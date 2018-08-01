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    Бекао: «Игнашевич и Березуцкие – примеры для подражания, но теперь мое время»

    Защитник ЦСКА Родриго Бекао поговорил о футболистах команды, которые перед этим сезоном завершили карьеру. Речь о Сергее Игнашевиче и братьях Березуцких.

    «Игнашевич и Березуцкие завершили карьеру, и теперь настало мое время. Я принял предложение ЦСКА, чтобы достичь таких же успехов, как эти трое. Для меня они — образец для подражания.

    Я хочу оставить такой же огромный след в истории ЦСКА, хочу стать легендой клуба. Я пришeл, чтобы заменить этих великих футболистов, поэтому буду делать все, чтобы соответствовать такому высокому уровню», – сказал бразилец.

    Бекао находится в ЦСКА в аренде.

    Источник: Sport24

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    01.08.2018 15:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 1 августа 2018, 23:17

      По первым матчем очень не плох! Посмотрим дальше. Ещё радует что Чернов в центре. Ответственная позиция.

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 1 августа 2018, 20:37

      Если получится достичь уровня Васи, не говоря уж про Игнашевича, цены тебе не будет.
      А сейчас нужно постараться влиться в коллектив и научиться понимать партнеров без слов. Удачи в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 августа 2018, 19:28

      Бекао стоя перед зеркалом:"Валера, настало твое время!")))

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 1 августа 2018, 17:33

      Правильные слова. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 августа 2018, 17:17

      Прочитал не "время", а "бремя" ))) прям по фрейду ))

      2
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      Рейтинг: +695

      fan-man 1 августа 2018, 16:43

      Твоё, главное не подведи

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