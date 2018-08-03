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    «Сантос» требует от «Зенита» 10 миллионов за Вериссимо. Трансфер может состояться на следующей неделе

    Центральный защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо может стать игроком «Зенита» на следующей неделе.

    Вероятная сумма трансфера – более 10 миллионов евро.

    «Вериссимо хочет играть в Европе. Ранее он уже договорился о переходе в «Торино», но итальянский клуб не смог предложить «Сантосу» требуемую сумму. Трансфер не состоялся.

    Какую сумму требует руководство? 10 миллионов евро напрямую «Сантосу», не считая комиссионных агентам и семье игрока. Думаю, вероятность перехода высока. Все может решиться в ближайшую неделю», – сообщил источник в совете директоров бразильского клуба.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил бразильскому клубу 9 миллионов евро за 23-летнего футболиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2018 18:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 3 августа 2018, 23:51

      Кто бы что не писал, а проблема центральной зоны защиты-актуальна, увы Гарая как и Халка заменить до сих пор не удалось.... ЕСЛИ этот Вериссимо будет не хуже Маманы, то 10 лямов за перспективного и главное молодого игрока(учитывая сегодняшние траты других чемпионатов топ 6) это не слишком много!!! Опасения в том, что далеко не каждый молодой легионер может заиграть в нашей "супер лиге", и примеров тому уйма, тот же Йованович переходя из Сербии считался будущим щитом обороны Зенита, а вот на деле.... Интересны трансферы нового спортивного директора!!!

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      Рейтинг: +6979

      1bear 3 августа 2018, 20:50

      ..."многовато будет-многовато"...

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      Рейтинг: +33446

      oyabun 3 августа 2018, 20:05

      А есть какие то сомнения, что Зенит (читай Газпром) может заплатить любые деньги? Да в легкую! Могли бы и побольше запросить. Подумаешь, добавят народу еще какие нибудь налоги или штрафы, вот деньги и появятся. Для госкомпании никаких денег не жалко

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      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. > oyabun 3 августа 2018, 21:03

      Причем Зенит, налоги и штрафы? Какая связь? Тундра!

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      Рейтинг: +33446

      oyabun > Ю.Н.К. 3 августа 2018, 21:19

      Я понимаю что некоторым сложно выстроить логическую цепочку. Тогда поможем. Зенит госкомпания, она тратит на спонсорство соответственно гос.деньги, которые должны были бы идти в гос.казну. А раз из Газпрома их поступает недостаточно, то и компенсируют их недостачу с помощью вышеописанных методов. Схема грубая и слишком общая, но именно так все у нас в государстве и происходит. Латание дыр в бюджете за счет простых граждан. Только самые простейшие одноклеточные этого еще не понимают.

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      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. > oyabun 3 августа 2018, 21:54

      акционерами Газпрома являются:

      — Российская Федерация в лице Росимущества* (38,37 %), ОАО «Роснефтегаз»* (10,97 %), ОАО «Росгазификация»* (0,89 %): итого 50,23 %,

      — Держатели АДР (26,86 %), прочие зарегистрированные лица (22,91 %).
      Иди в школу, многоклеточный.

      -1
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      Рейтинг: +33446

      oyabun > Ю.Н.К. 4 августа 2018, 07:27

      Молодец! Циферки мне рисует. Вот такие как ты и верят цифрам результатов выборов. Все что нам показывает государство правдиво и честно, да? И Газпром по твоему частная компания? Верь дальше. Только тяжело тебе придется в жизни такому доверчивому.

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      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. > oyabun 4 августа 2018, 09:06

      Это ты веришь в государство. А все уже частное. Даже ЦБ РФ, а Газпром тем более. Государственного ничего по сути не осталось, все распродано. Читай интернет, а не смотри новости по телеку. Грустно за таких, как ты, доверчивых.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 августа 2018, 19:15

      «Сантос» требует от «Зенита»...! Не много ли это убожество на себя берет?

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 августа 2018, 18:54

      зениту просто надо кого-то купить

      2
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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 3 августа 2018, 18:52

      У Зенита не ладится с созидателями и забиваками, - вот куда вкатить бы свежатины...
      Оборона и раньше худо-бедно пропускали не много... А за защитника червончик отгрузить как-то не рентабельно...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 августа 2018, 18:44

      Ну вот и глянем, если купят цз у 15 команды своей лиги да еще и за 10м то толку от приглашения спортивного директора нет...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 августа 2018, 18:41

      Зенит хочет хоть кого то купить лишь бы не отставать от других, политика прежняя ничего не меняется поэтому ничего путного и в этом сезоне не будет

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 18:34

      Он ещё не сложившийся качественный ЦЗ , чтобы идти у них на поводу с такими запросами.

      5
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 3 августа 2018, 18:29

      Нах. он сдался..Скроботов , Набиуллин , Жирков..

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