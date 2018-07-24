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    Лев узнал об уходе Озила из сборной Германии через интернет

    Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев узнал о решении полузащитника Месута Озила завершить карьеру в национальной команде из интернета.

    «Ни тренер, ни я не были проинформированы об этом заранее. Мы узнали об этой новости из интернета», – рассказал советник Лева Харун Арслан.

    В минувшее воскресенье Озил объявил о своем завершении карьеры в сборной Германии через твиттер. Причиной стало проявлениями расизма со стороны болельщиков и немецких политиков.

    Озил выступал за сборную Германии с 2009 года. Он провел 92 матча и забил 23 мяча.

    Озила затравили политики. Он ушел из сборной

    Источник: Bild

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    24.07.2018 08:47
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