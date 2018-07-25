Василий Березуцкий допустил, что может вернуться в ЦСКА в качестве игрока

Защитник Василий Березуцкий, ранее объявивший о завершении карьеры, может вернуться в ЦСКА. Об этом рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, прервавший интервью 36-летнего футболиста пресс-службе клуба.

«Вася, поторопился. Мы уже говорили, Вася знает про «эффект Скоулза», который отдохнул и в течение года выдал великолепный сезон», — сказал Гончаренко.

«Может, через три недели придет понимание, что мне очень хочется играть в футбол, и я прибегу к вам», — заявил Березуцкий.