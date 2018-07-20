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    Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире

    «Ливерпуль» объявил о трансфере голкипера Алисона из «Ромы».

    Сегодня игрок прошел медобследование и подписал контракт с мерсисайдским клубом.

    По информации с официального сайта «Ромы», сумма трансфера – 62,5 миллиона евро. В будущем «Ливерпуль» может выплатить римлянам бонусы, и общая сумма вырастет до 72,5 миллионов.

    Алисон стал самым дорогим вратарем в мире. Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону, которого «Ювентус» купил у «Пармы» за 52 миллиона фунтов.

    Самый дорогой вратарь мира. Его браковали из-за роста и разрывали девушки

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    20.07.2018 00:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +709

      VAD07 20 июля 2018, 11:22

      Самый дорогой защитник и вратарь теперь у Ливерпуля;)

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июля 2018, 10:07

      Мончи, Мончи... Где севильские решения ?

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 09:37

      Теперь Алисон должен подтвердить ,что не зря считается самым дорогим вратарем мира.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 20 июля 2018, 09:52

      В своё время самыми дорогими игроками были Бейл, Погба, Неймар сейчас, ( все по трансферной сделке ) ну и ?... Эти цены к футболу как и к самой игре футболистов имеют порой больше спекулятивную составляющую, чем инвестиционную.

      3
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      ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert > Рубик Докоян 20 июля 2018, 10:02

      Согласен ,логика в ваших словах есть, но обозначенные суммы все же реальные.

      3
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      Рейтинг: +1055

      3ton 20 июля 2018, 08:28

      Будет 2ым номером после Кариуса

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 06:16

      Теперь у " Ливера" надёжный "замок" на воротах. Можно ещё такого же ЦЗ в пару к ван Дейку. Моё предпочтение Магуайр из "Лестера". В следующем сезоне у многих команд появятся новые качественные игроки. Посмотрим как они встроятся в игру своих новых клубов.

      3
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      Рейтинг: +29

      Стопкран 20 июля 2018, 01:08

      Чо Хён У на ЧМ больше сейвов за матч сделал, чем ентот Алисон.Лучше б корейца купили.Дешевле было б в десять раз, и в десять раз больше сейвов.

      -1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 20 июля 2018, 00:57

      Наконец-то в Ливере кипер!!!

      1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 20 июля 2018, 00:33

      Блин год назад продали Щесны. Основным стал второй на тот момент Алиссон. Спустя год уже продают его... Ладно хоть денег норм поимели. Сейчас основным будет бывший год назад третьим, сохраняя преемственность, или всё-таки подкупят другого, вот в чём вопрос...

      3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 20 июля 2018, 00:17

      наконец то!самый главный трансфер свершен.очень надеюсь,что с осуществлением его,цирк в воротах прекратится.добро пожаловать!

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 июля 2018, 00:13

      сезон покажет...

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