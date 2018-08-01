«Зенит» сделал предложение по защитнику Вериссимо. Зимой игрока хотел купить «Спартак»

либо журналисты любят приписывают интерес Зенита к игрокам которыми до этого интересовался Спартак, либо правда Зенит интерес все время пытается проявлять к тем от чьей кандидатуры Спартак отказался)
«Зенит» продолжает вести работу на трансферном рынке. По информации Gazeta Esportiva, россияне сделали предложение «Сантосу» о покупке защитника Лукаса Вериссимо.
Сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста 9 миллионов евро. Южноамериканскому спортсмену 23 года.
Зимой приобрести Вериссимо пытался «Спартак», но сделка сорвалась.