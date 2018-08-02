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    Червиченко: «После чемпионата мира тяжело смотреть российский футбол»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил российскую Премьер-лигу, в рамках которой прошел первый тур, с чемпионатом мира-2018.

    «После чемпионата мира тяжело смотреть наш футбол. Разница, конечно, огромная, но потихоньку привыкнем. Старт всегда тяжело дается любой команде: у кого-то нервы, кто-то просто еще не втянулся.

    Скорее всего, первые три тура пройдут в таком тестовом режиме. Еще открыто трансферное окно, команды приглядываются к другим футболистам, смотрят, кем можно усилиться, а с кем расстаться», – рассказал Червиченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2018 08:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 августа 2018, 16:08

      скоро АПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 11:14

      Побольше футбола и поменьше таких комментариев.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 августа 2018, 15:08

      Не смотри!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:59

      тогда не смотри а еще лучше не комментируй, всем только лучше станет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 2 августа 2018, 10:53

      Это наш футбол

      1
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      Рейтинг: +429

      sold93 2 августа 2018, 10:42

      после ЧМ тяжело, ведь снова вылез этот Червиченко

      3
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 2 августа 2018, 09:43

      Червиченко: «После чемпионата мира тяжело смотреть российский футбол».......А вот ОЧЕНЬ ХОРОШО что не показывают по МатчТв....хоть не смотреть этот ужас и не тратить времени.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2018, 09:42

      Да номано, номано, для первого тура пойдет, класса на поле немного было, но зато желания хоть отбавляй, в принципе наша сборная в таком же ключе выступала ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 августа 2018, 09:40

      Что?Ствол к виску и заставляют?)))

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 августа 2018, 09:06

      Не смотри. Чем ты дальше от футбола, тем он чище.

      3
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