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  • Ярцев: «Для рывка в Премьер-лигу «Тамбов» пока еще не готов»

Ярцев: «Для рывка в Премьер-лигу «Тамбов» пока еще не готов»

20 июля 2018, 08:20
6

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев рассказал о развитии клуба, реконструкции стадиона, воспитании молодежи и о желании вывести команду в Премьер-лигу.

– В прошлом сезоне «Тамбов», по-моему, прыгнул выше головы, оказавшись в переходных играх.

– Давайте так: за два года тамбовский футбол шагнул очень высоко благодаря вниманию и поддержке губернатора Никитина и его команды. Без этого мы бы, конечно, ничего не сделали. Губернатор понял, что болельщики, которые живут в Тамбове, тоже хотят видеть футбол. И вот это подвигло к тому, чтобы постараться выстроить команду, которая бы радовала игрой зрителя и достойно представляла свою область.

Да, у нас сейчас один из самых небольших бюджетов в лиге. Но зато идет реконструкция стадиона. Он будет вмещать, думаю, 15-17 тысяч зрителей. Мало того, построен манеж. Может, он не такой «ах какой огромный», но около 2 тысяч зрителей вмещает.

У нас есть еще стадион академии. К сожалению, пока из нее поступает в команду очень мало молодых футболистов. Они иногда выходят на замену. Но для того, чтобы из академии в основной состав пришло три-четыре достойных игрока, нужно время.

– Может, именно поэтому и не удалось победить в стыках с «Амкаром»?

– Пожалуй. В прошлом году нам не хватило одного очка, чтобы подняться в стыковые матчи. А в этом мы уже играли в них. Видите, как получается, играли с «Амкаром», а «Амкара» нет. Вот я и спрашиваю: а если их нет, то кто должен играть в высшей лиге? Ведь по логике «Тамбов» должен играть.

– А где играть? Стадиона-то пока нет.

– Ну и что? «Уфа» и «Мордовия» проводили матчи на чужих стадионах. Нет, мы для этого рывка пока еще не готовы. Силы надо копить. И самое главное – это бюджет высшей лиги, который бременем ляжет на клуб. Ведь и дубль, и молодежку придется содержать с профессиональными контрактами и зарплатами.

– Получается, что в этой ситуации вы будете вечно только на подходе к большим задачам?

– Решать эти задачи-то все равно нужно. Тут самое важное – желание лидера. У губернатора желание видеть команду в высшей лиге есть. Поэтому и говорю: строим стадион, выстраиваем потихонечку структуру клуба и двигаемся вперед.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Тамбов Амкар-Пермь Уфа Мордовия Ярцев Георгий
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1532067115
Когда в клубе будет подготовлена и выстроена вся необходимая инфраструктура. Накоплена материальная и финансовая база для приемлемого бюджета, тогда можно ставить задачу выхода в РФПЛ.
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Юрий Б.
1532238956
Еще о-о-о-чень много надо для рывка
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Правдоруб100
1533394118
Весь футбол в России превратился в одну большую НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!!! Ведь ЯВНО И ПОНЯТНО, что, если нет "Амкара", то играть должен "Тамбов", а всё остальное бла-бла и БЕЗЗАКОНИЕ!!! Также и в Армавире: поймали СКА на нарушении, извольте чиновники взять с Хабаровска штраф себе в копилку и Армавиру в качестве моралки!!! Всем хорошо, а другие клубы напрягутся и поостерегутся что-то нарушать! Но у нас всё через огромную жирную ЖОПУ!!!! Смотреть противно и на игру непрофессиональную и на то, что вокруг!! Убили футбол, убивают Россию, ПОЛНЫЙ АБЗАЦ ВСЕМУ!!!!!
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