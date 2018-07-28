Пулишич не будет продлевать контракт с «Боруссией» Д. Его могут продать за 70 миллионов 

Полузащитник «Боруссии» Д Кристиан Пулишич может покинуть команду в межсезонье. Об этом сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.

Немецкий клуб отклонял предложения по Пулишичу, но игрок не намерен продлевать соглашение с дортмундацми. Текущий контракт рассчитан до 2020 года.

«Боруссия» готова отпустить игрока за 70 миллионов. Руководство клуба понимает, что в будущем цена на него будет снижаться (потому что игрок не продлил контракт) и может отпустить хавбека уже в это межсезонье.

Пулишичу 19 лет, им интересуется «Ливерпуль», «Реал», «Тоттенхэм» и другие клубы.