Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире

«Ливерпуль» объявил о трансфере голкипера Алисона из «Ромы».
Сегодня игрок прошел медобследование и подписал контракт с мерсисайдским клубом.
По информации с официального сайта «Ромы», сумма трансфера – 62,5 миллиона евро. В будущем «Ливерпуль» может выплатить римлянам бонусы, и общая сумма вырастет до 72,5 миллионов.
Алисон стал самым дорогим вратарем в мире. Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону, которого «Ювентус» купил у «Пармы» за 52 миллиона фунтов.
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Источник: ФК «Ливерпуль»