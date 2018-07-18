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  • Ташаев: «Слышал мнение, что это я своим голом скомкал «Спартаку» прошлый сезон»

Ташаев: «Слышал мнение, что это я своим голом скомкал «Спартаку» прошлый сезон»

18 июля 2018, 20:44
8

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев вспомнил гол в ворота красно-белых в первом туре прошлого сезона РФПЛ. Мяч хавбека отобрал у москвичей победу в игре с «Динамо».

«Кто-то из ребят в шутку заметил, что я скомкал тот сезон команде: на последних секундах забил гол, после чего у красно-белых началась какая-то болезнь – пропускали в концовках встреч, хотя играли хорошо.

Надеюсь, больше такого не будет. По крайней мере, сделаю все возможное, чтобы у нас все получалось. «Спартак» – это большой клуб, который выступает в еврокубках, борется за самые высокие места в чемпионате и кубке страны. Мечтаю расти в «Спартаке». Хочу оправдать все ожидания», – сказал футболист.

Спартаковцы стартуют в сезоне 28 июля.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (8)
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777+
1531937099
Вот и найден виновник прошлогодних бед! Теперь держать ему ответ.... Поставить на неделю в угол, на горох! И чтоб потом он отработать смог!!!.....
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Vitaly1960
1531941636
В "Динамо" хоть в основе играл, забивал! Дай тебе бог заиграть в "Спартаке", а главное - в сборной!
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Мары
1531941975
Всё нормально. Человек бился за свой клуб, цвета которого защищал. А теперь бейся за нас.
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Shotlandets86
1531945863
Ну а теперь только деградация в свинарнике.
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zigbert
1531979407
Этот гол никто вспоминать не будет, тем более если своей игрой будешь радовать Спартак.
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OfaZavr
1531982531
а ладно Александр кто старое помянет...)) главное радуй нас теперь своими результативными действиями и полной самоотдачей.
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oleg32ru
1531990848
Надо повторить
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яцык
1531991285
да да погубил свой будущий клуб.заткнулся бы новоиспечёная свинья
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