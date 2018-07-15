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    Министр спорта Белоруссии: «Хорватов четыре миллиона, нас – почти десять. Почему они есть на ЧМ-2018, а нас – нет?»

    Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук недоволен отсутствием футбольной сборной страны на чемпионате мира-2018. Политик сравнил свое государство с Хорватией.

    «Смотришь чемпионат мира, который проходит в России, сидишь и думаешь: а почему наших футболистов там нет? На хорватов смотрим, за россиян болеем, за другие команды болеем. А у нас что, люди хуже?

    В Хорватии проживает 4 миллиона человек, а у нас почти 10. Так что, наша команда не могла бы представлять страну на чемпионате мира и достойно выступать? Могли бы, наверное. Но где-то недорабатываем», – считает Ковальчук, чьи слова приводит Sport.tut.by.

    Сборная Белоруссии ни разу не принимала участие в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 13:09
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 6 августа 2018, 20:03

      Россия там тоже не всегда бывает,тут без отбора попали и хорошо!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2018, 17:23

      сам себе и ответил что "где-то недорабатываем". не в численности населения дело а в мастерстве и самоотдаче.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 15 июля 2018, 17:15

      А в китае 1800000000 и где они?))))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 июля 2018, 17:09

      у вас вся сборная это один ваш клуб БАТЭ а дальше тишина...…..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Полная Канистра 15 июля 2018, 17:10

      Не,не..
      Брест-сила..))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6101

      subbotaspartak > shinnik 15 июля 2018, 17:31

      Крепость...

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 16:55

      Неуместное сравнение. Конечно престижно даже просто выступать на ЧМ. А попасть на ЧМ совсем и не трудно. Для этого нужно формально пройти какой то отборочный турнир и ваша сборная уже участник. Нет ничего проще.

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 июля 2018, 16:29

      А в России население около 150 млн и до ЧМ не уделяли должного внимания....наверное в Белоруси тоже такие же функционеры, как Мутко управляют футболом...

      3
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 15 июля 2018, 16:14

      Логика железная. Значит чемпионат мира всегда должны выигрывать либо Китай, либо Индия

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 15 июля 2018, 16:04

      рыбу надо хавать, а не картошку)))

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 июля 2018, 15:20

      у вас скоро и и газа не будет...

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 июля 2018, 15:00

      больше миллиарда китайцев тоже видимо где то не дорабатывают)))

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