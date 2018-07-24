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    Каррера: «Остаться в «Спартаке» на 20 лет? Нет ничего невозможного»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, может ли он представить, что будет работать в команде 20 лет. Корреспондент привел в пример Арсена Венгера и Алекса Фергюсона, каждый из которых проработал в клубах («Арсенале» и «Манчестер Юнайтед» соответсвенно) больше 20 лет.

    «Нет ничего невозможного. Если у тебя хорошие отношения с командой и руководством – все может быть.

    Если говорить о подобном, было бы правильно выстроить определенный план действий с руководством на три-четыре года. И на исходе этих лет понять – был рост, прогресс, или нет. А то сейчас в футболе если ты выигрываешь – ты лучший, стоит проиграть – сразу выгоняют.

    Тот же Венгер ведь не всегда побеждал с «Арсеналом». Но он тренировал команду 22 года. Значит, в него верили, доверяли, видели перспективу. Так что все возможно в этом мире», – сказал Каррера.

    Каррера: «Быть игроком «Спартака» – значит быть воином. Мы хотим не искать отмазок, а побеждать»

    Источник: «Российская газета»

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    24.07.2018 01:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 10:49

      сейчас пока не стоит загадывать наперед, все может измениться в любой момент. но желаю чтобы у Массимо и Спартак была долгая и успешная совместная работа!

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 10:46

      Постоянство залог успеха.
      Удачи Массимо !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 10:24

      Трудно предугадать - что нас ждет завтра? То что Каррера боец и не сдается перед трудностями,это очевидно. Хорошее отношение с руководством и с командой пожалуй главное условие для успешной работы любого тренера. Удачи Массимо.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 24 июля 2018, 10:09

      На всю жизнь!

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