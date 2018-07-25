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  • Дешам: «Мбаппе повезло, что против него играю не я. Я бы уничтожил его на поле, получив лишь предупреждение»

Дешам: «Мбаппе повезло, что против него играю не я. Я бы уничтожил его на поле, получив лишь предупреждение»

25 июля 2018, 10:29
20

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам посоветовал нападающему «ПСЖ» и национальной команды Килиану Мбаппе относиться к соперникам с большим уважением на поле.

«То, что показывает Мбаппе в игре, порой унижает соперника. Ему стоит действовать осторожнее. Мало кому такое нравится, поэтому Килиану не стоит нарываться.

Я как-то сказал ему: «Тебе повезло, что против тебя играю не я. Я бы уничтожил тебя на поле и получил за это всего лишь желтую карточку». В том, с какой легкостью он действует, есть что-то, что соперник может посчитать настоящим неуважением к себе. Или провокацией», – заявил Дешам.

Франция на прошедшем в России чемпионате мира-2018 стала победителем турнира, обыграв в финале Хорватию (4:2).

Источник: Le Parisien
Чемпионат мира Франция Мбаппе Килиан Дешам Дидье
Комментарии (20)
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Боцман59rus
1532505470
физрук.
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Cules2013
1532505623
Бред сивой кобылы. Как раз-таки неуважение к сопернику - это грязная игра с нырками, провокациями и подкатами сзади. С каких это пор обводки и проходы на скорости - это неуважение? Совсем уже берега попутали. -- "Я бы уничтожил тебя на поле и получил за это всего лишь желтую карточку» -- Вот это и есть неуважение... Честно, очень бесят такие высказывания. Антифутбольные, на мой взгляд. Я ещё как-никак понимаю, когда такое говорят о пижоне Неймаре, но о Мбаппе - это уж совсем ни в какие ворота, ещё и от своего же тренера слышать такое. С такими темпами я доживу до тех времён, когда обыгрывать чернокожих станет нетолерантно)
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DOCTOR PENALTY
1532505885
Посмотрел видео с игрой Дешама, верю, уничтожил бы. Только не надо борщить в комментах, это не в физическом смысле, Дешам вменяемый человек.
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Старикан
1532507013
Это чтож получается - обыгрывать соперника, значит его не уважать? Класс!!!
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Lev Aleks
1532508192
Он совершенно прав....а то сломают его и допрыгается щенок)
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OfaZavr
1532508522
ну этого мы уже никогда не узнаем как было бы, может к счастью а может и к сожалению)
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19831170
1532510291
Чушь полная, он не издевается, а просто играет и играет великолепно. Это получается ему надо в пол ноги играть?
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Тазит
1532511442
Дешам взял КМ и теперь ему можно нести любую ахинею...
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Project Бабангида
1532511923
дешам от части прав. в той действительности футбола о фееричности мбаппе не могло быть и речи. кто смотрел футбол 90х тот поймёт.
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serppion
1532511925
Приятно смотреть, как играет Мбаппе. Я бы сравнил его с Роналдиньо. Также может всё, умный, быстрый и артист. А дешамы пусть кудахчат "Я бы, да его бы". Уже сейчас сравнение не в пользу Дешама.
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