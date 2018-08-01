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  • Василий Березуцкий: «Пропуск ЧМ-2018? Я помог сборной тем, что не участвовал в турнире»

Василий Березуцкий: «Пропуск ЧМ-2018? Я помог сборной тем, что не участвовал в турнире»

1 августа 2018, 16:42
6

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал решение не принимать участие в чемпионате мира-2018. Игрок считает, что он тем самым помог команде.

«Какое-то разочарование есть, но решение не играть всe равно было принято. Думаю, что оно было правильным.

Каждый помогал как мог: кто-то болел на стадионе, кто-то этот стадион охранял, а кто-то помог тем, что просто не поехал на турнир», – считает экс-спортсмен.

Березуцкий выступал за сборную с 2003 по 2016 годы (101 матч, пять голов).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Березуцкий Василий
Комментарии (6)
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KOLBIS
1533131873
Довольно самокритично,но зато по чесноку...
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Сильвербой
1533134912
Ни добавить ни убавить! Прямо в яблочко!!!
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Catastrofa
1533136588
Молодец Василий , самокритично !
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OfaZavr
1533140505
если сам это понимает то молодец что не стал цепляться за шанс поучаствовать.
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zigbert
1533145549
Высказался честно и без обид.
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Владислав Vlad
1533152842
А кто-то поехал, что бы вые..уться
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