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  • Дзагоев: «Перед чемпионатом мира-2018 надеялся уехать в Европу, но после травмы все стало ясно»

Дзагоев: «Перед чемпионатом мира-2018 надеялся уехать в Европу, но после травмы все стало ясно»

19 июля 2018, 11:05
14

Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что перед чемпионатом мира-2018 думал об отъезде в Европу после турнира. Однако травма вмешалась в ситуацию.

«Предложений из Европы не было. Я надеялся, но понимал, что за 40 минут, проведенных на чемпионате мира, никто предложение не сделает. Была надежда именно до турнира, но после того, как получил травму, все стало ясно. Все команды смотрят, как футболисты выступают на чемпионате мира, а я сначала 20 минут отбегал и потом еще примерно столько же с хорватами. Клубы не увидели общую картину.

По-прежнему ли горю желанием поиграть за рубежом? Если честно, уже так себе. Руки ни в коем случае не опускаю, футбол остается страстью, хочется тренироваться и играть. Будет потом предложение – с удовольствием рассмотрю. У меня есть Лига чемпионов, чемпионат России. Есть куда направить мысли и энергию», – сказал футболист.

Игрок выступает за ЦСКА с 2008 года.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира ЦСКА Россия Дзагоев Алан
Комментарии (14)
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Lester84
1531987922
Да все уже, Алан. Ушел уже поезд в Европу! Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем))
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SoupMan
1531988629
игрочишка
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FanatSerj
1531989298
Наши футболисты если и уедут за бугор, то только в ТОП клуб, остальные им не интересны, в финансовом плане и дома хорошо обеспечивают. А ТОП клубам и не тарахтели наши футболеры. Головин за 10 лет будет первым кто уедет и то надо дождаться окончание этой санта-барбары.
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Чикомас
1531990989
Лет пять назад...может быть что ни будь и получилось....А сейчас и ЦСКА по хорошему должен тебя продать. Ты стал хрустальным, как это не грустно...
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babenko1977
1531999434
Если только в середняк чемпионатов Голландии и Бельгии там если без травм потянешь
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Опорник84
1532000611
Уважаю тебя как игрока, но ломаешься при первом же стыке! Доигрывай за цска, все будет нормально!
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KOLBIS
1532004491
Здоровья Алан!Лечись и играй за Россию,нечего там в ГОМОСОЮЗЕ делать,да и поздновато уже,лучше здесь на виду,чем там затеряться...
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zigbert
1532010249
Постоянные травмы могут подкосить любого игрока. Здоровья прежде всего тебе Алан.
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Diesel133
1532014104
Забей, Алан. Оставайся и тащи армейцев в еврокубках. Главное, здоровья!
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OfaZavr
1532015376
конечно в Европу уже вряд ли раз такая история с травмами... да и время свое упустил. но ему грех жаловаться, с ЦСКА все выиграл в нашей лиге и постоянно играет в ЛЧ. а в некоторых пусть и европейских клубах этого всего у него могло и не быть.
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