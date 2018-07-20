Ярцев: «Для рывка в Премьер-лигу «Тамбов» пока еще не готов»

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев рассказал о развитии клуба, реконструкции стадиона, воспитании молодежи и о желании вывести команду в Премьер-лигу.

– В прошлом сезоне «Тамбов», по-моему, прыгнул выше головы, оказавшись в переходных играх.

– Давайте так: за два года тамбовский футбол шагнул очень высоко благодаря вниманию и поддержке губернатора Никитина и его команды. Без этого мы бы, конечно, ничего не сделали. Губернатор понял, что болельщики, которые живут в Тамбове, тоже хотят видеть футбол. И вот это подвигло к тому, чтобы постараться выстроить команду, которая бы радовала игрой зрителя и достойно представляла свою область.

Да, у нас сейчас один из самых небольших бюджетов в лиге. Но зато идет реконструкция стадиона. Он будет вмещать, думаю, 15-17 тысяч зрителей. Мало того, построен манеж. Может, он не такой «ах какой огромный», но около 2 тысяч зрителей вмещает.

У нас есть еще стадион академии. К сожалению, пока из нее поступает в команду очень мало молодых футболистов. Они иногда выходят на замену. Но для того, чтобы из академии в основной состав пришло три-четыре достойных игрока, нужно время.

– Может, именно поэтому и не удалось победить в стыках с «Амкаром»?

– Пожалуй. В прошлом году нам не хватило одного очка, чтобы подняться в стыковые матчи. А в этом мы уже играли в них. Видите, как получается, играли с «Амкаром», а «Амкара» нет. Вот я и спрашиваю: а если их нет, то кто должен играть в высшей лиге? Ведь по логике «Тамбов» должен играть.

– А где играть? Стадиона-то пока нет.

– Ну и что? «Уфа» и «Мордовия» проводили матчи на чужих стадионах. Нет, мы для этого рывка пока еще не готовы. Силы надо копить. И самое главное – это бюджет высшей лиги, который бременем ляжет на клуб. Ведь и дубль, и молодежку придется содержать с профессиональными контрактами и зарплатами.

– Получается, что в этой ситуации вы будете вечно только на подходе к большим задачам?

– Решать эти задачи-то все равно нужно. Тут самое важное – желание лидера. У губернатора желание видеть команду в высшей лиге есть. Поэтому и говорю: строим стадион, выстраиваем потихонечку структуру клуба и двигаемся вперед.