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  • Каррера: «Спартак» готов стать чемпионом. Сделаем все для этого»

Каррера: «Спартак» готов стать чемпионом. Сделаем все для этого»

28 июля 2018, 19:21
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед началом матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0, первый тайм) поделился ожиданиями от встречи.

«Мы готовы к сегодняшнему матчу. Не могу сказать, что команда находится на пике, ведь мы начали работать не так давно. Игроки «Спартака», выступавшие за сборную России на чемпионате мира, также готовы к игре, они ничего не растеряли за две недели отдыха.

«Оренбург» изменился, но мы подготовились и хорошо изучили соперника. «Спартак» готов стать чемпионом. Мы будем все делать ради этой цели», – сказал Каррера.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Оренбург».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Project Бабангида
1532795205
он ещё хотел добавить - сопротивление бесполезно - но в последний момент передумал
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DOCTOR PENALTY
1532795263
Вперёд Спартак!!! Готовы болеть за золото!
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BarStep
1532797437
Аутотренингом чтоль занимается...
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vladimir-7
1532797726
А в сборной было три игрока Спартака, а играли два и за две недели отдыха они ничего не растеряли.
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Сильвербой
1532798592
А еще хотелось бы достойно в ЛЧ выступить, но для этого нужен качественный форвард и крайние защитники!
Ответить
Мары
1532799064
Удачи Спартаку. Дай бог чтоб всё задуманное получилось.
Ответить
Сильвербой
1532800199
Что должно случиться что бы Зе Луиш начал забивать?????? Ну вот чтооооооооооооооо????? Сколько можно????????
Ответить
zigbert
1532803446
Цель поставлена. А иначе и быть не должно.
Ответить
XoVoS
1532827530
Каждый год так планируится, а потом чемпионом станет другой.
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OfaZavr
1532848423
очень хорошо, вперед к цели!
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