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«Зенит» интересуется защитником «Барселоны» Миной

21 июля 2018, 20:32
8

Джейр Мина, дядя и агент защитника «Барселоны» Йерри Мины рассказал о планах игрока. Ранее сообщалось, что он может покинуть каталонский клуб.

«Шанс поиграть за «Барселону» получаешь только один раз. Йерри не поехал в США с командой, у него отпуск. Нам предстоят переговоры с «Барселоной». Посмотрим, что произойдет в ближайшее время.

«Эвертон» – один из клубов, который хотел подписать его, они обращались ко мне напрямую.

Есть и другие команды. Например, «Зенит». Но мы надеемся, что «Барселона» всерьез рассчитывает на Йерри», – цитирует агента Sport.es со ссылкой на Antena 2.

Мина может перейти из «Барселоны» в «Бока Хуниорс»

Источник: Sport.es
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Барселона Зенит Мина Йерри
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1532194754
Такого рода ЦЗ и с такими данными достоин внимания со стороны многих команд.
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Tsigan
1532195572
В зените не обратили внимание на цвет кожи?
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Alemann
1532195950
Новость ни о чем, вроде гамбургера, съеденного Азаром.
Ответить
fosterwow
1532196485
E)
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bumer_moscow
1532197007
фууу
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T_REX
1532198274
Эвертон или Зенит, конечно Англия
Ответить
Garrincha58
1532206583
он не придет потому что Вираж знает почему
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razory
1532237117
нет , этого точно не возьмут
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