Игнашевич: «О моем решении завершить карьеру в ЦСКА знали еще в январе»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, как ему удавалось выдерживать нагрузки на протяжении прошлого сезона. Также футболист, которому сегодня исполнилось 39 лет, заявил, что уведомил руководство клуба о своем решении завершить карьеру еще в январе этого года.

В составе национальной команды Игнашевич принял участие в чемпионате мира-2018.

– Если бы чемпионат мира не закончился для команды столь успешно, вы все равно завершили бы карьеру в клубе?

– Я еще в январе объявил руководству ЦСКА, что последний 30-й тур станет для меня последним.

– Кто-нибудь пытался вас отговорить?

– Да. Поэтому, собственно, клуб и не объявлял о моем решении. Мы договорились дождаться окончания сезона и уже там все расставить точки.

– Неужели сейчас нет ни тени сомнения в правильности этого решения? Вы в классной форме, какой резон торопиться с уходом?

– Такие мысли мне тоже закрадываются в голову, особенно сейчас, когда со всех сторон слышу отзывы друзей, близких, специалистов. В то же самое время понимаю, что продолжать тренировки было бы насилием над организмом. Я и этот сезон отработал на пределе возможностей. И конечно, времени на восстановление мне требуется больше, чем молодым ребятам.

– Как же вы играли в апреле, когда за 21 день ЦСКА провел семь матчей дома и на выезде?

– У нас ведь совершенно не было замен, соответственно не было никакой ротации. Поэтому я просто морально настроил себя на то, что должен этот отрезок выдержать. Работал на автопилоте, как лошадь, которая встала на свою гряду и пошла с плугом по прямой. Даже семью предупредил, что в этот период у меня есть только две задачи: нормально спать и правильно питаться.