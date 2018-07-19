Ташаев: «Зобнин звал в «Спартак», говорил о клубе только самое хорошее. Его мнение было для меня важным»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал, кто повлиял на его решение перейти в «Спартак» и отметил, что у красно-белых дружная команда.

– Какие советы вам давал Роман Зобнин, которого вы отлично знаете еще по игре за «Динамо»?

– О, их много. Он вообще приглашал меня, звал в «Спартак». Говорил о клубе только самое хорошее. Понятно, что мнение Ромы было для меня важным. Хорошо его знаю, видел его прогресс в «Спартаке». Кстати, общались с ним сегодня. Он отдыхает. Но уже начинает потихоньку работать по программе. Ждет начала сезона.

– Мы слышали, как Квинси Промес на тренировке сказал вам: «Удачи, брат». Приняли вас хорошо?

– Да. Был очень удивлен. Даже не думал, что здесь все ребята такие хорошие, доброжелательные. Все замечательно относятся. Большое им спасибо за это. Ребров, Глушаков, Джикия, Тимофеев и другие много подсказывают, помогают. Бразильцы – лучезарные. Зобнин говорил: «У нас такие иностранцы классные». Мне особо не верилось. А сейчас сам в этом убедился. Команда дружная.