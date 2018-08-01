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  • Бекао: «Игнашевич и Березуцкие – примеры для подражания, но теперь мое время»

Бекао: «Игнашевич и Березуцкие – примеры для подражания, но теперь мое время»

1 августа 2018, 15:58
6

Защитник ЦСКА Родриго Бекао поговорил о футболистах команды, которые перед этим сезоном завершили карьеру. Речь о Сергее Игнашевиче и братьях Березуцких.

«Игнашевич и Березуцкие завершили карьеру, и теперь настало мое время. Я принял предложение ЦСКА, чтобы достичь таких же успехов, как эти трое. Для меня они — образец для подражания.

Я хочу оставить такой же огромный след в истории ЦСКА, хочу стать легендой клуба. Я пришeл, чтобы заменить этих великих футболистов, поэтому буду делать все, чтобы соответствовать такому высокому уровню», – сказал бразилец.

Бекао находится в ЦСКА в аренде.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Бекао Родриго
Комментарии (6)
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Dr Metal
1533131015
Твоё, главное не подведи
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FanatSerj
1533133074
Прочитал не "время", а "бремя" ))) прям по фрейду ))
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DEFENDER114
1533134022
Правильные слова. Удачи!
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Lester84
1533140922
Бекао стоя перед зеркалом:"Валера, настало твое время!")))
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river31
1533145035
Если получится достичь уровня Васи, не говоря уж про Игнашевича, цены тебе не будет. А сейчас нужно постараться влиться в коллектив и научиться понимать партнеров без слов. Удачи в ЦСКА.
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Отчаянный Пердун
1533154658
По первым матчем очень не плох! Посмотрим дальше. Ещё радует что Чернов в центре. Ответственная позиция.
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