Дзагоев: «Перед чемпионатом мира-2018 надеялся уехать в Европу, но после травмы все стало ясно»

Полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что перед чемпионатом мира-2018 думал об отъезде в Европу после турнира. Однако травма вмешалась в ситуацию.

«Предложений из Европы не было. Я надеялся, но понимал, что за 40 минут, проведенных на чемпионате мира, никто предложение не сделает. Была надежда именно до турнира, но после того, как получил травму, все стало ясно. Все команды смотрят, как футболисты выступают на чемпионате мира, а я сначала 20 минут отбегал и потом еще примерно столько же с хорватами. Клубы не увидели общую картину.

По-прежнему ли горю желанием поиграть за рубежом? Если честно, уже так себе. Руки ни в коем случае не опускаю, футбол остается страстью, хочется тренироваться и играть. Будет потом предложение – с удовольствием рассмотрю. У меня есть Лига чемпионов, чемпионат России. Есть куда направить мысли и энергию», – сказал футболист.

Игрок выступает за ЦСКА с 2008 года.