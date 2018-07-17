Президент «Реала» Перес сделал окончательный выбор в пользу Куртуа

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет подписать контракт с голкипером «Челси» Тибо Куртуа.

Помимо бельгийца глава мадридского клуба рассматривал кандидатуру Алисона из «Ромы», но теперь он принял окончательное решение и сосредоточится на урегулировании условий трансфера Куртуа с «Челси».

«Рома» требует за Алисона 70-80 миллионов евро, в то время как Перес уверен, что сможет договориться о сделке с «Челси» в районе 35 миллионов.

Президент «Реала» понимает, что у Куртуа остался последний год контракта с «Челси», поэтому лондонцы вынуждены продать его за приемлемую цену, чтобы он не ушел через год свободным агентом.