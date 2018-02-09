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    Вериссимо не устраивает зарплата в «Спартаке»

    Стали известны причины, по которым защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо до сих пор не перешел в «Спартак». Проблема заключается в завышенных требования игрока, которого не устраивают условия личного контракта, предложенных столичным клубом.

    «Лукаса не устраивает зарплата, которую предлагает «Спартак», а агентов – комиссионные. Мы даже еще не обсуждали длительность контракта.

    Агенты все еще находятся в Москве, ждем нового раунда переговоров», – сказал представитель агентства MGS Sport.

    Ранее «Бомбардир» писал, что агенты Вериссимо находились в Москве с тем, чтобы уладить последние формальности.

    22-летний игрок выступал за первую команду «Сантоса» с 2016 года и провел 63 матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2018 06:14
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +512

      gari69 9 февраля 2018, 17:26

      Ехай на Х...Й, Ехай на Х..й ............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Grom1987 9 февраля 2018, 17:17

      Агенты оборзели!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Grom1987 9 февраля 2018, 17:16

      Агенты - это раковая опухоль!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Grom1987 9 февраля 2018, 17:16

      Агенты и юристы - это раковая опухоль, которую нужно удалять!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 9 февраля 2018, 16:30

      Может Набиуллина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 9 февраля 2018, 16:01

      когда уж эта Санта-Барбара закончится ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 9 февраля 2018, 14:38

      Сначала бы показал себя в деле, а потом бы требовал! Чувствую не нужен он Спартаку! У всех есть цель, кто-то рассматривает переход в РФПЛ, как трамплин в Европу, а кто-то хочет срубить бабла. Если он хочет бабла, то он не заиграет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 февраля 2018, 14:21

      Вериссимо судя по всему неправильно объяснили про Россию, он видимо думает, что это Китай.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 февраля 2018, 13:53

      гоните всех пинками и по шее еще дайте этой борзате

      4
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      Рейтинг: +180

      лёха м 9 февраля 2018, 12:50

      ну и пусть в бразилии варится

      0
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