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    Каррера: «Быть игроком «Спартака» – значит быть воином. Мы хотим не искать отмазок, а побеждать»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как он понимает словосочетание «спартаковский дух».

    «Спартаковский дух – это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком «Спартака» – значит быть воином.

    Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть. Да, порой происходит так, что ты проигрываешь. Но если ты выложился на 120 процентов – к тебе никаких вопросов не будет.

    Прежде всего, ты сам себе не будешь задавать вопросов, почему ты оказался слабее. А когда ты проигрываешь и начинаешь говорить, что, если бы ты что-то сделал по-другому, этого бы не случилось – значит ты не отдал всего себя игре. И это отмазка. А мы не хотим искать отмазок. Мы хотим побеждать», – сказал Каррера.

    Каррера: «Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет»

    Источник: «Российская газета»

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    23.07.2018 21:52
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 10:09

      все верно сказал, не убавить не прибавить. Вперед Спартак!

      6
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > OfaZavr 24 июля 2018, 12:38

      Зажигательная речь!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 24 июля 2018, 08:13

      А что с Бакаевым кто знает?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 24 июля 2018, 08:00

      Всё будет ОК, Вперёд Спартак!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 июля 2018, 07:16

      дубль провоевали в прошедшем сезоне-воины мать вашу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 июля 2018, 06:40

      Мы хотим побеждать! Всегда и везде! Веди нас, Массимо, к победам и красно-белые будут с тобой! Вперед, Спартак!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 24 июля 2018, 01:14

      Вперёд Спартак !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 23 июля 2018, 23:34

      Правильно сказал:" Без самоотдачи не будет побед".

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 23 июля 2018, 23:28

      Слова настоящего "гладиатора"! Играйте, боритесь до конца! Побеждайте! Мы с вами!

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 июля 2018, 23:22

      Слова итальянца впечатляют!....теперь остается воинам стать чемпионами...удачи Спартачам )))

      8
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 23:18

      И это моя отмазка наглухо,добавил Массимо...Вот она Россия-матушка,не зря раньше,во времена Петра особенно их сюда тянуло жить и работать...Тут Русский Дух,тут Русью пахнет...

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