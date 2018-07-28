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  • Промес – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt. Паредес и Фернандес в тройке. В топ-10 всего четыре россиянина

Промес – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt. Паредес и Фернандес в тройке. В топ-10 всего четыре россиянина

28 июля 2018, 16:33
44

Стоимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса по версии портала Transfermarkt.de составляет 24 миллиона евро. Голландец – самый дорогой игрок РПЛ на данный момент.

Второе и третье место делят полузащитник «Зенита» Леандро Паредес и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Они стоят одинаково – 20 миллионов.

Топ-10 самых дорогостоящих футболистов РПЛ:

1. Квинси Промес («Спартак») – 24 миллиона евро

2. Леандро Паредес («Зенит») – 20

2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 20

4. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 18

5. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 15

5. Фернандо («Спартак») – 15

7. Федор Смолов («Краснодар») – 14

7. Алексей Миранчук («Локомотив») – 14

9. Эмануэль Маммана («Зенит») – 12

9. Себастьян Дриусси («Зенит») – 12.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Локомотив Краснодар Смолов Федор Дзагоев Алан Крыховяк Гжегож Фернандес Марио Миранчук Алексей Фернандо Паредес Леандро Промес Квинси Маммана Эмануэль Дриусси Себастьян
Комментарии (44)
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ВикторВВ
1532784970
Так все таки Промес 20млн или 24млн? В тексте 24млн, в списке 20млн
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BigFanFCRV
1532785171
Трое россиян? 1. Фернандес, 2. Смолов, 3. Дзагоев, 4. Миранчук.
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Vickont
1532785463
Акинфеев тоже 12М стоит
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BRO_football
1532786003
Ну как бы совсем недавно Головина за 30 продали. Это уже не считается?
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Боцман59rus
1532786042
Промес, Фернандес и отчасти Фернандо - за остальных такие суммы заплатит, только больной на голову человек.)))
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Полная Канистра
1532787974
смолов дома стоит 14 а за бугром 4 цена резко упала после чм а Дзагоева вообще ни кто не купит ни за какие деньги им лазаретники не нужны
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richi
1532787978
Подешевела нынче РПЛ без Халков, Этоо, Вальбуэна...
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OfaZavr
1532792273
не все суммы отражают реальное положение, но с Промесом и Фернандесом все верно)
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Обер-КанцлерЪ
1532793418
Неуважаемый рукожопый редактор! В твоём топ-10 отсутствуют 3, 6, 8 и 10 места!
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zigbert
1532801827
Промес и Фернандес соответствуют своей стоимости.
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