«Севилья» усилилась двумя защитниками

Который слева защитник по ходу на перспективу! :)
Состав «Севильи» пополнили защитники Серхи Гомес и Наньон Йорис.
26-летний Гомес перешел из «Сельты». Он обошелся «Севильи» в 5 миллионов евро – такая сумма была прописана у него в контракте в качестве отступных.
В прошедшем сезоне футболист провел 35 матчей, в которых забил два гола. Контракт рассчитан на четыре года.
21-летний Йорис переехал из чемпионата Франции, где он играл за «Ренн». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне француз сыграл в 41 матче, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. Контракт рассчитан на пять лет.