Ташаев: «Зобнин звал в «Спартак», говорил о клубе только самое хорошее. Его мнение было для меня важным»

Переход А. Ташаева в «Спартак» ПРАВИЛЬНОЕ решение.
Осуждать его нельзя.
Имеет полное право перейти.
Где больше платят туда и надо идти.
Да и уровень команд не сопоставим.
Ташаев будет играть в Европе, а это мечта любого футболиста!
Спартак на лидирующих позициях, поэтому переход Ташаева в Спартак вполне ОПРАВДАН, со всех точек зрения.
Желаем Ташаеву вписаться в команду и помочь Спартаку БЛИСТАТЬ в Европе. Всем отличного футбола.
Время пробежит незаметно и старт сезона уже не за горами.
Удачи Александру в новом клубе.
Ташаев очень бы помог нашей сборной на чемпионате Мира по футболу.
Очень надеемся, что Черчесов снова пригласит его в сборную России.
Кокорина не хватало, Джикии.
Надеемся на их полное восстановление и возвращение в футбольный строй нашей сборной.
Впереди новые вызовы и надо успешно играть на результат.
Марку успешных выступлений надо высоко держать и не опускать.
Желаем Ташаеву и сборной новых футбольных ПОБЕД!
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал, кто повлиял на его решение перейти в «Спартак» и отметил, что у красно-белых дружная команда.
– Какие советы вам давал Роман Зобнин, которого вы отлично знаете еще по игре за «Динамо»?
– О, их много. Он вообще приглашал меня, звал в «Спартак». Говорил о клубе только самое хорошее. Понятно, что мнение Ромы было для меня важным. Хорошо его знаю, видел его прогресс в «Спартаке». Кстати, общались с ним сегодня. Он отдыхает. Но уже начинает потихоньку работать по программе. Ждет начала сезона.
– Мы слышали, как Квинси Промес на тренировке сказал вам: «Удачи, брат». Приняли вас хорошо?
– Да. Был очень удивлен. Даже не думал, что здесь все ребята такие хорошие, доброжелательные. Все замечательно относятся. Большое им спасибо за это. Ребров, Глушаков, Джикия, Тимофеев и другие много подсказывают, помогают. Бразильцы – лучезарные. Зобнин говорил: «У нас такие иностранцы классные». Мне особо не верилось. А сейчас сам в этом убедился. Команда дружная.