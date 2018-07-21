«Зенит» интересуется защитником «Барселоны» Миной

Джейр Мина, дядя и агент защитника «Барселоны» Йерри Мины рассказал о планах игрока. Ранее сообщалось, что он может покинуть каталонский клуб.

«Шанс поиграть за «Барселону» получаешь только один раз. Йерри не поехал в США с командой, у него отпуск. Нам предстоят переговоры с «Барселоной». Посмотрим, что произойдет в ближайшее время.

«Эвертон» – один из клубов, который хотел подписать его, они обращались ко мне напрямую.

Есть и другие команды. Например, «Зенит». Но мы надеемся, что «Барселона» всерьез рассчитывает на Йерри», – цитирует агента Sport.es со ссылкой на Antena 2.

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