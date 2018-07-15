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  • Министр спорта Белоруссии: «Хорватов четыре миллиона, нас – почти десять. Почему они есть на ЧМ-2018, а нас – нет?»

Министр спорта Белоруссии: «Хорватов четыре миллиона, нас – почти десять. Почему они есть на ЧМ-2018, а нас – нет?»

15 июля 2018, 13:09
43

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук недоволен отсутствием футбольной сборной страны на чемпионате мира-2018. Политик сравнил свое государство с Хорватией.

«Смотришь чемпионат мира, который проходит в России, сидишь и думаешь: а почему наших футболистов там нет? На хорватов смотрим, за россиян болеем, за другие команды болеем. А у нас что, люди хуже?

В Хорватии проживает 4 миллиона человек, а у нас почти 10. Так что, наша команда не могла бы представлять страну на чемпионате мира и достойно выступать? Могли бы, наверное. Но где-то недорабатываем», – считает Ковальчук, чьи слова приводит Sport.tut.by.

Сборная Белоруссии ни разу не принимала участие в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Белоруссия. Высшая лига Чемпионат мира Беларусь Хорватия
Комментарии (43)
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Рубик Докоян
1531651017
Свои Мутко есть и у соседей...
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21082014
1531651066
министру спорта самому не стремно такие вопросы задавать?!он на него сам отвечать должен.
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Yev
1531652514
Только не говорите ему, что китайцев полтора миллиарда :)
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bset
1531654593
Заберите себе Мутко и с ним сразу футбол наладится.
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hevbn 28
1531654923
В футболе такой чисто математический подход не работает и никогда не работал ,иначе бы Уругвай (с его 3 млн.жителей) никогда бы не выиграл ЧМ, а Китай и Индия как минимум играли бы на ЧМ . Для того чтобы у тебя всё хорошо было с футболом его надо прежде всего любить и развевать , в Белоруссии в последнее время с этим есть большие проблемы , по сути говоря за последние лет 20 только Глеб был игроком мирового уровня , но то, что белорусы начали проигрывать Люксембургу уже "не лезет не в какие ворота ", с такими результатами им до ЧМ ,как до луны не ближе.
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Alan_15
1531655509
А кому он , будучи министром спорта , задает этот вопрос ?
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zigbert
1531662953
Неуместное сравнение. Конечно престижно даже просто выступать на ЧМ. А попасть на ЧМ совсем и не трудно. Для этого нужно формально пройти какой то отборочный турнир и ваша сборная уже участник. Нет ничего проще.
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Полная Канистра
1531663752
у вас вся сборная это один ваш клуб БАТЭ а дальше тишина...…..
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Tsigan
1531664150
А в китае 1800000000 и где они?))))
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OfaZavr
1531664598
сам себе и ответил что "где-то недорабатываем". не в численности населения дело а в мастерстве и самоотдаче.
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