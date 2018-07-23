Каррера: «Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что даже в трудные моменты не задумывался об уходе из команды. Также он признался, в определенный момент усомнился в том, что команда его поддерживает.

– После чемпионского сезона вы сказали: «Прежде чем стать командой, мы стали семьей». «Спартак» – это по-прежнему семья?

– Конечно. Мы были и остаемся большой семьей. Да, у нас бывают разные ситуации. Ведь и в семье такое бывает – ссоры, какие-то проблемы. Как без этого? Между мужем и женой не может же быть все гладко. Но это проблемы, которые можно и нужно решать. Они даже в какой-то степени необходимы, чтобы двигаться вперед.

– Были моменты, когда вы задумывались об уходе из «Спартака»?

– Нет, такого не было. Никогда об этом не задумывался.

– Даже в начале прошлого сезона, когда была неудачная серия?

– Да. Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет. Когда я понял, что она со мной, все сомнения ушли прочь. И после этого мы выдали беспроигрышную серию в чемпионате и до последнего боролись за титул. Мы вышли в плей-офф Лиги Европы, хотя вполне могли пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.