Ташаев: «Слышал мнение, что это я своим голом скомкал «Спартаку» прошлый сезон»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев вспомнил гол в ворота красно-белых в первом туре прошлого сезона РФПЛ. Мяч хавбека отобрал у москвичей победу в игре с «Динамо».

«Кто-то из ребят в шутку заметил, что я скомкал тот сезон команде: на последних секундах забил гол, после чего у красно-белых началась какая-то болезнь – пропускали в концовках встреч, хотя играли хорошо.

Надеюсь, больше такого не будет. По крайней мере, сделаю все возможное, чтобы у нас все получалось. «Спартак» – это большой клуб, который выступает в еврокубках, борется за самые высокие места в чемпионате и кубке страны. Мечтаю расти в «Спартаке». Хочу оправдать все ожидания», – сказал футболист.

Спартаковцы стартуют в сезоне 28 июля.