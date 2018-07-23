Попов: «Я пообщался с Каррерой и остаюсь в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что решил не уходить из клуба после разговора с главным тренером Массимо Каррерой.

Ранее СМИ не раз сообщали, что болгарин может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

«У меня был разговор с Массимо Каррерой, и я остаюсь в «Спартаке».

На сборах очень хорошо поработал, как и вся команда. Видно, что у нас есть новый импульс. С нетерпением ждем начала чемпионата.

По поводу новостей о переговорах с «Бурсаспором», могу сказать, что не знаю, откуда они берутся. Первый раз об этом слышу», – сказал Попов.

Вторую часть сезона-2017/18 Попов провел на правах аренды в «Рубине». Всего в минувшей кампании хавбек сыграл в 30 матчах, записав на свой счет четыре гола и две результативные передачи.