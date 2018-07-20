Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире

Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире

20 июля 2018, 00:09
13

«Ливерпуль» объявил о трансфере голкипера Алисона из «Ромы».

Сегодня игрок прошел медобследование и подписал контракт с мерсисайдским клубом.

По информации с официального сайта «Ромы», сумма трансфера – 62,5 миллиона евро. В будущем «Ливерпуль» может выплатить римлянам бонусы, и общая сумма вырастет до 72,5 миллионов.

Алисон стал самым дорогим вратарем в мире. Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону, которого «Ювентус» купил у «Пармы» за 52 миллиона фунтов.

Самый дорогой вратарь мира. Его браковали из-за роста и разрывали девушки

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Ливерпуль Алиссон
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirex_CSKA
1532034615
Отлично!К сезону готовы)
Ответить
84aivengo
1532034790
сезон покажет...
Ответить
21082014
1532035022
наконец то!самый главный трансфер свершен.очень надеюсь,что с осуществлением его,цирк в воротах прекратится.добро пожаловать!
Ответить
Shpion23
1532036004
Блин год назад продали Щесны. Основным стал второй на тот момент Алиссон. Спустя год уже продают его... Ладно хоть денег норм поимели. Сейчас основным будет бывший год назад третьим, сохраняя преемственность, или всё-таки подкупят другого, вот в чём вопрос...
Ответить
DEFENDER114
1532037463
Наконец-то в Ливере кипер!!!
Ответить
Стопкран
1532038137
Чо Хён У на ЧМ больше сейвов за матч сделал, чем ентот Алисон.Лучше б корейца купили.Дешевле было б в десять раз, и в десять раз больше сейвов.
Ответить
Рубик Докоян
1532056563
Теперь у " Ливера" надёжный "замок" на воротах. Можно ещё такого же ЦЗ в пару к ван Дейку. Моё предпочтение Магуайр из "Лестера". В следующем сезоне у многих команд появятся новые качественные игроки. Посмотрим как они встроятся в игру своих новых клубов.
Ответить
zigbert
1532068628
Теперь Алисон должен подтвердить ,что не зря считается самым дорогим вратарем мира.
Ответить
ItalianFootball
1532070438
Мончи, Мончи... Где севильские решения ?
Ответить
VAD07
1532074931
Самый дорогой защитник и вратарь теперь у Ливерпуля;)
Ответить
Главные новости
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
1
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
3
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+