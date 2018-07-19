Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ташаев: «Зобнин звал в «Спартак», говорил о клубе только самое хорошее. Его мнение было для меня важным»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал, кто повлиял на его решение перейти в «Спартак» и отметил, что у красно-белых дружная команда.

    – Какие советы вам давал Роман Зобнин, которого вы отлично знаете еще по игре за «Динамо»?

    – О, их много. Он вообще приглашал меня, звал в «Спартак». Говорил о клубе только самое хорошее. Понятно, что мнение Ромы было для меня важным. Хорошо его знаю, видел его прогресс в «Спартаке». Кстати, общались с ним сегодня. Он отдыхает. Но уже начинает потихоньку работать по программе. Ждет начала сезона.

    – Мы слышали, как Квинси Промес на тренировке сказал вам: «Удачи, брат». Приняли вас хорошо?

    – Да. Был очень удивлен. Даже не думал, что здесь все ребята такие хорошие, доброжелательные. Все замечательно относятся. Большое им спасибо за это. Ребров, Глушаков, Джикия, Тимофеев и другие много подсказывают, помогают. Бразильцы – лучезарные. Зобнин говорил: «У нас такие иностранцы классные». Мне особо не верилось. А сейчас сам в этом убедился. Команда дружная.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2018 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 19 июля 2018, 22:05

      Переход А. Ташаева в «Спартак» ПРАВИЛЬНОЕ решение.
      Осуждать его нельзя.
      Имеет полное право перейти.
      Где больше платят туда и надо идти.
      Да и уровень команд не сопоставим.
      Ташаев будет играть в Европе, а это мечта любого футболиста!
      Спартак на лидирующих позициях, поэтому переход Ташаева в Спартак вполне ОПРАВДАН, со всех точек зрения.
      Желаем Ташаеву вписаться в команду и помочь Спартаку БЛИСТАТЬ в Европе. Всем отличного футбола.
      Время пробежит незаметно и старт сезона уже не за горами.

      Удачи Александру в новом клубе.
      Ташаев очень бы помог нашей сборной на чемпионате Мира по футболу.
      Очень надеемся, что Черчесов снова пригласит его в сборную России.
      Кокорина не хватало, Джикии.
      Надеемся на их полное восстановление и возвращение в футбольный строй нашей сборной.
      Впереди новые вызовы и надо успешно играть на результат.
      Марку успешных выступлений надо высоко держать и не опускать.
      Желаем Ташаеву и сборной новых футбольных ПОБЕД!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 18:40

      ну вот теперь на собственном примере убедился что Роман плохого не посоветует, теперь Александр все в твоих руках.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 17:56

      Когда обстановка в команде дружная и творческая, можно ставить любые высокие цели.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 19 июля 2018, 16:31

      Нормальный состав подбирается, чемпионский.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +118

      Дави гниду > Приус 19 июля 2018, 16:45

      Очень может быть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 19 июля 2018, 16:24

      Легко своим станет, парень с головой, не чета дурачку Давыдову.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 июля 2018, 14:56

      Сейчас для Александра главное на тренировках да и в играх доказать , что он может приносить пользу команде. А вообще в Спартаке в последние годы сложилась очень приятная ситуация , практически все игроки особенно россияне попав в клуб прогрессируют здесь и Зобнин, и Джикия , и Селихов, хочется верить что такая тенденция продолжится , а то мы видим на примере Зенита что всё бывает наоборот.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 19 июля 2018, 13:40

      "в спартак два раза не зовут" - говаривал романцев

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 19 июля 2018, 13:09

      Иудки спелись.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 июля 2018, 13:07

      Атмосфера в команде это уже пол дела.
      Вторая половина это тренерские установки и мастерство самих игроков.
      Всё это в Спартаке присутствует.Осталось дождаться результата.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11