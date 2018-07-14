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    Дворкович: «Уверен, что вопрос с выступлением «Ростова» на «Ростов-Арене» разрешится»

    Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович прокомментировал ситуацию вокруг «Ростова» и стадиона «Ростов-Арена». Ранее «Бомбардир» писал, что выступление команды на сооружении чемпионата мира-2018 под вопросом.

    «Разделяйте две вещи: не хочет играть и большая арендная плата являются разными вещами. Конечно, все хотят играть на лучших и современных стадионах. Я уверен, что можно найти решение финансовым проблемам», – сказал функционер.

    «Ростов» стартует в сезоне 28 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2018 08:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 15 июля 2018, 10:37

      "..не хочет играть из за большой арендной платы..". Что тут разделять?

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 16:26

      Если выход не будет найден, разобрать стадион на части и раздать населению - бесплатно.

      5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 июля 2018, 14:28

      Судьбу этих стадионов после чм детально не планировали что ли? Не поверю.. Вроде даже какая то программа была по их использованию .. Неужели там не обговаривались условия их аренды ?если да, то Навряд ли там такие заоблачные цены были бы. Потому что понятно,что в регионах не потянут.. Значит это не обговаривалось, и какое то мурло решило бабла подрубить.. Но скандальчик вышел.

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 14 июля 2018, 13:46

      Путину пишите!!! Интересная математика получается: на старом стадионе аренда 400 000 на новом 12 000 000 за игру. Итого 400 000 * 15 игр=6 000 000 за 15 игр или 12 000 000 за одну!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 июля 2018, 12:35

      Просто у кого-то из хозяев стадиона слишком широкое рыло и неадекватные аппетиты.Ростов-арена одна из первых ласточек которые прилетят после окончания чемпионата мира.Построить стадионы построили,деньги государственные грохнули ,а как их эксплуатировать дальше,ни у кого мозгов не хватает.В общем всё по-русски...Печально всё это...

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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 14 июля 2018, 12:02

      Пусть хозяева стадиона поймут, что если "Ростов" не будет там играть , то стадион зачахнет, а артисты будут собирать от силы 10-15% аудитории (и только в летний период,) если это ,конечно, не "АББА" и не будут платить арендную плату. "Ростов" - народный артист России, он в среднем будет собирать не менее 50%.

      3
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      Рейтинг: +1819

      gor77 14 июля 2018, 11:55

      Классика жанра для чиновников.((((
      Делают для одних, а командуют другие.
      А потом эти же чиновники при каждом случае будут "тыкать носом" всех, кто будет пользоваться этим и другими новыми стадионами.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 08:35

      Не решится сейчас так решится на прямой линии с президентом страны. У нас там многое чего решается...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Рубик Докоян 14 июля 2018, 17:29

      "У нас там многое чего решается..."
      Особенно если договорились заранее какая будет просьба)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > андрей андреев 14 июля 2018, 18:07

      Если такое и бывает, то редко. В основном просьбы идут снизу от народа. И такие, что местным чиновников надо ставит в позу прачки и пороть пока не обделаются, а потом ещё и за это.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 14 июля 2018, 19:35

      Блин, опечаток много, извиняюсь. Стучу лёжа за ноутом, одним указательным пальцем и некогда проверять написанное. )))

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