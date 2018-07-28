Каррера: «Спартак» готов стать чемпионом. Сделаем все для этого»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед началом матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0, первый тайм) поделился ожиданиями от встречи.

«Мы готовы к сегодняшнему матчу. Не могу сказать, что команда находится на пике, ведь мы начали работать не так давно. Игроки «Спартака», выступавшие за сборную России на чемпионате мира, также готовы к игре, они ничего не растеряли за две недели отдыха.

«Оренбург» изменился, но мы подготовились и хорошо изучили соперника. «Спартак» готов стать чемпионом. Мы будем все делать ради этой цели», – сказал Каррера.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Оренбург».