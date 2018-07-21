Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал уход бывшего главного тренера Маурицио Сарри.

«Я не ошибся, когда не бросил ему вызов. Даже несмотря на то что это было очевидным действием. У него был контракт, и я мог сказать что-то. Ведь он действовал неприемлемо, когда шел против игрков. Они дали ему многое.

Он убивал их на тренировках, но они всегда хорошо ему отвечали. После этого он захотел забрать всю команду в Англию, опустошить клуб. Я должен был диктовать свои правила Грановской.

Сарри хотел Жоржиньо, и я отдал его, когда поговорил с Анчелотти. Карло сказал, что сделает ставку на других игроков», – сказал Де Лаурентис.

«Челси» купил полузащитника за 65 миллионов. Но Сарри зовет еще топов