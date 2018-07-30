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  • Ари: «Не буду говорить про «Локомотив». Теперь сконцентрируюсь на «Краснодаре»

Ари: «Не буду говорить про «Локомотив». Теперь сконцентрируюсь на «Краснодаре»

30 июля 2018, 09:35
9

Нападающий Ари подтвердил, что проведет ближайший сезон в составе «Краснодара», с которым у него есть действующий контракт еще на год. Прошлый сезон бразилец провел на правах аренды в «Локомотиве».

– Вы определились, где проведете этот сезон? Остаетесь в «Краснодаре»?

– У меня еще год контракта с клубом. Когда вернулся в команду, меня все очень тепло приняли. Особенно новый главный тренер Мурад Мусаев! Сказал, что на меня рассчитывает.

Атмосфера в команде, тренировки – высший класс. Есть новички, есть те, кто сыграл на чемпионате мира. Уверен, что с таким составом навяжем конкуренцию любому клубу.

– Как же «Локо»? Почему не остались с чемпионами еще на год?

– Не буду много говорить про «Локомотив». Хочу лишь поблагодарить команду, одноклубников, болельщиков за эти прекрасные полтора года. Мы выиграли два титула, я завел новых друзей, завоевал любовь фанатов. Ну а теперь сконцентрируюсь на «Краснодаре». Самое главное – у нас сплоченный и сильный состав.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Ари Мусаев Мурад
Комментарии (9)
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Sergei26
1532933324
Молодец
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Argon
1532938045
Все достойно. Никакой грязи ни в адрес Локомотива, ни в адрес другого клуба. Так и должен возвращаться в клуб (переходить в другой).
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Леший88
1532939534
туда-сюда бегает...
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Vitaly1960
1532940246
И что его туда-сюда посылают?! Уж он то был бы лучшим вариантом в нашем нападении, чем его сегодняшний капитан...
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SoupMan
1532944571
перебежчик
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woyser
1532945418
Всё правильно.От играет сезон и станет свободным агентом. Там сам решит где ему комфортней, думаю в таких игроках заинтересованных клубов хватает.
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Loko_Roma
1532945710
После травмы он вернулся не тем Ари, которого мы потеряли, Палыч ему давал шанс, он им не воспользовался, все закономерно.
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Cubinec1989
1532946883
С таким "Федей" у тебя будет шанс и не один. Пора бы и ему скамеечку пополировать, глядишь по футболу соскучится, позабивать захочет)
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zigbert
1532966994
Для него сейчас важно отыграть контракт и выбрать клуб будет проще.
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