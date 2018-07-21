Неадекват противоречивый.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал уход бывшего главного тренера Маурицио Сарри.
«Я не ошибся, когда не бросил ему вызов. Даже несмотря на то что это было очевидным действием. У него был контракт, и я мог сказать что-то. Ведь он действовал неприемлемо, когда шел против игрков. Они дали ему многое.
Он убивал их на тренировках, но они всегда хорошо ему отвечали. После этого он захотел забрать всю команду в Англию, опустошить клуб. Я должен был диктовать свои правила Грановской.
Сарри хотел Жоржиньо, и я отдал его, когда поговорил с Анчелотти. Карло сказал, что сделает ставку на других игроков», – сказал Де Лаурентис.
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