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  • Президент «Торпедо» – о ситуации с темнокожим игроком: «Расизм не имеет права на существование»

Президент «Торпедо» – о ситуации с темнокожим игроком: «Расизм не имеет права на существование»

18 июля 2018, 16:14
3

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала заявление фанатского сообщества «Запад-5», которое ранее выступило против перехода в команду защитника Эрвина Ботака-Иобома.

«Мы уважаем и стараемся прислушиваться к мнению разных групп болельщиков – они все для нас важны. И, как и прежде, все возникающие вопросы мы будем решать посредством диалога.

Расизм – негативное явление, которое не имеет права на существование. Мы твердо придерживаемся этой точки зрения, будем всячески бороться с проявлениями нетерпимости», – сказала Еленцева.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Ботака-Иобома Эрвинг
Комментарии (3)
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Project Бабангида
1531924156
стандартные фразы чиновника(цы) которые жизнь с лёгкостью опровергает
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Вомбат
1532036208
Она хрошо поборолась с этими самыми проявлениями, отменив переход темнокожего игрока, который на момент выступления фанатов уже был юридически оформлен.
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Saang (SCR)
1532099838
Леночка подсасывает с проглотом
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