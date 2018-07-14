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    Игнашевич: «О моем решении завершить карьеру в ЦСКА знали еще в январе»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, как ему удавалось выдерживать нагрузки на протяжении прошлого сезона. Также футболист, которому сегодня исполнилось 39 лет, заявил, что уведомил руководство клуба о своем решении завершить карьеру еще в январе этого года.

    В составе национальной команды Игнашевич принял участие в чемпионате мира-2018.

    – Если бы чемпионат мира не закончился для команды столь успешно, вы все равно завершили бы карьеру в клубе?

    – Я еще в январе объявил руководству ЦСКА, что последний 30-й тур станет для меня последним.

    – Кто-нибудь пытался вас отговорить?

    – Да. Поэтому, собственно, клуб и не объявлял о моем решении. Мы договорились дождаться окончания сезона и уже там все расставить точки.

    – Неужели сейчас нет ни тени сомнения в правильности этого решения? Вы в классной форме, какой резон торопиться с уходом?

    – Такие мысли мне тоже закрадываются в голову, особенно сейчас, когда со всех сторон слышу отзывы друзей, близких, специалистов. В то же самое время понимаю, что продолжать тренировки было бы насилием над организмом. Я и этот сезон отработал на пределе возможностей. И конечно, времени на восстановление мне требуется больше, чем молодым ребятам.

    – Как же вы играли в апреле, когда за 21 день ЦСКА провел семь матчей дома и на выезде?

    – У нас ведь совершенно не было замен, соответственно не было никакой ротации. Поэтому я просто морально настроил себя на то, что должен этот отрезок выдержать. Работал на автопилоте, как лошадь, которая встала на свою гряду и пошла с плугом по прямой. Даже семью предупредил, что в этот период у меня есть только две задачи: нормально спать и правильно питаться.

    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2018 18:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 июля 2018, 22:11

      Спасибо за игру на ЧМ и за Кутепова.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 июля 2018, 21:18

      Спасибо за сезон ,Серега! Очень жаль ,что больше не увижу тебя на поле.Надеюсь ты станешь отличным тренером . Жизнь продолжается ,и надо двигаться дальше вперед . Вперед,ЦСКА!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 20:36

      В его игре бывало всякое и уверенная игра в обороне ,и красивые голы. Были и ошибки. Но самое главное не было равнодушия. С Днем Рождения Сергей!!!

      6
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 14 июля 2018, 20:03

      Игнашевич - молоток!

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 июля 2018, 20:00

      Спасибо Сергей за все годы которые ты сыграл (и как сыграл)и за Локомотив и за ЦСКА и за сборную. Игнашевич это эпоха, самая успешная в российском футболе здесь и первый кубок УЕФА в российском футболе и бронза ЕВРО 2008 и ЧМ 2018.Всегда жалко прощаться с эпохой , но я надеюсь ,что теперь начнется новая эпоха Игнашевича - тренера чего я ему и желаю. Таких людей как он очень не хватает в нашем футболе, да и вообще таких людей (настоящих профессионалов ) единицы.

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 14 июля 2018, 19:47

      Сотый раз повторю, чтобы никто не смел называть таких футболистов как Игнашевич зажравшимися миллионерами. Героями за деньги не становятся. В том числе, героями спорта. Героизм в спорте - дело чести, патриотизма и профессионализма.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июля 2018, 19:38

      Сергей Николаевич Игнашевич, поздравляю с Днем рождения,
      желаю крепкого здоровья тебе и твоей семье, счастья и успехов.

      6
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      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > vladimir-7 14 июля 2018, 20:01

      Присоединяюсь к поздравлениям.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 июля 2018, 18:40


      Лошадь идет поперек борозды
      Ей до 3.14ды и мне до 3.14ды.
      Лошадь стала и я постою
      Ей по х#ю и мне по х#ю
      Лошадь стала, вперед не идет
      ее не **#$т и меня не **#$т
      Лошадь вообще перестала пахать
      Ей пое#$ть и мне пое#$ть!

      Спасибо Сергей Николаевич и удачи тебе в дальнейшей жизни.

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