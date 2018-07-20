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    «Зенит» представил выездную форму на сезон-2018/19

    «Зенит» презентовал гостевую форму на сезон-2018/19.

    «Дизайн гостевого комплекта экипировки сине-бело-голубых вдохновлен стадионом «Санкт-Петербург» – одной из самых современных, технологичных и масштабных арен России.

    Свет софитов стадиона и блеск отражающихся на крыше лучей нашли свое проявление в цветовом решении: классический для «Зенита» белый в сочетании с холодным голубым на рукавах футболки», – говорится на официальном сайте петербуржцев.

    Форма произведена из переработанной полиэфирной ткани, материал которой создан из пластиковых бутылок, расплавленных специально для получения тонкой нити. Новый гостевой комплект «Зенита» поступит в продажу в официальные магазины клуба 20 июля в 16:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.07.2018 13:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 20 июля 2018, 17:42

      На последнем фото хорошо виден шов. Таджики шьют в подвале..

      -2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 15:34

      Первая фотка никому не показалась странной? Я такого не видел раньше)

      1
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      ...
      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > Cules2013 20 июля 2018, 17:23

      а что там странного?

      0
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Garrincha58 20 июля 2018, 19:02

      ну, как сказать - странно смятая футболка висит в воздухе) полтергейст, блин) форму обычно несколько иначе показывают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 20 июля 2018, 14:08

      В какой стране её делают??? Явно не в России..

      5
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Путник 13 20 июля 2018, 14:24

      В России из пластиковой бутылки могут сделать только бурбулятор :)

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 июля 2018, 13:59

      Бакланы где???!!!

      -2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > la verdad 20 июля 2018, 17:24

      а они сами и есть бак-ланы

      -1
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