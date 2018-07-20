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    Ярцев: «Для рывка в Премьер-лигу «Тамбов» пока еще не готов»

    Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев рассказал о развитии клуба, реконструкции стадиона, воспитании молодежи и о желании вывести команду в Премьер-лигу.

    – В прошлом сезоне «Тамбов», по-моему, прыгнул выше головы, оказавшись в переходных играх.

    – Давайте так: за два года тамбовский футбол шагнул очень высоко благодаря вниманию и поддержке губернатора Никитина и его команды. Без этого мы бы, конечно, ничего не сделали. Губернатор понял, что болельщики, которые живут в Тамбове, тоже хотят видеть футбол. И вот это подвигло к тому, чтобы постараться выстроить команду, которая бы радовала игрой зрителя и достойно представляла свою область.

    Да, у нас сейчас один из самых небольших бюджетов в лиге. Но зато идет реконструкция стадиона. Он будет вмещать, думаю, 15-17 тысяч зрителей. Мало того, построен манеж. Может, он не такой «ах какой огромный», но около 2 тысяч зрителей вмещает.

    У нас есть еще стадион академии. К сожалению, пока из нее поступает в команду очень мало молодых футболистов. Они иногда выходят на замену. Но для того, чтобы из академии в основной состав пришло три-четыре достойных игрока, нужно время.

    – Может, именно поэтому и не удалось победить в стыках с «Амкаром»?

    – Пожалуй. В прошлом году нам не хватило одного очка, чтобы подняться в стыковые матчи. А в этом мы уже играли в них. Видите, как получается, играли с «Амкаром», а «Амкара» нет. Вот я и спрашиваю: а если их нет, то кто должен играть в высшей лиге? Ведь по логике «Тамбов» должен играть.

    – А где играть? Стадиона-то пока нет.

    – Ну и что? «Уфа» и «Мордовия» проводили матчи на чужих стадионах. Нет, мы для этого рывка пока еще не готовы. Силы надо копить. И самое главное – это бюджет высшей лиги, который бременем ляжет на клуб. Ведь и дубль, и молодежку придется содержать с профессиональными контрактами и зарплатами.

    – Получается, что в этой ситуации вы будете вечно только на подходе к большим задачам?

    – Решать эти задачи-то все равно нужно. Тут самое важное – желание лидера. У губернатора желание видеть команду в высшей лиге есть. Поэтому и говорю: строим стадион, выстраиваем потихонечку структуру клуба и двигаемся вперед.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2018 08:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 4 августа 2018, 17:48

      Весь футбол в России превратился в одну большую НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!!! Ведь ЯВНО И ПОНЯТНО, что, если нет "Амкара", то играть должен "Тамбов", а всё остальное бла-бла и БЕЗЗАКОНИЕ!!! Также и в Армавире: поймали СКА на нарушении, извольте чиновники взять с Хабаровска штраф себе в копилку и Армавиру в качестве моралки!!! Всем хорошо, а другие клубы напрягутся и поостерегутся что-то нарушать! Но у нас всё через огромную жирную ЖОПУ!!!! Смотреть противно и на игру непрофессиональную и на то, что вокруг!! Убили футбол, убивают Россию, ПОЛНЫЙ АБЗАЦ ВСЕМУ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 22 июля 2018, 08:55

      Еще о-о-о-чень много надо для рывка

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 09:11

      Когда в клубе будет подготовлена и выстроена вся необходимая инфраструктура. Накоплена материальная и финансовая база для приемлемого бюджета, тогда можно ставить задачу выхода в РФПЛ.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Рубик Докоян 2 августа 2018, 22:10

      К сожалению, поставленная задача не всегда решается по щелчку пальцев, футбол - это всё-таки игра. Так что другие, как правило, начинают тужиться с инфраструктурой, если уже удалось решить задачу. Пример Тосно перед глазами. Но ведь год в РФПЛ + еще кубок удалось взять - игра же стоит свеч.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vick-north-west 2 августа 2018, 22:45

      Понятное дело, что многое решается на футбольном поле, а не одними хотелками. Пример "Тосно" как раз показателен в этом. Мелькнуть и сверкнуть можно, но не долго, когда нет материальной базы, футбольной инфраструктуры и своих болельщиков. У других наоборот всё есть, особенно после ЧМ, но нет игроком и команды для этой поставленной задачи. Пример, Сочи хотя бы взять. Вот завезли команду, а на долго ли ?..

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Рубик Докоян 4 августа 2018, 17:56

      ВСЕГДА И ВСЁ В СПОРТЕ решало состязание и НИКОГДА - деньги!!! Деньгами же только прикрываются, чтобы их можно было отмыть, стырить, покрутить и т.д. Сколько примеров, когда азартная, БЕЗДЕНЕЖНАЯ мандючня из мухосранска БИЛА БОГАТЕЙШИЕ СТОЛИЧНЫЕ клубы!!!! А на международной арене и ПОДАВНО: кто духом сильней тот и бьёт богатых понтарей с их инфраструктурой, материальной базой и всякой прочей хернёй!!!! Потому в СССР и хоккей всех ИМЕЛ и в футболе результаты БЫЛИ!!! Про мелкие страны, в которых численность проживающих равна маленькому городу топовой страны и говорить не буду!!! Они и в финале и в полуфинале, а ДЕНЕЖНЫЕ ДАВНО В ЖОПЕ!!!!

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