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  • Пулишич не будет продлевать контракт с «Боруссией» Д. Его могут продать за 70 миллионов 

Пулишич не будет продлевать контракт с «Боруссией» Д. Его могут продать за 70 миллионов 

28 июля 2018, 20:23
1

Полузащитник «Боруссии» Д Кристиан Пулишич может покинуть команду в межсезонье. Об этом сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.

Немецкий клуб отклонял предложения по Пулишичу, но игрок не намерен продлевать соглашение с дортмундацми. Текущий контракт рассчитан до 2020 года.

«Боруссия» готова отпустить игрока за 70 миллионов. Руководство клуба понимает, что в будущем цена на него будет снижаться (потому что игрок не продлил контракт) и может отпустить хавбека уже в это межсезонье.

Пулишичу 19 лет, им интересуется «Ливерпуль», «Реал», «Тоттенхэм» и другие клубы.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Боруссия Д Пулишич Кристиан
Комментарии (1)
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alexis02lion
1532819694
Кто-то писал про дорогостоящий трансфер Ливерпуля ещё один, по ходу вот он. Реал хорошо, но не факт что в основу американец. ТТХ нужен и там ещё можно сильнее Кристиану как игроку вырасти, но по ходу в Ливерпуль и с Клоппом они скорее всего точно знакомы.
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