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    Ташаев: «Слышал мнение, что это я своим голом скомкал «Спартаку» прошлый сезон»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев вспомнил гол в ворота красно-белых в первом туре прошлого сезона РФПЛ. Мяч хавбека отобрал у москвичей победу в игре с «Динамо».

    «Кто-то из ребят в шутку заметил, что я скомкал тот сезон команде: на последних секундах забил гол, после чего у красно-белых началась какая-то болезнь – пропускали в концовках встреч, хотя играли хорошо.

    Надеюсь, больше такого не будет. По крайней мере, сделаю все возможное, чтобы у нас все получалось. «Спартак» – это большой клуб, который выступает в еврокубках, борется за самые высокие места в чемпионате и кубке страны. Мечтаю расти в «Спартаке». Хочу оправдать все ожидания», – сказал футболист.

    Спартаковцы стартуют в сезоне 28 июля.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.07.2018 20:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +115

      яцык 19 июля 2018, 12:08

      да да погубил свой будущий клуб.заткнулся бы новоиспечёная свинья

      -1
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 19 июля 2018, 12:00

      Надо повторить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 09:42

      а ладно Александр кто старое помянет...)) главное радуй нас теперь своими результативными действиями и полной самоотдачей.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 08:50

      Этот гол никто вспоминать не будет, тем более если своей игрой будешь радовать Спартак.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 18 июля 2018, 23:31

      Ну а теперь только деградация в свинарнике.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 июля 2018, 22:26

      Всё нормально.
      Человек бился за свой клуб, цвета которого защищал.
      А теперь бейся за нас.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 18 июля 2018, 22:20

      В "Динамо" хоть в основе играл, забивал! Дай тебе бог заиграть в "Спартаке", а главное - в сборной!

      2
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      Рейтинг: +1501

      777+ 18 июля 2018, 21:04

      Вот и найден виновник прошлогодних бед!
      Теперь держать ему ответ....
      Поставить на неделю в угол, на горох!
      И чтоб потом он отработать смог!!!.....

      2
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