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  • Василий Березуцкий допустил, что может вернуться в ЦСКА в качестве игрока

Василий Березуцкий допустил, что может вернуться в ЦСКА в качестве игрока

25 июля 2018, 23:20
16

Защитник Василий Березуцкий, ранее объявивший о завершении карьеры, может вернуться в ЦСКА. Об этом рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, прервавший интервью 36-летнего футболиста пресс-службе клуба.

«Вася, поторопился. Мы уже говорили, Вася знает про «эффект Скоулза», который отдохнул и в течение года выдал великолепный сезон», — сказал Гончаренко.

«Может, через три недели придет понимание, что мне очень хочется играть в футбол, и я прибегу к вам», — заявил Березуцкий.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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Рубик Докоян
1532551444
Всё может быть. Будет тяжко родному клубу и братаны могут прийти на выручку.
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77SAM
1532552793
Ну начинается.
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Yev
1532553036
Наверное в карты проигрался. Вернётся что бабусики отбить
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Project Бабангида
1532553210
человек предан клубу, и если клубу будет по началу тяжело то готов помочь. сильный поступок, сродни игнашевича в сборной
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VIPded
1532553226
Вполне ещё потянет поиграть на уровне!
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VikNMar
1532553636
Думаю вернётся ....
Ответить
омск55
1532563990
Мужик сказал мужик сделал, а то буду не буду
Ответить
pegas1276
1532574804
ждёмс, пару сезонов ещё погонял бы...)))
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Пестрый
1532585897
Как только замаячит на горизонте ФНЛ тогда может и вернутся но при условии что у гинера еще деньги останутся! Думается это произойдет уже осенью а сейчас березы спокойно уйдут без долгов т к у гинера деньги появятся после трансфера Головина!
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OfaZavr
1532585992
ну нет это как-то не серьезно, если уж объявил и принял решение то не нужно идти на попятную. сдался потому что Гинер поди очень уговаривал) да и Василий не хочет отказывать клубу в непростой ситуации.
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