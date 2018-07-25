Дешам: «Мбаппе повезло, что против него играю не я. Я бы уничтожил его на поле, получив лишь предупреждение»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал нападающему «ПСЖ» и национальной команды Килиану Мбаппе относиться к соперникам с большим уважением на поле.

«То, что показывает Мбаппе в игре, порой унижает соперника. Ему стоит действовать осторожнее. Мало кому такое нравится, поэтому Килиану не стоит нарываться.

Я как-то сказал ему: «Тебе повезло, что против тебя играю не я. Я бы уничтожил тебя на поле и получил за это всего лишь желтую карточку». В том, с какой легкостью он действует, есть что-то, что соперник может посчитать настоящим неуважением к себе. Или провокацией», – заявил Дешам.

Франция на прошедшем в России чемпионате мира-2018 стала победителем турнира, обыграв в финале Хорватию (4:2).