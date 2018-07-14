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  • Игнашевич: «О моем решении завершить карьеру в ЦСКА знали еще в январе»

Игнашевич: «О моем решении завершить карьеру в ЦСКА знали еще в январе»

14 июля 2018, 18:18
9

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, как ему удавалось выдерживать нагрузки на протяжении прошлого сезона. Также футболист, которому сегодня исполнилось 39 лет, заявил, что уведомил руководство клуба о своем решении завершить карьеру еще в январе этого года.

В составе национальной команды Игнашевич принял участие в чемпионате мира-2018.

– Если бы чемпионат мира не закончился для команды столь успешно, вы все равно завершили бы карьеру в клубе?

– Я еще в январе объявил руководству ЦСКА, что последний 30-й тур станет для меня последним.

– Кто-нибудь пытался вас отговорить?

– Да. Поэтому, собственно, клуб и не объявлял о моем решении. Мы договорились дождаться окончания сезона и уже там все расставить точки.

– Неужели сейчас нет ни тени сомнения в правильности этого решения? Вы в классной форме, какой резон торопиться с уходом?

– Такие мысли мне тоже закрадываются в голову, особенно сейчас, когда со всех сторон слышу отзывы друзей, близких, специалистов. В то же самое время понимаю, что продолжать тренировки было бы насилием над организмом. Я и этот сезон отработал на пределе возможностей. И конечно, времени на восстановление мне требуется больше, чем молодым ребятам.

– Как же вы играли в апреле, когда за 21 день ЦСКА провел семь матчей дома и на выезде?

– У нас ведь совершенно не было замен, соответственно не было никакой ротации. Поэтому я просто морально настроил себя на то, что должен этот отрезок выдержать. Работал на автопилоте, как лошадь, которая встала на свою гряду и пошла с плугом по прямой. Даже семью предупредил, что в этот период у меня есть только две задачи: нормально спать и правильно питаться.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей
Комментарии (9)
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Мары
1531582819
Лошадь идет поперек борозды Ей до 3.14ды и мне до 3.14ды. Лошадь стала и я постою Ей по х#ю и мне по х#ю Лошадь стала, вперед не идет ее не **#$т и меня не **#$т Лошадь вообще перестала пахать Ей пое#$ть и мне пое#$ть! Спасибо Сергей Николаевич и удачи тебе в дальнейшей жизни.
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vladimir-7
1531586330
Сергей Николаевич Игнашевич, поздравляю с Днем рождения, желаю крепкого здоровья тебе и твоей семье, счастья и успехов.
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Вомбат
1531586859
Сотый раз повторю, чтобы никто не смел называть таких футболистов как Игнашевич зажравшимися миллионерами. Героями за деньги не становятся. В том числе, героями спорта. Героизм в спорте - дело чести, патриотизма и профессионализма.
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hevbn 28
1531587609
Спасибо Сергей за все годы которые ты сыграл (и как сыграл)и за Локомотив и за ЦСКА и за сборную. Игнашевич это эпоха, самая успешная в российском футболе здесь и первый кубок УЕФА в российском футболе и бронза ЕВРО 2008 и ЧМ 2018.Всегда жалко прощаться с эпохой , но я надеюсь ,что теперь начнется новая эпоха Игнашевича - тренера чего я ему и желаю. Таких людей как он очень не хватает в нашем футболе, да и вообще таких людей (настоящих профессионалов ) единицы.
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XoVoS
1531587813
Игнашевич - молоток!
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zigbert
1531589783
В его игре бывало всякое и уверенная игра в обороне ,и красивые голы. Были и ошибки. Но самое главное не было равнодушия. С Днем Рождения Сергей!!!
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shurik45
1531592307
Спасибо за сезон ,Серега! Очень жаль ,что больше не увижу тебя на поле.Надеюсь ты станешь отличным тренером . Жизнь продолжается ,и надо двигаться дальше вперед . Вперед,ЦСКА!!!
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Владислав Vlad
1531595492
Спасибо за игру на ЧМ и за Кутепова.
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