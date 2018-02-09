Вериссимо не устраивает зарплата в «Спартаке»

Стали известны причины, по которым защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо до сих пор не перешел в «Спартак». Проблема заключается в завышенных требования игрока, которого не устраивают условия личного контракта, предложенных столичным клубом.

«Лукаса не устраивает зарплата, которую предлагает «Спартак», а агентов – комиссионные. Мы даже еще не обсуждали длительность контракта.

Агенты все еще находятся в Москве, ждем нового раунда переговоров», – сказал представитель агентства MGS Sport.

Ранее «Бомбардир» писал, что агенты Вериссимо находились в Москве с тем, чтобы уладить последние формальности.

22-летний игрок выступал за первую команду «Сантоса» с 2016 года и провел 63 матча.