«Севилья» усилилась двумя защитниками

Состав «Севильи» пополнили защитники Серхи Гомес и Наньон Йорис.

26-летний Гомес перешел из «Сельты». Он обошелся «Севильи» в 5 миллионов евро – такая сумма была прописана у него в контракте в качестве отступных.

В прошедшем сезоне футболист провел 35 матчей, в которых забил два гола. Контракт рассчитан на четыре года.

21-летний Йорис переехал из чемпионата Франции, где он играл за «Ренн». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне француз сыграл в 41 матче, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. Контракт рассчитан на пять лет.