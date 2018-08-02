Червиченко: «После чемпионата мира тяжело смотреть российский футбол»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил российскую Премьер-лигу, в рамках которой прошел первый тур, с чемпионатом мира-2018.

«После чемпионата мира тяжело смотреть наш футбол. Разница, конечно, огромная, но потихоньку привыкнем. Старт всегда тяжело дается любой команде: у кого-то нервы, кто-то просто еще не втянулся.

Скорее всего, первые три тура пройдут в таком тестовом режиме. Еще открыто трансферное окно, команды приглядываются к другим футболистам, смотрят, кем можно усилиться, а с кем расстаться», – рассказал Червиченко в эфире телеканала «Матч ТВ».