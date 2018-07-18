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    Президент «Торпедо» – о ситуации с темнокожим игроком: «Расизм не имеет права на существование»

    Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала заявление фанатского сообщества «Запад-5», которое ранее выступило против перехода в команду защитника Эрвина Ботака-Иобома.

    «Мы уважаем и стараемся прислушиваться к мнению разных групп болельщиков – они все для нас важны. И, как и прежде, все возникающие вопросы мы будем решать посредством диалога.

    Расизм – негативное явление, которое не имеет права на существование. Мы твердо придерживаемся этой точки зрения, будем всячески бороться с проявлениями нетерпимости», – сказала Еленцева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2018 16:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 20 июля 2018, 18:17

      Леночка подсасывает с проглотом

      0
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 20 июля 2018, 00:36

      Она хрошо поборолась с этими самыми проявлениями, отменив переход темнокожего игрока, который на момент выступления фанатов уже был юридически оформлен.

      0
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 18 июля 2018, 17:29

      стандартные фразы чиновника(цы) которые жизнь с лёгкостью опровергает

      4
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