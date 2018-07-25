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    Дешам: «Мбаппе повезло, что против него играю не я. Я бы уничтожил его на поле, получив лишь предупреждение»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал нападающему «ПСЖ» и национальной команды Килиану Мбаппе относиться к соперникам с большим уважением на поле.

    «То, что показывает Мбаппе в игре, порой унижает соперника. Ему стоит действовать осторожнее. Мало кому такое нравится, поэтому Килиану не стоит нарываться.

    Я как-то сказал ему: «Тебе повезло, что против тебя играю не я. Я бы уничтожил тебя на поле и получил за это всего лишь желтую карточку». В том, с какой легкостью он действует, есть что-то, что соперник может посчитать настоящим неуважением к себе. Или провокацией», – заявил Дешам.

    Франция на прошедшем в России чемпионате мира-2018 стала победителем турнира, обыграв в финале Хорватию (4:2).

    Источник: Le Parisien

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    25.07.2018 10:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 11:24

      Вопрос спорный - хотя уважать соперника нужно.

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 26 июля 2018, 00:54

      Степанов (Зенит),Кондрашов (Динамо Спб), Юра Ковтун (Спартак) таких Мбаппе в свою бытность "пачками" на газон укладывали))))

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 25 июля 2018, 17:27

      ах-ха-ха...легкости...а про хамство откровенное дорогой тренер не хочет ничего сказать? вспомните Уругвай и его пинки Годину, из-за которых завязалась такая заворушка....а скока раз они с Лаксальтом сцеплялись...причем в рукопашную? я тоже думаю что нарвется на какого нибудь темпераментного колумбийца или сенегальца и огребет

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 июля 2018, 12:45

      Приятно смотреть, как играет Мбаппе. Я бы сравнил его с Роналдиньо. Также может всё, умный, быстрый и артист. А дешамы пусть кудахчат "Я бы, да его бы". Уже сейчас сравнение не в пользу Дешама.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 25 июля 2018, 12:45

      дешам от части прав. в той действительности футбола о фееричности мбаппе не могло быть и речи. кто смотрел футбол 90х тот поймёт.

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 июля 2018, 12:37

      Дешам взял КМ и теперь ему можно нести любую ахинею...

      2
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      Рейтинг: +536

      19831170 25 июля 2018, 12:18

      Чушь полная, он не издевается, а просто играет и играет великолепно. Это получается ему надо в пол ноги играть?

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 11:48

      ну этого мы уже никогда не узнаем как было бы, может к счастью а может и к сожалению)

      5
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      Рейтинг: +481

      sergey610 > OfaZavr 25 июля 2018, 17:49

      Совершено верно. Если бы да кабы... Черчесов как-то в своём интервью сказал :"Ни в коем случае нельзя говорить вратарю , что я ( Черчесов) в своё время такой бы мяч вытащил" . Это недопустимо.

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 июля 2018, 11:43

      Он совершенно прав....а то сломают его и допрыгается щенок)

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 25 июля 2018, 11:23

      Это чтож получается - обыгрывать соперника, значит его не уважать? Класс!!!

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