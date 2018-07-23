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    Каррера: «Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что даже в трудные моменты не задумывался об уходе из команды. Также он признался, в определенный момент усомнился в том, что команда его поддерживает.

    – После чемпионского сезона вы сказали: «Прежде чем стать командой, мы стали семьей». «Спартак» – это по-прежнему семья?

    – Конечно. Мы были и остаемся большой семьей. Да, у нас бывают разные ситуации. Ведь и в семье такое бывает – ссоры, какие-то проблемы. Как без этого? Между мужем и женой не может же быть все гладко. Но это проблемы, которые можно и нужно решать. Они даже в какой-то степени необходимы, чтобы двигаться вперед.

    – Были моменты, когда вы задумывались об уходе из «Спартака»?

    – Нет, такого не было. Никогда об этом не задумывался.

    – Даже в начале прошлого сезона, когда была неудачная серия?

    – Да. Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет. Когда я понял, что она со мной, все сомнения ушли прочь. И после этого мы выдали беспроигрышную серию в чемпионате и до последнего боролись за титул. Мы вышли в плей-офф Лиги Европы, хотя вполне могли пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: «Российская газета»

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    23.07.2018 18:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 23 июля 2018, 22:31

      Массимо никогда не кривит душой и говорит начистоту.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 июля 2018, 20:52

      мы с вами Каррера и с клубом всегда как бы тяжело не было

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 19:39

      В следующий раз Массимо не заморачивайся, а выпей с парнями "миллеровки" и будет ясно кто уважает тебя, а кто нет...

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 19:25

      молодец Массимо, с правильным отношением подходит к разным ситуациям. надеюсь в дальнейшем такие не очень хорошие моменты обойдут эту большую семью стороной.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 23 июля 2018, 18:49

      Успехов тебе, Массимо, и чтобы больше не возникало подобных вопросов. А бунтовщиков лучше всё-таки оставлять за бортом, иначе они себя опять проявят в самый неподходящий момент.***

      9
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 23 июля 2018, 18:49

      каррера чёткий тренер ! удар держит, не поплыл

      12
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 23 июля 2018, 18:36

      конец сезона проср.али...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 23 июля 2018, 18:33

      Бывают сложные и не желательные эпизоды в карьере тренеров, когда понимание того, кто и с какой стороны баррикад, определяет будущий успех или крушение всех надежд...

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