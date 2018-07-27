ЦСКА интересуется капитаном сборной Танзании. В 2015 году москвичи отказались от игрока после прохождения просмотра в клубе

По информации The Citizen, ЦСКА может приобрести нападающего «Генка» Мбвану Саматту.

Контракт 25-летнего футболиста с бельгийским клубом рассчитан до 2020 года, при этом «Генк» готов отпустить его бесплатно уже нынешним летом.

В услугах Саматты также заинтересован «Леванте», но ЦСКА предлагает форварду зарплату в два раза выгоднее – 4 миллиона евро. При этом сам игрок предпочитает вариант с переходом в Примеру из-за более высокого уровня испанской лиги.

В настоящее время Саматта – капитан сборной Танзании. В 2015 году он находился на просмотре в ЦСКА, но тогда клуб отказался от него.

В прошлом сезоне Саматта провел 35 матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.