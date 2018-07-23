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  • Каррера: «Быть игроком «Спартака» – значит быть воином. Мы хотим не искать отмазок, а побеждать»

Каррера: «Быть игроком «Спартака» – значит быть воином. Мы хотим не искать отмазок, а побеждать»

23 июля 2018, 21:52
30

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как он понимает словосочетание «спартаковский дух».

«Спартаковский дух – это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком «Спартака» – значит быть воином.

Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть. Да, порой происходит так, что ты проигрываешь. Но если ты выложился на 120 процентов – к тебе никаких вопросов не будет.

Прежде всего, ты сам себе не будешь задавать вопросов, почему ты оказался слабее. А когда ты проигрываешь и начинаешь говорить, что, если бы ты что-то сделал по-другому, этого бы не случилось – значит ты не отдал всего себя игре. И это отмазка. А мы не хотим искать отмазок. Мы хотим побеждать», – сказал Каррера.

Каррера: «Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет»

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Yev
1532372169
Полность поддерживаю, никаких отмазок, только реально оценивать свои силы и игру, ни на кого нп смотреть, а то у некоторых судьи не туда свистят, поле не ровное, трава высокая...
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Project Бабангида
1532372849
видно со временем понятие "спартаковский дух" изменило своё первоначальное значение. я так понимаю что во времена Черенкова важно было соперника не перебегать или задавить агрессией - а переиграть. сноровка и интеллектуальное взаимопонимание были в приоритете. хотя может я и ошибаюсь
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Полная Канистра
1532373388
сильные слова
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DOCTOR PENALTY
1532373683
Ну что тут скажешь? Вперёд Спартак!!!+++
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hevbn 28
1532374470
Абсолютно согласен с Каррерой с его определением "Спартаковского духа", в чемпионском сезоне он был показан сполна, хочется верить, что в наступающем сезоне мы тоже его увидим .
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Аэратор
1532374822
вселяет оптимизм. его слова да богу в уши. вперед спартак!
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Мары
1532375865
Каррера стал нашим. Закаляется и русеет потихоньку.Надеюсь и итальянский менталитет упорных воинов также передастся красно белому коллективу. Вперёд Спартак !!!
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a-rakhmatov
1532377369
Слова итальянца впечатляют!....теперь остается воинам стать чемпионами...удачи Спартачам )))
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мы_не_рабы
1532377707
Слова настоящего "гладиатора"! Играйте, боритесь до конца! Побеждайте! Мы с вами!
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zigbert
1532378050
Правильно сказал:" Без самоотдачи не будет побед".
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