спортивного директора!!!
Центральный защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может стать игроком «Зенита» на следующей неделе.
Вероятная сумма трансфера – более 10 миллионов евро.
«Вериссимо хочет играть в Европе. Ранее он уже договорился о переходе в «Торино», но итальянский клуб не смог предложить «Сантосу» требуемую сумму. Трансфер не состоялся.
Какую сумму требует руководство? 10 миллионов евро напрямую «Сантосу», не считая комиссионных агентам и семье игрока. Думаю, вероятность перехода высока. Все может решиться в ближайшую неделю», – сообщил источник в совете директоров бразильского клуба.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил бразильскому клубу 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста.