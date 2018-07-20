Нигерийцы, оставшиеся в России без денег и билетов домой, отправились на родину

165 нигерийских фанатов, оставшихся в России после чемпионата мира-2018 в связи с отсутствием средств, отправлены домой. Об этом рассказали в общественном движении против торговли людьми «Альтернатива».

«Вчера мы привезли около 165 человек в Домодедово, рейс три раза переносили. В результате они сегодня около двух часов ночи вылетели домой.

С прошлой пятницы они жили в хостелах, которые оплачивало их консульство, а мы их кормили за свой счeт. И это ещe не все, потому что к нам продолжают приходить такие же оставшиеся нигерийские безбилетники.

В понедельник мы будем ещe раз обсуждать этот вопрос с консульством. Будем согласовывать их дальнейшее размещение и отлeт», – сказали в «Альтернативе».

Нигерийцы обманным путем были лишены денег и документов.