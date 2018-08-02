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  • Червиченко: «После чемпионата мира тяжело смотреть российский футбол»

Червиченко: «После чемпионата мира тяжело смотреть российский футбол»

2 августа 2018, 08:42
11

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил российскую Премьер-лигу, в рамках которой прошел первый тур, с чемпионатом мира-2018.

«После чемпионата мира тяжело смотреть наш футбол. Разница, конечно, огромная, но потихоньку привыкнем. Старт всегда тяжело дается любой команде: у кого-то нервы, кто-то просто еще не втянулся.

Скорее всего, первые три тура пройдут в таком тестовом режиме. Еще открыто трансферное окно, команды приглядываются к другим футболистам, смотрят, кем можно усилиться, а с кем расстаться», – рассказал Червиченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Червиченко Андрей
Комментарии (11)
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mihail200606
1533189400
Это да.. Праздник кончился, началось болото..
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Т34
1533190004
Не смотри. Чем ты дальше от футбола, тем он чище.
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rubinovyi2
1533192006
Что?Ствол к виску и заставляют?)))
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FanatSerj
1533192149
Да номано, номано, для первого тура пойдет, класса на поле немного было, но зато желания хоть отбавляй, в принципе наша сборная в таком же ключе выступала ))
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sold93
1533195729
после ЧМ тяжело, ведь снова вылез этот Червиченко
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Юрий Б.
1533196392
Это наш футбол
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OfaZavr
1533196756
тогда не смотри а еще лучше не комментируй, всем только лучше станет.
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батог
1533211720
Не смотри!!!!!
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zigbert
1533284047
Побольше футбола и поменьше таких комментариев.
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Garrincha58
1533301726
скоро АПЛ
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