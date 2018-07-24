Лев узнал об уходе Озила из сборной Германии через интернет

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев узнал о решении полузащитника Месута Озила завершить карьеру в национальной команде из интернета.

«Ни тренер, ни я не были проинформированы об этом заранее. Мы узнали об этой новости из интернета», – рассказал советник Лева Харун Арслан.

В минувшее воскресенье Озил объявил о своем завершении карьеры в сборной Германии через твиттер. Причиной стало проявлениями расизма со стороны болельщиков и немецких политиков.

Озил выступал за сборную Германии с 2009 года. Он провел 92 матча и забил 23 мяча.

Озила затравили политики. Он ушел из сборной