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  • Ташаев: «Зобнин звал в «Спартак», говорил о клубе только самое хорошее. Его мнение было для меня важным»

Ташаев: «Зобнин звал в «Спартак», говорил о клубе только самое хорошее. Его мнение было для меня важным»

19 июля 2018, 12:21
10

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал, кто повлиял на его решение перейти в «Спартак» и отметил, что у красно-белых дружная команда.

– Какие советы вам давал Роман Зобнин, которого вы отлично знаете еще по игре за «Динамо»?

– О, их много. Он вообще приглашал меня, звал в «Спартак». Говорил о клубе только самое хорошее. Понятно, что мнение Ромы было для меня важным. Хорошо его знаю, видел его прогресс в «Спартаке». Кстати, общались с ним сегодня. Он отдыхает. Но уже начинает потихоньку работать по программе. Ждет начала сезона.

– Мы слышали, как Квинси Промес на тренировке сказал вам: «Удачи, брат». Приняли вас хорошо?

– Да. Был очень удивлен. Даже не думал, что здесь все ребята такие хорошие, доброжелательные. Все замечательно относятся. Большое им спасибо за это. Ребров, Глушаков, Джикия, Тимофеев и другие много подсказывают, помогают. Бразильцы – лучезарные. Зобнин говорил: «У нас такие иностранцы классные». Мне особо не верилось. А сейчас сам в этом убедился. Команда дружная.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Ташаев Александр
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1531994859
Атмосфера в команде это уже пол дела. Вторая половина это тренерские установки и мастерство самих игроков. Всё это в Спартаке присутствует.Осталось дождаться результата.
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Shotlandets86
1531994965
Иудки спелись.
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Project Бабангида
1531996820
"в спартак два раза не зовут" - говаривал романцев
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hevbn 28
1532001413
Сейчас для Александра главное на тренировках да и в играх доказать , что он может приносить пользу команде. А вообще в Спартаке в последние годы сложилась очень приятная ситуация , практически все игроки особенно россияне попав в клуб прогрессируют здесь и Зобнин, и Джикия , и Селихов, хочется верить что такая тенденция продолжится , а то мы видим на примере Зенита что всё бывает наоборот.
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Ахимас Вельде
1532006656
Легко своим станет, парень с головой, не чета дурачку Давыдову.
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Приус
1532007081
Нормальный состав подбирается, чемпионский.
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zigbert
1532012174
Когда обстановка в команде дружная и творческая, можно ставить любые высокие цели.
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OfaZavr
1532014834
ну вот теперь на собственном примере убедился что Роман плохого не посоветует, теперь Александр все в твоих руках.
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amazonaws
1532027115
Переход А. Ташаева в «Спартак» ПРАВИЛЬНОЕ решение. Осуждать его нельзя. Имеет полное право перейти. Где больше платят туда и надо идти. Да и уровень команд не сопоставим. Ташаев будет играть в Европе, а это мечта любого футболиста! Спартак на лидирующих позициях, поэтому переход Ташаева в Спартак вполне ОПРАВДАН, со всех точек зрения. Желаем Ташаеву вписаться в команду и помочь Спартаку БЛИСТАТЬ в Европе. Всем отличного футбола. Время пробежит незаметно и старт сезона уже не за горами. Удачи Александру в новом клубе. Ташаев очень бы помог нашей сборной на чемпионате Мира по футболу. Очень надеемся, что Черчесов снова пригласит его в сборную России. Кокорина не хватало, Джикии. Надеемся на их полное восстановление и возвращение в футбольный строй нашей сборной. Впереди новые вызовы и надо успешно играть на результат. Марку успешных выступлений надо высоко держать и не опускать. Желаем Ташаеву и сборной новых футбольных ПОБЕД!
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