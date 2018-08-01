Бекао: «Игнашевич и Березуцкие – примеры для подражания, но теперь мое время»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао поговорил о футболистах команды, которые перед этим сезоном завершили карьеру. Речь о Сергее Игнашевиче и братьях Березуцких.

«Игнашевич и Березуцкие завершили карьеру, и теперь настало мое время. Я принял предложение ЦСКА, чтобы достичь таких же успехов, как эти трое. Для меня они — образец для подражания.

Я хочу оставить такой же огромный след в истории ЦСКА, хочу стать легендой клуба. Я пришeл, чтобы заменить этих великих футболистов, поэтому буду делать все, чтобы соответствовать такому высокому уровню», – сказал бразилец.

Бекао находится в ЦСКА в аренде.