Василий Березуцкий: «Пропуск ЧМ-2018? Я помог сборной тем, что не участвовал в турнире»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал решение не принимать участие в чемпионате мира-2018. Игрок считает, что он тем самым помог команде.

«Какое-то разочарование есть, но решение не играть всe равно было принято. Думаю, что оно было правильным.

Каждый помогал как мог: кто-то болел на стадионе, кто-то этот стадион охранял, а кто-то помог тем, что просто не поехал на турнир», – считает экс-спортсмен.

Березуцкий выступал за сборную с 2003 по 2016 годы (101 матч, пять голов).