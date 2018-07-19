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    Дзагоев: «Перед чемпионатом мира-2018 надеялся уехать в Европу, но после травмы все стало ясно»

    Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что перед чемпионатом мира-2018 думал об отъезде в Европу после турнира. Однако травма вмешалась в ситуацию.

    «Предложений из Европы не было. Я надеялся, но понимал, что за 40 минут, проведенных на чемпионате мира, никто предложение не сделает. Была надежда именно до турнира, но после того, как получил травму, все стало ясно. Все команды смотрят, как футболисты выступают на чемпионате мира, а я сначала 20 минут отбегал и потом еще примерно столько же с хорватами. Клубы не увидели общую картину.

    По-прежнему ли горю желанием поиграть за рубежом? Если честно, уже так себе. Руки ни в коем случае не опускаю, футбол остается страстью, хочется тренироваться и играть. Будет потом предложение – с удовольствием рассмотрю. У меня есть Лига чемпионов, чемпионат России. Есть куда направить мысли и энергию», – сказал футболист.

    Игрок выступает за ЦСКА с 2008 года.

    Источник: РФС

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    19.07.2018 11:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 20 июля 2018, 02:03

      Два пути: ЦСКА и больница. Нет пути в Европу.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 18:49

      конечно в Европу уже вряд ли раз такая история с травмами... да и время свое упустил. но ему грех жаловаться, с ЦСКА все выиграл в нашей лиге и постоянно играет в ЛЧ. а в некоторых пусть и европейских клубах этого всего у него могло и не быть.

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 июля 2018, 18:28

      Забей, Алан. Оставайся и тащи армейцев в еврокубках. Главное, здоровья!

      4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 17:24

      Постоянные травмы могут подкосить любого игрока. Здоровья прежде всего тебе Алан.

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июля 2018, 15:48

      Здоровья Алан!Лечись и играй за Россию,нечего там в ГОМОСОЮЗЕ делать,да и поздновато уже,лучше здесь на виду,чем там затеряться...

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 июля 2018, 14:43

      Уважаю тебя как игрока, но ломаешься при первом же стыке! Доигрывай за цска, все будет нормально!

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 19 июля 2018, 14:23

      Если только в середняк чемпионатов Голландии и Бельгии там если без травм потянешь

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 19 июля 2018, 13:10

      Поздновато Алан, да и здоровье к сожалению...

      1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 19 июля 2018, 12:48

      в Казахстан, Аршавин вон не побрезговал и до сих пор пылит да еще как

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      Рейтинг: +104

      SoupMan 19 июля 2018, 12:32

      хаха, за что меня минусуют?) Вы его изречений не видели что ли?) Наверняка фаны ЦСКА ставят минусы, обидчивые вы наши))

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