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  • Агенты Вериссимо прибыли с Москву для завершения переговоров со «Спартаком»

Агенты Вериссимо прибыли с Москву для завершения переговоров со «Спартаком»

6 февраля 2018, 16:21
9

Представитель агентства MGS Sport, которое ведет дела защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что переход 22-летнего игрока в «Спартак» должен состояться в ближайшее время. По его словам, трансфер бразильца обойдется красно-белым в 7,5 миллиона евро.

«Сделка скоро будет закрыта. Во вторник утром агенты Вериссимо Апаресидо Инасио и Маркос Рибейро прилетели в Москву, где урегулируют последние детали сделки, в том числе зарплату и длительность контракта игрока со «Спартаком».

«Сантос» согласился продать Вериссимо за 7,5 миллиона евро. Эту сумму «Спартак» заплатит за 100 процентов прав на игрока, «Сантос» сам распределит эти деньги между всеми сторонами, владеющими правами», – сказал представитель.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Вериссимо 8,5 миллиона евро. Сегодня в бразильских СМИ появилась информация, что президент «Сантоса» ждет от московского клуба увеличения предложения по защитнику.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Спартак
Комментарии (9)
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alexivanof197
1517923688
из новости на полчаса ранее -«Во вторник к нам прибудет представитель «Спартака».
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PUZIAKA
1517924122
Искренне надеюсь, что вся эта шумиха вокруг парня оправдана, и он заиграет. А не превратится в Кариоку.
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Полная Канистра
1517924832
они прибыли с чемоданом где верисска сидит ---- вот вам товар а вы на бабки. Может хватит комедию разыгрывать
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Пестрый
1517924992
Посадить жопой в сугроб чтобы по сговорчивей были)
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DOCTOR PENALTY
1517927397
Бьются до последней секунды переговоров, может ещё пару сотен удастся выторговать у Федуна.
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OfaZavr
1517931516
неужели когда-нибудь эта история благополучно завершиться с хорошим и не очень дорогим концом)
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серега кашин
1517937059
да он у вас уже полтора месяца переходит и никак не может перейти
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zigbert
1517939994
Представители Спартака отправились в Бразилию,а представители Сантоса в Москву.У меня вопрос для школьника,в какой точке они встретятся?
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