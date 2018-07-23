Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Попов: «Я пообщался с Каррерой и остаюсь в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что решил не уходить из клуба после разговора с главным тренером Массимо Каррерой.

    Ранее СМИ не раз сообщали, что болгарин может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

    «У меня был разговор с Массимо Каррерой, и я остаюсь в «Спартаке».

    На сборах очень хорошо поработал, как и вся команда. Видно, что у нас есть новый импульс. С нетерпением ждем начала чемпионата.

    По поводу новостей о переговорах с «Бурсаспором», могу сказать, что не знаю, откуда они берутся. Первый раз об этом слышу», – сказал Попов.

    Вторую часть сезона-2017/18 Попов провел на правах аренды в «Рубине». Всего в минувшей кампании хавбек сыграл в 30 матчах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2018 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 20:51

      Поддерживаю Ивелина и руководство Спартака. Сезон обещает быть трудным и насыщенным и ему место в составе наверняка найдется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33521

      oyabun 23 июля 2018, 19:49

      Наблюдаю за Ивелином с тех времен когда он еще играл за Кубань. И очень хорошо играл! И по игре в Спартаке мне четко понятно - все зависит исключительно только от Попова. Захочет сам - будет и в Спартаке на лидирующих позициях, а будет фигней страдать, то дорожка ему одна - в заштатный Бурсаспор.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 23 июля 2018, 19:10

      Сильный футболист, реально поможет команде в играх и создании здоровой конкуренции.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 19:07

      Если Федун заявил, что куда ещё-то, ( по покупке игроков) то есть резон оставлять своих опытных игроков. Сезон предстоит сложный и насыщенный играми в разных турнирах. Игровой практики всем хватит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 18:43

      думаю и ему игровое время найдется при участии Спартака в стольких турнирах, хотя может пожалеть что остался если в основном просидит весь сезон. но и Ивелину нужно проявлять себя почаще чтобы тренер видел пользу от его действий.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 23 июля 2018, 17:36

      ...спасибо Ивелину за игры в РУБИНе!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июля 2018, 16:48

      Да ладно.
      Спартаку даже не на два, а на три фронта играть.
      КР,ЧР,ЛЧ или Уефа.Так что лишним не будет.
      Хотя и продажа была бы хорошим вариантом.
      У нас Ломовицкий на подходе.Молодым у нас всегда дорога, старикам сойдёт почёт.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 23 июля 2018, 18:05

      Про почёт это ты хорошо сказал: Привет от Тихонова Титова Филимонова и много ещё кого.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 23 июля 2018, 22:33

      Хватит подкалывать.
      У Вас тоже не заметил чтобы некоторых игроков с фанфарами провожали.Всякое бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20925

      derrik2000 23 июля 2018, 14:36

      Если разговор с Каррерой придал Попову новый положительный эмоциональный импульс, и именно поэтому он останется в Спартаке, чтобы радовать болел чаще своими нестандартными действиями на поле, то буду только рад.
      Конкуренция атакующих полузащитников, которые будут ещё лучше готовиться к каждому матчу только на пользу.
      Да и не забываем, что Спартаку на два фронта играть!
      И нужно, чтобы и в ЛЧ и в чемпионате играли красиво, результативно и с положительным результатом!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5499

      SPACE TRUCKIN > derrik2000 23 июля 2018, 18:43

      хорошо,если будет импульс...Попыч не растёт как профи - может лучше продать всё же было?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20925

      derrik2000 > SPACE TRUCKIN 23 июля 2018, 19:06

      Не. Хороший игрок. А когда на него находит вдохновение - так и просто отличный! ))
      Да и расти уже ему в силу возраста проблематично.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 июля 2018, 14:33

      Для ротации будет оно, но куда остальных-то впихнуть? Учитывая приход Ташаева и перевод в основную команду Ломовицкого... Кого-то надо продавать. Скорее всего Роша на выход, хотя парень талантливый, не смотря на слабый сезон...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 23 июля 2018, 14:27

      Плохой вариант для обеих сторон. Остается уповать на то, что произойдет чудо и Ивелин станет демонстрировать высокий уровень регулярно.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11