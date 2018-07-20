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  • Нигерийцы, оставшиеся в России без денег и билетов домой, отправились на родину

Нигерийцы, оставшиеся в России без денег и билетов домой, отправились на родину

20 июля 2018, 21:53
8

165 нигерийских фанатов, оставшихся в России после чемпионата мира-2018 в связи с отсутствием средств, отправлены домой. Об этом рассказали в общественном движении против торговли людьми «Альтернатива».

«Вчера мы привезли около 165 человек в Домодедово, рейс три раза переносили. В результате они сегодня около двух часов ночи вылетели домой.

С прошлой пятницы они жили в хостелах, которые оплачивало их консульство, а мы их кормили за свой счeт. И это ещe не все, потому что к нам продолжают приходить такие же оставшиеся нигерийские безбилетники.

В понедельник мы будем ещe раз обсуждать этот вопрос с консульством. Будем согласовывать их дальнейшее размещение и отлeт», – сказали в «Альтернативе».

Нигерийцы обманным путем были лишены денег и документов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Нигерия
Комментарии (8)
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rammax fcsm
1532113759
во францию их отправьте, там кто-нибудь в их нигерской сборной колоний пригодится.... а албанцев нет?? если есть - в швейцарию..
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+50/-50
1532114125
- "Нигерийцы обманным путем были лишены денег и документов." Как это понимать?
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Lester84
1532114934
И нигерийцы такие в самолете:"Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси - мы домой летим!"(с) Брат 2.
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Yev
1532117186
...пешком
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Сержтир
1532121911
Через пол года будут дома,если учитывать скорость пешехода 5 км в час.
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спанчес
1532318590
а можно меня тоже кормить за ваш счет
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