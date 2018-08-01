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    Василий Березуцкий: «Пропуск ЧМ-2018? Я помог сборной тем, что не участвовал в турнире»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал решение не принимать участие в чемпионате мира-2018. Игрок считает, что он тем самым помог команде.

    «Какое-то разочарование есть, но решение не играть всe равно было принято. Думаю, что оно было правильным.

    Каждый помогал как мог: кто-то болел на стадионе, кто-то этот стадион охранял, а кто-то помог тем, что просто не поехал на турнир», – считает экс-спортсмен.

    Березуцкий выступал за сборную с 2003 по 2016 годы (101 матч, пять голов).

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2018 16:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 августа 2018, 22:47

      А кто-то поехал, что бы вые..уться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 20:45

      Высказался честно и без обид.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 августа 2018, 19:21

      если сам это понимает то молодец что не стал цепляться за шанс поучаствовать.

      3
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 1 августа 2018, 18:16

      Молодец Василий , самокритично !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 августа 2018, 17:48

      Ни добавить ни убавить! Прямо в яблочко!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 1 августа 2018, 16:57

      Довольно самокритично,но зато по чесноку...

      3
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