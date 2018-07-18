Президент «Торпедо» – о ситуации с темнокожим игроком: «Расизм не имеет права на существование»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала заявление фанатского сообщества «Запад-5», которое ранее выступило против перехода в команду защитника Эрвина Ботака-Иобома.

«Мы уважаем и стараемся прислушиваться к мнению разных групп болельщиков – они все для нас важны. И, как и прежде, все возникающие вопросы мы будем решать посредством диалога.

Расизм – негативное явление, которое не имеет права на существование. Мы твердо придерживаемся этой точки зрения, будем всячески бороться с проявлениями нетерпимости», – сказала Еленцева.