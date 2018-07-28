Промес – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt. Паредес и Фернандес в тройке. В топ-10 всего четыре россиянина

Стоимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса по версии портала Transfermarkt.de составляет 24 миллиона евро. Голландец – самый дорогой игрок РПЛ на данный момент.
Второе и третье место делят полузащитник «Зенита» Леандро Паредес и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Они стоят одинаково – 20 миллионов.
Топ-10 самых дорогостоящих футболистов РПЛ:
1. Квинси Промес («Спартак») – 24 миллиона евро
2. Леандро Паредес («Зенит») – 20
2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 20
4. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 18
5. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 15
5. Фернандо («Спартак») – 15
7. Федор Смолов («Краснодар») – 14
7. Алексей Миранчук («Локомотив») – 14
9. Эмануэль Маммана («Зенит») – 12
9. Себастьян Дриусси («Зенит») – 12.
Источник: Transfermarkt