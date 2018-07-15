Министр спорта Белоруссии: «Хорватов четыре миллиона, нас – почти десять. Почему они есть на ЧМ-2018, а нас – нет?»

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук недоволен отсутствием футбольной сборной страны на чемпионате мира-2018. Политик сравнил свое государство с Хорватией.

«Смотришь чемпионат мира, который проходит в России, сидишь и думаешь: а почему наших футболистов там нет? На хорватов смотрим, за россиян болеем, за другие команды болеем. А у нас что, люди хуже?

В Хорватии проживает 4 миллиона человек, а у нас почти 10. Так что, наша команда не могла бы представлять страну на чемпионате мира и достойно выступать? Могли бы, наверное. Но где-то недорабатываем», – считает Ковальчук, чьи слова приводит Sport.tut.by.

Сборная Белоруссии ни разу не принимала участие в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.