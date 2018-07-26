Каррера: «Уход Головина в «Монако – потеря для ЦСКА и РПЛ, но, возможно, плюс для сборной России»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал потерей для ЦСКА и РПЛ переход полузащитника армейцев Александра Головина в «Монако». При этом специалист отметил, что это может пойти на пользу сборной России.

Ранее стало известно, что ЦСКА и «Монако» согласовали трансфер 22-летнего россиянина за 30 миллионов евро плюс процент со следующей продажи.

«Это, безусловно, потеря для ЦСКА и для чемпионата России. В то же время, это новый виток в карьере очень перспективного игрока. И для вашей сборной такой трансфер может стать плюсом.

История не признает сослагательного наклонения. Я действительно считаю, что Головин мог бы побороться за место в составе «Ювентуса», но он будет делать это в «Монако». Тоже неплохо (смеется)», – сказал Каррера.