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    Нигерийцы, оставшиеся в России без денег и билетов домой, отправились на родину

    165 нигерийских фанатов, оставшихся в России после чемпионата мира-2018 в связи с отсутствием средств, отправлены домой. Об этом рассказали в общественном движении против торговли людьми «Альтернатива».

    «Вчера мы привезли около 165 человек в Домодедово, рейс три раза переносили. В результате они сегодня около двух часов ночи вылетели домой.

    С прошлой пятницы они жили в хостелах, которые оплачивало их консульство, а мы их кормили за свой счeт. И это ещe не все, потому что к нам продолжают приходить такие же оставшиеся нигерийские безбилетники.

    В понедельник мы будем ещe раз обсуждать этот вопрос с консульством. Будем согласовывать их дальнейшее размещение и отлeт», – сказали в «Альтернативе».

    Нигерийцы обманным путем были лишены денег и документов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2018 21:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +915

      спанчес 23 июля 2018, 07:03

      а можно меня тоже кормить за ваш счет

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 21 июля 2018, 00:25

      Через пол года будут дома,если учитывать скорость пешехода 5 км в час.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 20 июля 2018, 23:06

      ...пешком

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 июля 2018, 22:28

      И нигерийцы такие в самолете:"Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси - мы домой летим!"(с) Брат 2.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 июля 2018, 22:15

      - "Нигерийцы обманным путем были лишены денег и документов."
      Как это понимать?

      2
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > +50/-50 20 июля 2018, 22:28

      Поддерживаю... Тема вообще не раскрыта...

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > +50/-50 21 июля 2018, 03:50

      Эти нигерийцы стали жертвами мошенничества. Через нигерийскую фирму они купили билеты на матчи, оформили паспорта болельщиков. Однако эти люди хотели не только попасть на футбольный праздник, но и получить работу, по факту – остаться нелегальными мигрантами в нашей стране. Официально они являются болельщиками: у них есть Fan ID и билеты на матч. Правда, никого не волнует, что игра в Волгограде, а играет там совершенно не сборная Нигерии. Они говорят, что приехали поддержать свою команду, но при этом даже не знают цвета нигерийской формы и сколько человек играет в футбол.

      Эти люди приехали явно с другими целями. Им пообещали работу на производствах, заводах и в футбольной сфере. Многие из них приехали в надежде стать футболистами сборной России. С этой целью они обратились в фирму и заплатили от 100 до 300 тыс. рублей, чтобы им оплатили перелёт и нашли работу. Половине из них вместо обратного билета выдали обычные бумажки.

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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 20 июля 2018, 22:09

      во францию их отправьте, там кто-нибудь в их нигерской сборной колоний пригодится.... а албанцев нет?? если есть - в швейцарию..

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