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  • Каррера: «Остаться в «Спартаке» на 20 лет? Нет ничего невозможного»

Каррера: «Остаться в «Спартаке» на 20 лет? Нет ничего невозможного»

24 июля 2018, 01:51
5

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, может ли он представить, что будет работать в команде 20 лет. Корреспондент привел в пример Арсена Венгера и Алекса Фергюсона, каждый из которых проработал в клубах («Арсенале» и «Манчестер Юнайтед» соответсвенно) больше 20 лет.

«Нет ничего невозможного. Если у тебя хорошие отношения с командой и руководством – все может быть.

Если говорить о подобном, было бы правильно выстроить определенный план действий с руководством на три-четыре года. И на исходе этих лет понять – был рост, прогресс, или нет. А то сейчас в футболе если ты выигрываешь – ты лучший, стоит проиграть – сразу выгоняют.

Тот же Венгер ведь не всегда побеждал с «Арсеналом». Но он тренировал команду 22 года. Значит, в него верили, доверяли, видели перспективу. Так что все возможно в этом мире», – сказал Каррера.

Каррера: «Быть игроком «Спартака» – значит быть воином. Мы хотим не искать отмазок, а побеждать»

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Bobafett
1532416175
На всю жизнь!
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zigbert
1532417052
Трудно предугадать - что нас ждет завтра? То что Каррера боец и не сдается перед трудностями,это очевидно. Хорошее отношение с руководством и с командой пожалуй главное условие для успешной работы любого тренера. Удачи Массимо.
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Мары
1532418369
Постоянство залог успеха. Удачи Массимо !
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OfaZavr
1532418558
сейчас пока не стоит загадывать наперед, все может измениться в любой момент. но желаю чтобы у Массимо и Спартак была долгая и успешная совместная работа!
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