«Зенит» сделал предложение по защитнику Вериссимо. Зимой игрока хотел купить «Спартак»

«Зенит» продолжает вести работу на трансферном рынке. По информации Gazeta Esportiva, россияне сделали предложение «Сантосу» о покупке защитника Лукаса Вериссимо.

Сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста 9 миллионов евро. Южноамериканскому спортсмену 23 года.

Зимой приобрести Вериссимо пытался «Спартак», но сделка сорвалась.