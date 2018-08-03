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  • «Сантос» требует от «Зенита» 10 миллионов за Вериссимо. Трансфер может состояться на следующей неделе

«Сантос» требует от «Зенита» 10 миллионов за Вериссимо. Трансфер может состояться на следующей неделе

3 августа 2018, 18:23
15

Центральный защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может стать игроком «Зенита» на следующей неделе.

Вероятная сумма трансфера – более 10 миллионов евро.

«Вериссимо хочет играть в Европе. Ранее он уже договорился о переходе в «Торино», но итальянский клуб не смог предложить «Сантосу» требуемую сумму. Трансфер не состоялся.

Какую сумму требует руководство? 10 миллионов евро напрямую «Сантосу», не считая комиссионных агентам и семье игрока. Думаю, вероятность перехода высока. Все может решиться в ближайшую неделю», – сообщил источник в совете директоров бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил бразильскому клубу 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Зенит
Комментарии (15)
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Путник 13
1533310143
Нах. он сдался..Скроботов , Набиуллин , Жирков..
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Рубик Докоян
1533310458
Он ещё не сложившийся качественный ЦЗ , чтобы идти у них на поводу с такими запросами.
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Garrincha58
1533310907
Зенит хочет хоть кого то купить лишь бы не отставать от других, политика прежняя ничего не меняется поэтому ничего путного и в этом сезоне не будет
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кузнецов артем
1533311090
Ну вот и глянем, если купят цз у 15 команды своей лиги да еще и за 10м то толку от приглашения спортивного директора нет...
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insider_retro
1533311546
У Зенита не ладится с созидателями и забиваками, - вот куда вкатить бы свежатины... Оборона и раньше худо-бедно пропускали не много... А за защитника червончик отгрузить как-то не рентабельно...
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серега кашин
1533311695
зениту просто надо кого-то купить
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prezent2017
1533312904
«Сантос» требует от «Зенита»...! Не много ли это убожество на себя берет?
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oyabun
1533315933
А есть какие то сомнения, что Зенит (читай Газпром) может заплатить любые деньги? Да в легкую! Могли бы и побольше запросить. Подумаешь, добавят народу еще какие нибудь налоги или штрафы, вот деньги и появятся. Для госкомпании никаких денег не жалко
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1bear
1533318634
..."многовато будет-многовато"...
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ТОПТЫГИН
1533329486
Кто бы что не писал, а проблема центральной зоны защиты-актуальна, увы Гарая как и Халка заменить до сих пор не удалось.... ЕСЛИ этот Вериссимо будет не хуже Маманы, то 10 лямов за перспективного и главное молодого игрока(учитывая сегодняшние траты других чемпионатов топ 6) это не слишком много!!! Опасения в том, что далеко не каждый молодой легионер может заиграть в нашей "супер лиге", и примеров тому уйма, тот же Йованович переходя из Сербии считался будущим щитом обороны Зенита, а вот на деле.... Интересны трансферы нового спортивного директора!!!
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