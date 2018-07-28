Промес – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt. Паредес и Фернандес в тройке. В топ-10 всего четыре россиянина

Стоимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса по версии портала Transfermarkt.de составляет 24 миллиона евро. Голландец – самый дорогой игрок РПЛ на данный момент.

Второе и третье место делят полузащитник «Зенита» Леандро Паредес и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Они стоят одинаково – 20 миллионов.

Топ-10 самых дорогостоящих футболистов РПЛ:

1. Квинси Промес («Спартак») – 24 миллиона евро

2. Леандро Паредес («Зенит») – 20

2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 20

4. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 18

5. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 15

5. Фернандо («Спартак») – 15

7. Федор Смолов («Краснодар») – 14

7. Алексей Миранчук («Локомотив») – 14

9. Эмануэль Маммана («Зенит») – 12

9. Себастьян Дриусси («Зенит») – 12.