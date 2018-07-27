Ари: «Получил российский паспорт из-за дочери»

Бывший нападающий «Локомотива» Ари рассказал о получении российского паспорта.

– Я наконец-то получил паспорт! И очень рад. Отыграл в стране почти девять лет, и российское гражданство – награда. Мне в России все нравится, давно адаптировался. Теперь задумываюсь, не остаться ли здесь жить и вложить деньги в местные футбольные школы. К тому же тут моя дочь Ариани, готов остаться ради нее.

– С российским паспортом у вас появится много вариантов в нашем чемпионате. Через год будете выбирать из российских клубов или думаете перебраться в другую страну?

– Прежде всего я всегда хотел получить гражданство из-за дочери. А еще потому, что видел возможность поиграть за сборную России. Рад, что после завершения карьеры могу спокойно жить тут, рядом с дочерью. Возможно, какой-то бизнес открою и в России.

Ари выступает в России с 2010 года.

Ари: «Надеюсь, в ближайшее время смогу играть за сборную России»