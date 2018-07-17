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    Президент «Реала» Перес сделал окончательный выбор в пользу Куртуа

    Президент «Реала» Флорентино Перес хочет подписать контракт с голкипером «Челси» Тибо Куртуа.

    Помимо бельгийца глава мадридского клуба рассматривал кандидатуру Алисона из «Ромы», но теперь он принял окончательное решение и сосредоточится на урегулировании условий трансфера Куртуа с «Челси».

    «Рома» требует за Алисона 70-80 миллионов евро, в то время как Перес уверен, что сможет договориться о сделке с «Челси» в районе 35 миллионов.

    Президент «Реала» понимает, что у Куртуа остался последний год контракта с «Челси», поэтому лондонцы вынуждены продать его за приемлемую цену, чтобы он не ушел через год свободным агентом.

    Источник: Tribalfootball

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    17.07.2018 17:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 17 июля 2018, 21:41

      хоч когось купіть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 июля 2018, 19:37

      В коем-то веке трансферный слух звучит очень здраво и убедительно.

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