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Вериссимо не устраивает зарплата в «Спартаке»

9 февраля 2018, 06:14
46

Стали известны причины, по которым защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо до сих пор не перешел в «Спартак». Проблема заключается в завышенных требования игрока, которого не устраивают условия личного контракта, предложенных столичным клубом.

«Лукаса не устраивает зарплата, которую предлагает «Спартак», а агентов – комиссионные. Мы даже еще не обсуждали длительность контракта.

Агенты все еще находятся в Москве, ждем нового раунда переговоров», – сказал представитель агентства MGS Sport.

Ранее «Бомбардир» писал, что агенты Вериссимо находились в Москве с тем, чтобы уладить последние формальности.

22-летний игрок выступал за первую команду «Сантоса» с 2016 года и провел 63 матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Сантос
Комментарии (46)
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foreverorthodox
1518146673
Ха-ха)) Можно сказать, что он в Сантосе больше зарабатывает?))) Бразильский чемпионат никогда не славился большими зарплатами, в отличии от российского))) Пошел он тогда на хер с такими требованиями
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МЯСО87
1518147316
Ошибку в заголовке исправьте! Нахер он тогда нужен
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oyabun
1518152160
Чую я закончится этот сериал точно так же как в прошлом году с Луаном. То есть ничем.
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vladimir-7
1518153974
Сантос, нашёл дойную корову в лице Спартака и продолжает выдвигать свои всё новые и новые условия.
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mialkov
1518155485
Бери билет, лети домой!!!
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Евгений Агеев
1518155805
Не советовал бы никому серьезно относится к этой статье. Больше половины новостей про Вериссимо - утятина.
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zigbert
1518156781
По всему видно ,требовать он умеет.Проявит ли себя как игрок,пока не ясно?
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insider_retro
1518160370
А нужен ли такой игрок, у которого постоянно будет недовольная рожа от малого количества денег! И агенты будут ему в задницу задувать всякие провокационные мысли! Может, пока не поздно, помахать всей этой жадной бригаде ручкой??!))
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OfaZavr
1518162257
эти раунды переговоров уже в печенках сидят, отступились бы уже от него. то цена трансфера не устраивает по ней уже 150 раундов переговоров было то по зарплате еще столько же раундов будет, не хочет - не нужен.
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andrebest4
1518166558
не устраивает пусть ищет где больше дадут..а нашим пора заканчивать эту санту барбару!!никогда еще игрок приходящий с таким трудом и такими запросами не заиграл на высоком уровне. но скорее всего это просто вбросы для пиара и поддержания тонуса читателей
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