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  • Яновский: «Переход в «Монако» более предпочтителен для Головина. В «Челси» жесточайшая конкуренция»

Яновский: «Переход в «Монако» более предпочтителен для Головина. В «Челси» жесточайшая конкуренция»

26 июля 2018, 14:15
4

Бывший полузащитник ЦСКА и «ПСЖ» Игорь Яновский прокомментировал информацию о переходе полузащитника московского клуба Александра Головина в «Монако».

Сегодня россиянин вылетел на медосмотр, после прохождения которого подпишет с клубом пятилетний контракт. Трансфер 22-летнего футболиста обойдется «Монако» в 30 миллионов евро плюс процент с последующей продажи.

– Читал интервью вице-президента «Монако» Васильева, который сказал, что все тщательно взвешивалось и игрока долго вели. Только время покажет, правильно или нет поступил Александр. Но мне кажется, что Головин выбрал оптимальный вариант. Переезд в чемпионат Франции может стать для него трамплином в топ-клуб. Переход в «Монако» более предпочтителен, чем в «Челси», где жесточайшая конкуренция.

– Головин еще не готов к ней?

– Он молод, а в английской Премьер-лиге очень быстрый футбол. Во Франции уровень немного ниже, хотя есть много талантливых игроков. Думаю, Александру будет интересно там играть, показывать себя в новой команде.

– Незнание иностранных языков и нередкие проблемы российских игроков с адаптацией не станут помехой?

– Нужно быстро учить язык, это правда. В клубе есть русскоговорящие люди, это большой плюс, Александра в нужный момент поддержат. Все сейчас зависит только от него самого. С первого дня нужно включиться, работать, на каждой тренировке отдавать всего себя, выкладываться больше других. Необходимо учить язык и не бояться брать игру на себя. В ЦСКА Головин стал лидером, также и в «Монако» нужно действовать. Хотя понятно, что поначалу будет тяжело влиться в коллектив.

– Известно, что налоги в Монако ниже, чем во Франции. Весомый фактор для Головина?

– Во Франции ввели 70-процентный налог начиная с определенного порога зарплат. У Монако есть договор о налогообложении с Францией. Налоги меньше, но княжество выплачивает какие-то дополнительные суммы.

– Есть ревность к «Монако» у тех, кто выступает на территории Франции?

– Футболисты точно об этом не думают. Игроку все равно, где реализовывать себя. Из Лиги 1 каждый год звезды отправляются в Англию, Италию, Испанию. Налоги не самое главное для тех, кто думает о своем росте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Челси Яновский Игорь Головин Александр
Комментарии (4)
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amazonaws
1532606557
Переход в «Монако» более предпочтителен??? Это и близко НЕ ТАК! Кто заплатил, туда и ВЫНУЖДЕН переходить Головин. Выбора у него НЕ БЫЛО!!! Челси НЕ СОБИРАЛСЯ торговаться за Головина, а по просьбе Гинера создавал видимость конкуренции. Для завышения цены на Головина. Ювентус тоже не торговался. Их не устраивала НАКРУТКА цены. Уж слишком её завысили и притом в два раза. Удивительно, как Монако клюнул на эту дымовую трансферную завесу. По факту, это была трансферная афера, чтобы ВЫУДИТЬ у Монако бешеные деньги за Головина, которые он НЕ СТОИТ. Очень похожа сделка на отмывание денег.
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DOCTOR PENALTY
1532607853
Как бы там ни было, вариант очень перспективный, на виду будет.
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Рубик Докоян
1532615373
Уже давно отменили подоходный налог в 70% во Франции со скандалом. Там прогрессивная шкала налогообложения от 19-45%. А в Монако вообще нет подоходного налога как и ряда других. Там исключение для граждан Франции проживающих в Монако менее 5-и лет. Они платят подоходный налог.
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paracetamol
1532616807
В «Челси» конкуренция жесточайшая, да игра только мудочайшая.
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