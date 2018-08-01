Василий Березуцкий: «У меня есть предложения от клубов стать главным тренером»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, что уже имеет предложения о начале тренерской карьеры. Спортсмен закончил карьеру перед текущим сезоном.

«Что касается того, представляю ли я себя тренером, то не исключено. Мы же учимся на лицензию. Хотя я не гонюсь за тренерской работой. Не понимаю, зачем мне сейчас заниматься примерно тем же самым, от чего я немного устал. Хотя уже много футбольных предложений.

Я говорил про четыре-пять предложений? Это я только о тех, что поступили за последний день. А вообще, у меня много предложений войти в тренерский штаб. Где-то и главным тренером – от уровня команды зависит. Но я пока взял паузу до зимы», – сказал Березуцкий.

Игрок выступал за ЦСКА 16 лет.