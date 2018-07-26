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    «Севилья» усилилась двумя защитниками

    Состав «Севильи» пополнили защитники Серхи Гомес и Наньон Йорис.

    26-летний Гомес перешел из «Сельты». Он обошелся «Севильи» в 5 миллионов евро – такая сумма была прописана у него в контракте в качестве отступных.

    В прошедшем сезоне футболист провел 35 матчей, в которых забил два гола. Контракт рассчитан на четыре года.

    21-летний Йорис переехал из чемпионата Франции, где он играл за «Ренн». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

    В минувшем сезоне француз сыграл в 41 матче, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. Контракт рассчитан на пять лет.

    Источник: ФК «Севилья»

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    26.07.2018 07:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 26 июля 2018, 07:43

      Который слева защитник по ходу на перспективу! :)

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