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    Ташаев: «В «Локомотиве» сказали, что я не тяну»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал о своей детско-юношеской карьере. В частности, футболист вспомнил время в «Локомотиве».

    «Сначала я занимался спортивной гимнастикой, но она не особо радовала. В футболе начал с команды «Трудовые резервы», вскоре перешел в «Локомотив», где, можно сказать, провел все детство и юность.

    Но потом там поменялось руководство, тренерский штаб и игроки. Мне сказали: «Ты не тянешь. Можешь остаться, но играть не будешь». Для 15-летнего меня это был удар. Очень обидно, но в итоге трудности только закалили», – сказал игрок.

    Главное достижение в карьере Ташаева на текущий момент – победа в первенстве ФНЛ.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.07.2018 21:31
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 июля 2018, 14:21

      зато сейчас выбрал верный для себя путь в Спартаке не пропадёшь

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 09:56

      не все могут разглядеть талант в юном возрасте, таких случаев много.

      7
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 19 июля 2018, 09:11

      Просто у руля наверно в то время еще тетя Оля была..... А она то уж "разбирается" в футболе

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 09:10

      Примеров таких бывает много, но главное будет зависеть от тренеров академий и их квалификации.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 19 июля 2018, 05:38

      Спасибо Локо за науку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 18 июля 2018, 23:54

      В такой ситуации можно и фамилии назвать, дабы остальные не пострадали. После гола Локомотиву)

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 июля 2018, 22:24

      Да уж детско - юношеский футбол у нас совсем не айс.Сколько уже таких случаев , что отчисляли из ЦСКА, Спартака, Динамо или Локо.Не счесть.А потом эти же игроки всплывали в других клубах закалёнными и жёсткими убивцами, за которыми пол РФПЛ бегало.

      10
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос > Мары 18 июля 2018, 22:40

      Например кто это?)

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > УхоГорлоНос 18 июля 2018, 23:10

      Брошин был воспитан Зенитом,а заиграл в ЦСКА.Галямин воспитывался в Спартаке, а заиграл в ЦСКА.Из нынешних Дзюба, хотя пример не очень.Или например Головин.Воспитывался в Кемерово, а взлетел и заиграл опять в ЦСКА.

      7
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      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > Мары 18 июля 2018, 23:42

      Насчёт Брошина не согласен.
      Он в Зените-1984 великолепно смотрелся! Был одним из лучших, хотя в ТОЙ команде говорить о ком-то, что он, дескать, был одним из лучших, неуместно.
      В 1984 году ВСЕ игроки Зенита были великолепны!
      Все без исключения.
      Это уж потом, когда у него в Ленинграде началось "головокружение от успехов" и его перестали ставить в основу, ЦСКА и взял Брошина к себе, где Валера опять отлично заиграл.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 19 июля 2018, 01:05

      И с чем ты не согласен ?
      С тем, что воспитал игрока Зенит, а воспользовался ЦСКА ?
      В каком конкретно моменте я не прав ?

      1
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      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > Мары 19 июля 2018, 09:03

      Обычно слова "воспитал один клуб, а воспользовался другой" пишут тогда, когда молодой игрок был "забракован" с самого начала в "родном" клубе", перешёл в другой клуб и там уже раскрылся.
      С Брошиным же другая ситуация.
      Пик его карьеры как раз приходится на Зенит, где он заслуженно после победного 1984 года был любимцем (ну, если хотите, кумиром) всего Ленинграда, что его в Питере и сгубило.
      А в ЦСКА уже была его "Лебединая песня".
      "Последнее танго" , так сказать...

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 19 июля 2018, 10:15

      Теперь понятно.
      Ну в принципе всё верно, хотя это не отменяет факта его игры за ЦСКА, с которым он по моему рубил Барселону.
      Наследил, так наследил.

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      derrik2000 > Мары 19 июля 2018, 10:23

      Не... Брошина к тому времени уже в ЦСКА не было.
      Это же в 1992 году Барселона-ЦСКА 2-3 или ты другой матч имел в виду?
      Брошин уже относительно старый был.

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      Мары > derrik2000 19 июля 2018, 11:21

      Нет.Матч именно этот.
      Видимо что то запамятовал.
      Был уверен, что Брошин в составе был, а оно во но как.
      Староват видимо стал.память ни к чёрту.

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      derrik2000 > Мары 19 июля 2018, 14:47

      Ладно уж себя искусственно старить-то! )))))))))))))))
      Судя по постам в душе тебе где-то лет 30.

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      Мары > derrik2000 19 июля 2018, 15:59

      В душе может и так.
      А в реале почти полтинник.

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      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > Мары 19 июля 2018, 16:01

      Мне уже ЗА полтинник, но внукам (их у меня трое) запрещаю называть себя "дедушкой".
      И, ведь, слушаются!
      Правда, когда я не слышу, знакомым говорят, что, мол, дед молодится.
      Вот безобразники! ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 19 июля 2018, 16:04

      Дети и внуки это прекрасно, но с нынешней пенсионной реформой и медициной, думаю, что внуков не дождусь.
      Слишком наши рукойводители в богов заигрались.

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      Рейтинг: +20924

      derrik2000 > Мары 19 июля 2018, 16:58

      Давай не будем о грустном, а то сейчас заведусь, не остановишь. ))) (((

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 19 июля 2018, 17:12

      :-)) !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 21:38

      К сожалению, в детско-юношеском футболе у нас работают по больше части те, кого туда на пушечный выстрел подпускать нельзя. Многие дети начав там заниматься футболом, в итоге там же и заканчивают.

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