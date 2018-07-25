Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Василий Березуцкий допустил, что может вернуться в ЦСКА в качестве игрока

    Защитник Василий Березуцкий, ранее объявивший о завершении карьеры, может вернуться в ЦСКА. Об этом рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, прервавший интервью 36-летнего футболиста пресс-службе клуба.

    «Вася, поторопился. Мы уже говорили, Вася знает про «эффект Скоулза», который отдохнул и в течение года выдал великолепный сезон», — сказал Гончаренко.

    «Может, через три недели придет понимание, что мне очень хочется играть в футбол, и я прибегу к вам», — заявил Березуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2018 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Firs75 27 июля 2018, 07:17

      мне кажется не куда не уходили , просто не хотели на чм мира ехать или мало предложили и опозорился , если ушёл значит уходи не возвращайся а не пиарится как девочка по вызову

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2018, 09:19

      ну нет это как-то не серьезно, если уж объявил и принял решение то не нужно идти на попятную. сдался потому что Гинер поди очень уговаривал) да и Василий не хочет отказывать клубу в непростой ситуации.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 26 июля 2018, 09:18

      Как только замаячит на горизонте ФНЛ тогда может и вернутся но при условии что у гинера еще деньги останутся! Думается это произойдет уже осенью а сейчас березы спокойно уйдут без долгов т к у гинера деньги появятся после трансфера Головина!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 26 июля 2018, 06:13

      ждёмс, пару сезонов ещё погонял бы...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 26 июля 2018, 03:13

      Мужик сказал мужик сделал, а то буду не буду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      vavanze 26 июля 2018, 02:02

      ДАвай еще годик побегай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 26 июля 2018, 00:39

      Да дай ты молодёжи расти. Есть у ЦСКА кому там играть в центре. Есть Чернов, вернется Васин, исландец пришел. На евро же не будем прибегать к помощи Игнашевича или Березуцкого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 июля 2018, 00:20

      Думаю вернётся ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 июля 2018, 00:13

      Вполне ещё потянет поиграть на уровне!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > VIPded 26 июля 2018, 00:14

      А чем он хуже Скоулза?))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 26 июля 2018, 00:13

      человек предан клубу, и если клубу будет по началу тяжело то готов помочь. сильный поступок, сродни игнашевича в сборной

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11