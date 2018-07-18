Ташаев: «В «Локомотиве» сказали, что я не тяну»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал о своей детско-юношеской карьере. В частности, футболист вспомнил время в «Локомотиве».

«Сначала я занимался спортивной гимнастикой, но она не особо радовала. В футболе начал с команды «Трудовые резервы», вскоре перешел в «Локомотив», где, можно сказать, провел все детство и юность.

Но потом там поменялось руководство, тренерский штаб и игроки. Мне сказали: «Ты не тянешь. Можешь остаться, но играть не будешь». Для 15-летнего меня это был удар. Очень обидно, но в итоге трудности только закалили», – сказал игрок.

Главное достижение в карьере Ташаева на текущий момент – победа в первенстве ФНЛ.