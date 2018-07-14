Дворкович: «Уверен, что вопрос с выступлением «Ростова» на «Ростов-Арене» разрешится»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович прокомментировал ситуацию вокруг «Ростова» и стадиона «Ростов-Арена». Ранее «Бомбардир» писал, что выступление команды на сооружении чемпионата мира-2018 под вопросом.

«Разделяйте две вещи: не хочет играть и большая арендная плата являются разными вещами. Конечно, все хотят играть на лучших и современных стадионах. Я уверен, что можно найти решение финансовым проблемам», – сказал функционер.

«Ростов» стартует в сезоне 28 июля.