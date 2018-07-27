ЦСКА: «Спасибо за все, Голова! Удачи в Европе!»

ЦСКА подтвердил переход полузащитника Александра Головина в «Монако».

Сегодня 22-летний футболист подписал с монегасками контракт сроком на пять лет.

«Спасибо за всe, Голова! Это было круто! Удачи в Европе!» – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Головин дебютировал за основной состав ЦСКА в марте 2015 года. Всего хавбек провел за московский клуб 113 матчей, записав в свой актив 13 мячей и 11 голевых передач. В сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

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