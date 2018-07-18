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Ташаев: «В «Локомотиве» сказали, что я не тяну»

18 июля 2018, 21:31
22

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал о своей детско-юношеской карьере. В частности, футболист вспомнил время в «Локомотиве».

«Сначала я занимался спортивной гимнастикой, но она не особо радовала. В футболе начал с команды «Трудовые резервы», вскоре перешел в «Локомотив», где, можно сказать, провел все детство и юность.

Но потом там поменялось руководство, тренерский штаб и игроки. Мне сказали: «Ты не тянешь. Можешь остаться, но играть не будешь». Для 15-летнего меня это был удар. Очень обидно, но в итоге трудности только закалили», – сказал игрок.

Главное достижение в карьере Ташаева на текущий момент – победа в первенстве ФНЛ.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ташаев Александр
Комментарии (22)
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Рубик Докоян
1531939092
К сожалению, в детско-юношеском футболе у нас работают по больше части те, кого туда на пушечный выстрел подпускать нельзя. Многие дети начав там заниматься футболом, в итоге там же и заканчивают.
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Мары
1531941874
Да уж детско - юношеский футбол у нас совсем не айс.Сколько уже таких случаев , что отчисляли из ЦСКА, Спартака, Динамо или Локо.Не счесть.А потом эти же игроки всплывали в других клубах закалёнными и жёсткими убивцами, за которыми пол РФПЛ бегало.
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xColaz
1531947277
В такой ситуации можно и фамилии назвать, дабы остальные не пострадали. После гола Локомотиву)
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КЭТиК
1531967926
Спасибо Локо за науку.
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zigbert
1531980636
Примеров таких бывает много, но главное будет зависеть от тренеров академий и их квалификации.
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xkixerx
1531980708
Просто у руля наверно в то время еще тетя Оля была..... А она то уж "разбирается" в футболе
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OfaZavr
1531983391
не все могут разглядеть талант в юном возрасте, таких случаев много.
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Полная Канистра
1531999282
зато сейчас выбрал верный для себя путь в Спартаке не пропадёшь
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