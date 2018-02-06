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    Агенты Вериссимо прибыли с Москву для завершения переговоров со «Спартаком»

    Представитель агентства MGS Sport, которое ведет дела защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что переход 22-летнего игрока в «Спартак» должен состояться в ближайшее время. По его словам, трансфер бразильца обойдется красно-белым в 7,5 миллиона евро.

    «Сделка скоро будет закрыта. Во вторник утром агенты Вериссимо Апаресидо Инасио и Маркос Рибейро прилетели в Москву, где урегулируют последние детали сделки, в том числе зарплату и длительность контракта игрока со «Спартаком».

    «Сантос» согласился продать Вериссимо за 7,5 миллиона евро. Эту сумму «Спартак» заплатит за 100 процентов прав на игрока, «Сантос» сам распределит эти деньги между всеми сторонами, владеющими правами», – сказал представитель.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Вериссимо 8,5 миллиона евро. Сегодня в бразильских СМИ появилась информация, что президент «Сантоса» ждет от московского клуба увеличения предложения по защитнику.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2018 16:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 20:59

      Представители Спартака отправились в Бразилию,а представители Сантоса в Москву.У меня вопрос для школьника,в какой точке они встретятся?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 февраля 2018, 20:10

      да он у вас уже полтора месяца переходит и никак не может перейти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 18:38

      неужели когда-нибудь эта история благополучно завершиться с хорошим и не очень дорогим концом)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 февраля 2018, 17:29

      Бьются до последней секунды переговоров, может ещё пару сотен удастся выторговать у Федуна.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 6 февраля 2018, 16:49

      Посадить жопой в сугроб чтобы по сговорчивей были)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 февраля 2018, 16:47

      они прибыли с чемоданом где верисска сидит ---- вот вам товар а вы на бабки. Может хватит комедию разыгрывать

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 6 февраля 2018, 16:35

      Искренне надеюсь, что вся эта шумиха вокруг парня оправдана, и он заиграет. А не превратится в Кариоку.

      2
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      Рейтинг: +178

      Sense1 > PUZIAKA 6 февраля 2018, 17:14

      или в Ромуло

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 6 февраля 2018, 16:28

      из новости на полчаса ранее -«Во вторник к нам прибудет представитель «Спартака».

      2
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