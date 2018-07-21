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    «Зенит» интересуется защитником «Барселоны» Миной

    Джейр Мина, дядя и агент защитника «Барселоны» Йерри Мины рассказал о планах игрока. Ранее сообщалось, что он может покинуть каталонский клуб.

    «Шанс поиграть за «Барселону» получаешь только один раз. Йерри не поехал в США с командой, у него отпуск. Нам предстоят переговоры с «Барселоной». Посмотрим, что произойдет в ближайшее время.

    «Эвертон» – один из клубов, который хотел подписать его, они обращались ко мне напрямую.

    Есть и другие команды. Например, «Зенит». Но мы надеемся, что «Барселона» всерьез рассчитывает на Йерри», – цитирует агента Sport.es со ссылкой на Antena 2.

    Мина может перейти из «Барселоны» в «Бока Хуниорс»

    Источник: Sport.es

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    21.07.2018 20:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +133

      razory 22 июля 2018, 08:25

      нет , этого точно не возьмут

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 21 июля 2018, 23:56

      он не придет потому что Вираж знает почему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      T_REX 21 июля 2018, 21:37

      Эвертон или Зенит, конечно Англия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 июля 2018, 21:16

      фууу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 21 июля 2018, 21:08

      E)

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 21 июля 2018, 20:59

      Новость ни о чем, вроде гамбургера, съеденного Азаром.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 21 июля 2018, 20:52

      В зените не обратили внимание на цвет кожи?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 20:39

      Такого рода ЦЗ и с такими данными достоин внимания со стороны многих команд.

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