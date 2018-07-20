Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире

«Ливерпуль» объявил о трансфере голкипера Алисона из «Ромы».

Сегодня игрок прошел медобследование и подписал контракт с мерсисайдским клубом.

По информации с официального сайта «Ромы», сумма трансфера – 62,5 миллиона евро. В будущем «Ливерпуль» может выплатить римлянам бонусы, и общая сумма вырастет до 72,5 миллионов.

Алисон стал самым дорогим вратарем в мире. Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону, которого «Ювентус» купил у «Пармы» за 52 миллиона фунтов.

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