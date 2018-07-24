Каррера: «Остаться в «Спартаке» на 20 лет? Нет ничего невозможного»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, может ли он представить, что будет работать в команде 20 лет. Корреспондент привел в пример Арсена Венгера и Алекса Фергюсона, каждый из которых проработал в клубах («Арсенале» и «Манчестер Юнайтед» соответсвенно) больше 20 лет.

«Нет ничего невозможного. Если у тебя хорошие отношения с командой и руководством – все может быть.

Если говорить о подобном, было бы правильно выстроить определенный план действий с руководством на три-четыре года. И на исходе этих лет понять – был рост, прогресс, или нет. А то сейчас в футболе если ты выигрываешь – ты лучший, стоит проиграть – сразу выгоняют.

Тот же Венгер ведь не всегда побеждал с «Арсеналом». Но он тренировал команду 22 года. Значит, в него верили, доверяли, видели перспективу. Так что все возможно в этом мире», – сказал Каррера.

Каррера: «Быть игроком «Спартака» – значит быть воином. Мы хотим не искать отмазок, а побеждать»