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Попов: «Я пообщался с Каррерой и остаюсь в «Спартаке»

23 июля 2018, 13:59
14

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что решил не уходить из клуба после разговора с главным тренером Массимо Каррерой.

Ранее СМИ не раз сообщали, что болгарин может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

«У меня был разговор с Массимо Каррерой, и я остаюсь в «Спартаке».

На сборах очень хорошо поработал, как и вся команда. Видно, что у нас есть новый импульс. С нетерпением ждем начала чемпионата.

По поводу новостей о переговорах с «Бурсаспором», могу сказать, что не знаю, откуда они берутся. Первый раз об этом слышу», – сказал Попов.

Вторую часть сезона-2017/18 Попов провел на правах аренды в «Рубине». Всего в минувшей кампании хавбек сыграл в 30 матчах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Eddyson
1532345264
Плохой вариант для обеих сторон. Остается уповать на то, что произойдет чудо и Ивелин станет демонстрировать высокий уровень регулярно.
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ivanthebest
1532345627
Для ротации будет оно, но куда остальных-то впихнуть? Учитывая приход Ташаева и перевод в основную команду Ломовицкого... Кого-то надо продавать. Скорее всего Роша на выход, хотя парень талантливый, не смотря на слабый сезон...
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derrik2000
1532345793
Если разговор с Каррерой придал Попову новый положительный эмоциональный импульс, и именно поэтому он останется в Спартаке, чтобы радовать болел чаще своими нестандартными действиями на поле, то буду только рад. Конкуренция атакующих полузащитников, которые будут ещё лучше готовиться к каждому матчу только на пользу. Да и не забываем, что Спартаку на два фронта играть! И нужно, чтобы и в ЛЧ и в чемпионате играли красиво, результативно и с положительным результатом!
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Мары
1532353691
Да ладно. Спартаку даже не на два, а на три фронта играть. КР,ЧР,ЛЧ или Уефа.Так что лишним не будет. Хотя и продажа была бы хорошим вариантом. У нас Ломовицкий на подходе.Молодым у нас всегда дорога, старикам сойдёт почёт.
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FaTeK1945ru
1532356597
...спасибо Ивелину за игры в РУБИНе!!!
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OfaZavr
1532360615
думаю и ему игровое время найдется при участии Спартака в стольких турнирах, хотя может пожалеть что остался если в основном просидит весь сезон. но и Ивелину нужно проявлять себя почаще чтобы тренер видел пользу от его действий.
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Рубик Докоян
1532362049
Если Федун заявил, что куда ещё-то, ( по покупке игроков) то есть резон оставлять своих опытных игроков. Сезон предстоит сложный и насыщенный играми в разных турнирах. Игровой практики всем хватит.
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DOCTOR PENALTY
1532362229
Сильный футболист, реально поможет команде в играх и создании здоровой конкуренции.
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oyabun
1532364545
Наблюдаю за Ивелином с тех времен когда он еще играл за Кубань. И очень хорошо играл! И по игре в Спартаке мне четко понятно - все зависит исключительно только от Попова. Захочет сам - будет и в Спартаке на лидирующих позициях, а будет фигней страдать, то дорожка ему одна - в заштатный Бурсаспор.
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zigbert
1532368279
Поддерживаю Ивелина и руководство Спартака. Сезон обещает быть трудным и насыщенным и ему место в составе наверняка найдется.
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