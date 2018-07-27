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  • ЦСКА интересуется капитаном сборной Танзании. В 2015 году москвичи отказались от игрока после прохождения просмотра в клубе

ЦСКА интересуется капитаном сборной Танзании. В 2015 году москвичи отказались от игрока после прохождения просмотра в клубе

27 июля 2018, 18:20
6

По информации The Citizen, ЦСКА может приобрести нападающего «Генка» Мбвану Саматту.

Контракт 25-летнего футболиста с бельгийским клубом рассчитан до 2020 года, при этом «Генк» готов отпустить его бесплатно уже нынешним летом.

В услугах Саматты также заинтересован «Леванте», но ЦСКА предлагает форварду зарплату в два раза выгоднее – 4 миллиона евро. При этом сам игрок предпочитает вариант с переходом в Примеру из-за более высокого уровня испанской лиги.

В настоящее время Саматта – капитан сборной Танзании. В 2015 году он находился на просмотре в ЦСКА, но тогда клуб отказался от него.

В прошлом сезоне Саматта провел 35 матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига ЦСКА Генк Саматта Мбвана
Комментарии (6)
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сапёр75
1532705735
Танзания , я даже не знаю где этот капитан родился ))
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KOLBIS
1532706792
Даже деньги не нужны,во как парень замерзнуть боится...
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GM
1532707453
Зарплата в 4 млн.? Не, ребятки, это фейк, а не новость. Надо было вместо "ЦСКА" писать "Зенит", но зенит не подписывает излишне загорелых игроков. Т.ч. Либо там зарплата сильно меньше обещана, либо про ЦСКА тут для красного словца написано.
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Полная Канистра
1532708202
вот это даа аж до Танзании приплыли за капитаном
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Сильвербой
1532709373
Куда пропал Абель Эрнандес??? Какая нахрен Танзания!!!???
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