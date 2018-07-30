Ари: «Не буду говорить про «Локомотив». Теперь сконцентрируюсь на «Краснодаре»

Нападающий Ари подтвердил, что проведет ближайший сезон в составе «Краснодара», с которым у него есть действующий контракт еще на год. Прошлый сезон бразилец провел на правах аренды в «Локомотиве».

– Вы определились, где проведете этот сезон? Остаетесь в «Краснодаре»?

– У меня еще год контракта с клубом. Когда вернулся в команду, меня все очень тепло приняли. Особенно новый главный тренер Мурад Мусаев! Сказал, что на меня рассчитывает.

Атмосфера в команде, тренировки – высший класс. Есть новички, есть те, кто сыграл на чемпионате мира. Уверен, что с таким составом навяжем конкуренцию любому клубу.

– Как же «Локо»? Почему не остались с чемпионами еще на год?

– Не буду много говорить про «Локомотив». Хочу лишь поблагодарить команду, одноклубников, болельщиков за эти прекрасные полтора года. Мы выиграли два титула, я завел новых друзей, завоевал любовь фанатов. Ну а теперь сконцентрируюсь на «Краснодаре». Самое главное – у нас сплоченный и сильный состав.