РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов»

В матче 1-го тура РПЛ ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 0:0.

Встречу в Самаре посетили 39 173 зрителя.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра (Ланин, 86), Ткачук, Башкиров, Чочиев (Яковлев, 76), Мияилович, Канунников (Соболев, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов, Магнуссон, Фернандес, Бекао, Набабкин, Ефремов (Жамалетдинов, 76), Хосонов (Бийол, 51), Бистрович, Чалов (Ахметов, 90).

Предупреждения: Зотов, 23; Чичерин, 75 – Чернов, 84.

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