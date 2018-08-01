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    Василий Березуцкий: «У меня есть предложения от клубов стать главным тренером»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, что уже имеет предложения о начале тренерской карьеры. Спортсмен закончил карьеру перед текущим сезоном.

    «Что касается того, представляю ли я себя тренером, то не исключено. Мы же учимся на лицензию. Хотя я не гонюсь за тренерской работой. Не понимаю, зачем мне сейчас заниматься примерно тем же самым, от чего я немного устал. Хотя уже много футбольных предложений.

    Я говорил про четыре-пять предложений? Это я только о тех, что поступили за последний день. А вообще, у меня много предложений войти в тренерский штаб. Где-то и главным тренером – от уровня команды зависит. Но я пока взял паузу до зимы», – сказал Березуцкий.

    Игрок выступал за ЦСКА 16 лет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2018 18:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 1 августа 2018, 22:27

      Реалу следует поторопиться,а то перехватят такого тренера.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 21:48

      Торопится не надо Василий.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 августа 2018, 20:49

      правильно Вася,отдохни до Н.Г.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 1 августа 2018, 18:17

      Пока видимо только молодежных команд или на безвозмездной основе,без лицензии то как-то так...

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