Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» представил выездную форму на сезон-2018/19

20 июля 2018, 13:54
8

«Зенит» презентовал гостевую форму на сезон-2018/19.

«Дизайн гостевого комплекта экипировки сине-бело-голубых вдохновлен стадионом «Санкт-Петербург» – одной из самых современных, технологичных и масштабных арен России.

Свет софитов стадиона и блеск отражающихся на крыше лучей нашли свое проявление в цветовом решении: классический для «Зенита» белый в сочетании с холодным голубым на рукавах футболки», – говорится на официальном сайте петербуржцев.

Форма произведена из переработанной полиэфирной ткани, материал которой создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити. Новый гостевой комплект «Зенита» поступит в продажу в официальные магазины клуба 20 июля в 16:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
la verdad
1532084398
Бакланы где???!!!
Ответить
Путник 13
1532084901
В какой стране её делают??? Явно не в России..
Ответить
Cules2013
1532090074
Первая фотка никому не показалась странной? Я такого не видел раньше)
Ответить
Mazai-NN
1532097725
На последнем фото хорошо виден шов. Таджики шьют в подвале..
Ответить
Главные новости
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
2
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
3
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
Все новости
Все новости
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
5
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
6
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
6
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
4
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+