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  • Василий Березуцкий: «У меня есть предложения от клубов стать главным тренером»

Василий Березуцкий: «У меня есть предложения от клубов стать главным тренером»

1 августа 2018, 18:12
4

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, что уже имеет предложения о начале тренерской карьеры. Спортсмен закончил карьеру перед текущим сезоном.

«Что касается того, представляю ли я себя тренером, то не исключено. Мы же учимся на лицензию. Хотя я не гонюсь за тренерской работой. Не понимаю, зачем мне сейчас заниматься примерно тем же самым, от чего я немного устал. Хотя уже много футбольных предложений.

Я говорил про четыре-пять предложений? Это я только о тех, что поступили за последний день. А вообще, у меня много предложений войти в тренерский штаб. Где-то и главным тренером – от уровня команды зависит. Но я пока взял паузу до зимы», – сказал Березуцкий.

Игрок выступал за ЦСКА 16 лет.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий
Комментарии (4)
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KOLBIS
1533136635
Пока видимо только молодежных команд или на безвозмездной основе,без лицензии то как-то так...
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за ЦСКА с 1980г
1533145792
правильно Вася,отдохни до Н.Г.
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zigbert
1533149305
Торопится не надо Василий.
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Аскорбин
1533151638
Реалу следует поторопиться,а то перехватят такого тренера.
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