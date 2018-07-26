Яновский: «Переход в «Монако» более предпочтителен для Головина. В «Челси» жесточайшая конкуренция»

Бывший полузащитник ЦСКА и «ПСЖ» Игорь Яновский прокомментировал информацию о переходе полузащитника московского клуба Александра Головина в «Монако».

Сегодня россиянин вылетел на медосмотр, после прохождения которого подпишет с клубом пятилетний контракт. Трансфер 22-летнего футболиста обойдется «Монако» в 30 миллионов евро плюс процент с последующей продажи.

– Читал интервью вице-президента «Монако» Васильева, который сказал, что все тщательно взвешивалось и игрока долго вели. Только время покажет, правильно или нет поступил Александр. Но мне кажется, что Головин выбрал оптимальный вариант. Переезд в чемпионат Франции может стать для него трамплином в топ-клуб. Переход в «Монако» более предпочтителен, чем в «Челси», где жесточайшая конкуренция.

– Головин еще не готов к ней?

– Он молод, а в английской Премьер-лиге очень быстрый футбол. Во Франции уровень немного ниже, хотя есть много талантливых игроков. Думаю, Александру будет интересно там играть, показывать себя в новой команде.

– Незнание иностранных языков и нередкие проблемы российских игроков с адаптацией не станут помехой?

– Нужно быстро учить язык, это правда. В клубе есть русскоговорящие люди, это большой плюс, Александра в нужный момент поддержат. Все сейчас зависит только от него самого. С первого дня нужно включиться, работать, на каждой тренировке отдавать всего себя, выкладываться больше других. Необходимо учить язык и не бояться брать игру на себя. В ЦСКА Головин стал лидером, также и в «Монако» нужно действовать. Хотя понятно, что поначалу будет тяжело влиться в коллектив.

– Известно, что налоги в Монако ниже, чем во Франции. Весомый фактор для Головина?

– Во Франции ввели 70-процентный налог начиная с определенного порога зарплат. У Монако есть договор о налогообложении с Францией. Налоги меньше, но княжество выплачивает какие-то дополнительные суммы.

– Есть ревность к «Монако» у тех, кто выступает на территории Франции?

– Футболисты точно об этом не думают. Игроку все равно, где реализовывать себя. Из Лиги 1 каждый год звезды отправляются в Англию, Италию, Испанию. Налоги не самое главное для тех, кто думает о своем росте.