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  • Дворкович: «Уверен, что вопрос с выступлением «Ростова» на «Ростов-Арене» разрешится»

Дворкович: «Уверен, что вопрос с выступлением «Ростова» на «Ростов-Арене» разрешится»

14 июля 2018, 08:15
11

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович прокомментировал ситуацию вокруг «Ростова» и стадиона «Ростов-Арена». Ранее «Бомбардир» писал, что выступление команды на сооружении чемпионата мира-2018 под вопросом.

«Разделяйте две вещи: не хочет играть и большая арендная плата являются разными вещами. Конечно, все хотят играть на лучших и современных стадионах. Я уверен, что можно найти решение финансовым проблемам», – сказал функционер.

«Ростов» стартует в сезоне 28 июля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1531546531
Не решится сейчас так решится на прямой линии с президентом страны. У нас там многое чего решается...
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gor77
1531558542
Классика жанра для чиновников.(((( Делают для одних, а командуют другие. А потом эти же чиновники при каждом случае будут "тыкать носом" всех, кто будет пользоваться этим и другими новыми стадионами.
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Vitaly1960
1531558970
Пусть хозяева стадиона поймут, что если "Ростов" не будет там играть , то стадион зачахнет, а артисты будут собирать от силы 10-15% аудитории (и только в летний период,) если это ,конечно, не "АББА" и не будут платить арендную плату. "Ростов" - народный артист России, он в среднем будет собирать не менее 50%.
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Krossmen73
1531560916
Просто у кого-то из хозяев стадиона слишком широкое рыло и неадекватные аппетиты.Ростов-арена одна из первых ласточек которые прилетят после окончания чемпионата мира.Построить стадионы построили,деньги государственные грохнули ,а как их эксплуатировать дальше,ни у кого мозгов не хватает.В общем всё по-русски...Печально всё это...
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Отчаянный Пердун
1531565166
Путину пишите!!! Интересная математика получается: на старом стадионе аренда 400 000 на новом 12 000 000 за игру. Итого 400 000 * 15 игр=6 000 000 за 15 игр или 12 000 000 за одну!
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mihail200606
1531567724
Судьбу этих стадионов после чм детально не планировали что ли? Не поверю.. Вроде даже какая то программа была по их использованию .. Неужели там не обговаривались условия их аренды ?если да, то Навряд ли там такие заоблачные цены были бы. Потому что понятно,что в регионах не потянут.. Значит это не обговаривалось, и какое то мурло решило бабла подрубить.. Но скандальчик вышел.
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zigbert
1531574784
Если выход не будет найден, разобрать стадион на части и раздать населению - бесплатно.
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за ЦСКА с 1980г
1531640236
"..не хочет играть из за большой арендной платы..". Что тут разделять?
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