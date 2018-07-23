Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как он понимает словосочетание «спартаковский дух».

«Спартаковский дух – это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком «Спартака» – значит быть воином.

Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть. Да, порой происходит так, что ты проигрываешь. Но если ты выложился на 120 процентов – к тебе никаких вопросов не будет.

Прежде всего, ты сам себе не будешь задавать вопросов, почему ты оказался слабее. А когда ты проигрываешь и начинаешь говорить, что, если бы ты что-то сделал по-другому, этого бы не случилось – значит ты не отдал всего себя игре. И это отмазка. А мы не хотим искать отмазок. Мы хотим побеждать», – сказал Каррера.

Каррера: «Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет»