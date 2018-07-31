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РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов»

31 июля 2018, 20:55
45

В матче 1-го тура РПЛ ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 0:0.

Встречу в Самаре посетили 39 173 зрителя.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра (Ланин, 86), Ткачук, Башкиров, Чочиев (Яковлев, 76), Мияилович, Канунников (Соболев, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов, Магнуссон, Фернандес, Бекао, Набабкин, Ефремов (Жамалетдинов, 76), Хосонов (Бийол, 51), Бистрович, Чалов (Ахметов, 90).

Предупреждения: Зотов, 23; Чичерин, 75 – Чернов, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
Комментарии (45)
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Mario84
1533060040
Очень не хочется позора в лиге чемпионов, но сейчас команда уровня второй десятки.
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GoldPlayFIFARus9
1533060064
Поздравляем с новым анти-рекордом!!! Лига автобусов, только 3 команды в атаку играют и все.
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insider_retro
1533060184
Почти 40 тыс людей, по привычке, пришли посмотреть Футбол... А увидели нулевую игру...
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Parker8
1533060271
Большей скучнейшей параши чем начало сезон в РПЛ, в жизни не видел...
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серега кашин
1533060340
с таким составом цска никто
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derrik2000
1533060451
Временами ничего так играли... живенько... ))) Но в основном - обычный "весенний футбол". От армейцев с их "стройкой новой команды" я, признаться, в этом матче ничего другого и не ожидал. От "Крыльев" тоже: как-никак команда только возвратилась в ПЛ. Пусть пообвыкнут. Сейчас для Крыльев и ничья на своём поле с армейцами - большой подарок.
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Project Бабангида
1533060716
армейские пацаны понравились! фернандес в роле дирижёра тоже )
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Мары
1533060875
Из футбола понравился только счёт.
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Сильвербой
1533061031
Команды одного уровня!
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Полная Канистра
1533061433
одна печаль в ЛЧ с таким составом и с такой игрой далеко не продвинешься нужен край классный плеймейкер и главное забивной нап иначе полный швах будет
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