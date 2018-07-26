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  • Каррера: «Уход Головина в «Монако – потеря для ЦСКА и РПЛ, но, возможно, плюс для сборной России»

Каррера: «Уход Головина в «Монако – потеря для ЦСКА и РПЛ, но, возможно, плюс для сборной России»

26 июля 2018, 16:36
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал потерей для ЦСКА и РПЛ переход полузащитника армейцев Александра Головина в «Монако». При этом специалист отметил, что это может пойти на пользу сборной России.

Ранее стало известно, что ЦСКА и «Монако» согласовали трансфер 22-летнего россиянина за 30 миллионов евро плюс процент со следующей продажи.

«Это, безусловно, потеря для ЦСКА и для чемпионата России. В то же время, это новый виток в карьере очень перспективного игрока. И для вашей сборной такой трансфер может стать плюсом.

История не признает сослагательного наклонения. Я действительно считаю, что Головин мог бы побороться за место в составе «Ювентуса», но он будет делать это в «Монако». Тоже неплохо (смеется)», – сказал Каррера.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Спартак Монако Головин Александр Каррера Массимо
Комментарии (9)
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hevbn 28
1532613012
Абсолютно согласен, тем более ,что Монако идеальное место для продолжение карьеры для 22 летнего перспективного игрока ,Челси был бы худшим вариантом ,потому ,что он бы там сразу не играл , а в лучшем случае отправился в аренду в более слабую команду ,чем тот же Монако.
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Svoysvoemubrat
1532613764
Будем, как говорится, посмотреть.
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Мары
1532613894
Как всегда корректен и уважителен к игрокам-соперникам.Пусть даже и бывшим.
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Приус
1532614505
К русскому хозяину.
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KOLBIS
1532614715
При этом Массимо ехидно улыбнулся и потер руки...
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Drefefesds
1532618987
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OfaZavr
1532622829
все адекватно, корректно и объективно разложил Массимо, впрочем как и всегда.
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zigbert
1532631278
Побороться за место в составе Ювентуса ,было бы сложнее чем Монако.
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kykyi
1532668612
Удачи.
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