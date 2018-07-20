«Зенит» представил выездную форму на сезон-2018/19

«Зенит» презентовал гостевую форму на сезон-2018/19.

«Дизайн гостевого комплекта экипировки сине-бело-голубых вдохновлен стадионом «Санкт-Петербург» – одной из самых современных, технологичных и масштабных арен России.

Свет софитов стадиона и блеск отражающихся на крыше лучей нашли свое проявление в цветовом решении: классический для «Зенита» белый в сочетании с холодным голубым на рукавах футболки», – говорится на официальном сайте петербуржцев.

Форма произведена из переработанной полиэфирной ткани, материал которой создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити. Новый гостевой комплект «Зенита» поступит в продажу в официальные магазины клуба 20 июля в 16:00 по московскому времени.