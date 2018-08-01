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    «Зенит» сделал предложение по защитнику Вериссимо. Зимой игрока хотел купить «Спартак»

    «Зенит» продолжает вести работу на трансферном рынке. По информации Gazeta Esportiva, россияне сделали предложение «Сантосу» о покупке защитника Лукаса Вериссимо.

    Сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста 9 миллионов евро. Южноамериканскому спортсмену 23 года.

    Зимой приобрести Вериссимо пытался «Спартак», но сделка сорвалась.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2018 20:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:12

      либо журналисты любят приписывают интерес Зенита к игрокам которыми до этого интересовался Спартак, либо правда Зенит интерес все время пытается проявлять к тем от чьей кандидатуры Спартак отказался)

      3
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 2 августа 2018, 09:15

      Что то не слышал ни о каких сделках.

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 1 августа 2018, 23:46

      Молодежь в прогресс.неее не слышал

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 1 августа 2018, 22:32

      Зачем он им?

      3
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      Рейтинг: +18074

      ilichkadr 1 августа 2018, 22:30

      Очередная брехня от Gazeta Esportiva.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 августа 2018, 22:00

      Если его даже спам не купил, то зачем он Зениту?

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 1 августа 2018, 21:11

      Дело даже не в сумме трансфера.Смогут ли психологически ужиться в команде бразилец и 5 аргентинцев! Мне думается проблематично.

      1
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец > ZENIT-59 1 августа 2018, 21:48

      Эрнани не бразилец? один уже уживается)

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Челнинец 1 августа 2018, 22:10

      Огласен,Эрнани бразилец,но в,составе,когда он играл,ни одного аргентинца небыло, а ещё я слышал,что он может не потянуть высокий темп-его хотели отправить в аренду.Когда пришли аргентинцы-Эрнани мгновенно отправился в аренду

      0
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат > ZENIT-59 2 августа 2018, 08:59

      Только что сыграли с Енисеем, и в составе кроме Эрнани был Паредес.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Вомбат 2 августа 2018, 10:08

      Эрнани что-то показал в игре, а Паредес ничем не отметился.В матче с Арсеналом они вместе не будут играть.В аналитическом обзоре прочитал, что аргентинец не готов ещё к сезону.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > ZENIT-59 4 августа 2018, 18:55

      Закончился матч с Арсеналом,Зенит победил,в этой игре Эрнани не играл,а аргентинцы "танцевали танго" Паредес несколько раз бил по воротам, Ригони вышел на замену. Эя к тому,что у бразильцев и аргентинцев в составе вместе игра не получается.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Вомбат 4 августа 2018, 18:57

      Закончился матч с Арсеналом,Зенит победил,в этой игре Эрнани не играл,а аргентинцы "танцевали танго" Паредес несколько раз бил по воротам, Ригони вышел на замену. Это я к тому,что у бразильцев и аргентинцев в составе вместе игра не получается.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2018, 20:53

      Вот это поворот! Посмотрим как будет развиваться ситуация!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 20:47

      Очередная утятина или непрофессиональный подход на трансферном рынке. "Зенит" известен благодаря митрофанушкам как богатый клуб при деньгам, где отсутствует профессиональный менеджмент. Поэтому могут заламывать цены им и за пассажиров...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 августа 2018, 20:38

      Ну раз Зенит готов переплачивать, это их дело.
      Только потом в Европе вполне справедливо считают, что русские готовы платить сколько они там у себя посчитают.В принципе не только в Европе.Теперь и в Южной Америке тоже.

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