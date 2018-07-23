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  • Каррера: «Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет»

Каррера: «Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет»

23 июля 2018, 18:24
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что даже в трудные моменты не задумывался об уходе из команды. Также он признался, в определенный момент усомнился в том, что команда его поддерживает.

– После чемпионского сезона вы сказали: «Прежде чем стать командой, мы стали семьей». «Спартак» – это по-прежнему семья?

– Конечно. Мы были и остаемся большой семьей. Да, у нас бывают разные ситуации. Ведь и в семье такое бывает – ссоры, какие-то проблемы. Как без этого? Между мужем и женой не может же быть все гладко. Но это проблемы, которые можно и нужно решать. Они даже в какой-то степени необходимы, чтобы двигаться вперед.

– Были моменты, когда вы задумывались об уходе из «Спартака»?

– Нет, такого не было. Никогда об этом не задумывался.

– Даже в начале прошлого сезона, когда была неудачная серия?

– Да. Была ситуация, когда я хотел понять: команда на моей стороне или нет. Когда я понял, что она со мной, все сомнения ушли прочь. И после этого мы выдали беспроигрышную серию в чемпионате и до последнего боролись за титул. Мы вышли в плей-офф Лиги Европы, хотя вполне могли пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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insider_retro
1532360001
Бывают сложные и не желательные эпизоды в карьере тренеров, когда понимание того, кто и с какой стороны баррикад, определяет будущий успех или крушение всех надежд...
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SPACE TRUCKIN
1532360183
конец сезона проср.али...
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Project Бабангида
1532360954
каррера чёткий тренер ! удар держит, не поплыл
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DOCTOR PENALTY
1532360984
Успехов тебе, Массимо, и чтобы больше не возникало подобных вопросов. А бунтовщиков лучше всё-таки оставлять за бортом, иначе они себя опять проявят в самый неподходящий момент.***
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OfaZavr
1532363145
молодец Массимо, с правильным отношением подходит к разным ситуациям. надеюсь в дальнейшем такие не очень хорошие моменты обойдут эту большую семью стороной.
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Рубик Докоян
1532363974
В следующий раз Массимо не заморачивайся, а выпей с парнями "миллеровки" и будет ясно кто уважает тебя, а кто нет...
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Полная Канистра
1532368351
мы с вами Каррера и с клубом всегда как бы тяжело не было
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zigbert
1532374294
Массимо никогда не кривит душой и говорит начистоту.
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