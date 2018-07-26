Пименов: «Эффективность трансфера Крыховяка можно будет оценить лишь со временем»

Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов считает, что удержать заданную планку железнодорожникам в новом сезоне будет непросто.

«Приобретение Гжегожа Крыховяка выглядит внушительно, но эффективность этого трансфера можно будет оценить лишь со временем.

Неясно, сыграет ли он в Суперкубке, хотя в этом матче «Локомотив» может преуспеть и имеющимся составом. Тем более у ЦСКА кадровых перестановок гораздо больше.

Пока же можно сказать, что задачу-минимум – сохранить большинство игроков из чемпионской команды – клуб выполнил. А именно об этом говорили и главный тренер, и руководство. Но удержать заданную планку будет непросто. К тому же впереди еще и Лига чемпионов», – считает Пименов.

Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.