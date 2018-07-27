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ЦСКА: «Спасибо за все, Голова! Удачи в Европе!»

27 июля 2018, 16:30
8

ЦСКА подтвердил переход полузащитника Александра Головина в «Монако».

Сегодня 22-летний футболист подписал с монегасками контракт сроком на пять лет.

«Спасибо за всe, Голова! Это было круто! Удачи в Европе!» – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Головин дебютировал за основной состав ЦСКА в марте 2015 года. Всего хавбек провел за московский клуб 113 матчей, записав в свой актив 13 мячей и 11 голевых передач. В сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Лучшая покупка со времен Фалькао и Хамеса». Что фанаты «Монако» говорят про Головина

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Головин Александр
Комментарии (8)
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hevbn 28
1532698931
Безусловно всем болельщикам ЦСКА будет жалко расставаться с таким игроком как Головин , но по моему к этому надо относится "по семейному", Александру во Франции будет скорее всего лучше с футбольной точки зрения и надо просто порадоваться за него.
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KOLBIS
1532699801
Большому кораблю,большое плавание...Удачи Саня!!!...
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prtcs
1532701203
Спасибо за годы проведенные вместе. Здоровья и Удачи. Будем и дальше внимательно следить и переживать за твоим выступлением в Европе. Только вперед.
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Боцман59rus
1532701398
монегасок опипали ...Гинер молодец.)))
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DEFENDER114
1532704994
Лучший, на первый взгляд, вариант из всех. Должно получиться! Саша, удачи!
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zigbert
1532714222
Удачи Александру.
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