Агенты Вериссимо прибыли с Москву для завершения переговоров со «Спартаком»

Представитель агентства MGS Sport, которое ведет дела защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, сообщил, что переход 22-летнего игрока в «Спартак» должен состояться в ближайшее время. По его словам, трансфер бразильца обойдется красно-белым в 7,5 миллиона евро.

«Сделка скоро будет закрыта. Во вторник утром агенты Вериссимо Апаресидо Инасио и Маркос Рибейро прилетели в Москву, где урегулируют последние детали сделки, в том числе зарплату и длительность контракта игрока со «Спартаком».

«Сантос» согласился продать Вериссимо за 7,5 миллиона евро. Эту сумму «Спартак» заплатит за 100 процентов прав на игрока, «Сантос» сам распределит эти деньги между всеми сторонами, владеющими правами», – сказал представитель.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Вериссимо 8,5 миллиона евро. Сегодня в бразильских СМИ появилась информация, что президент «Сантоса» ждет от московского клуба увеличения предложения по защитнику.