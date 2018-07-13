«Ростов» не будет выступать на новой арене из-за слишком большой аренды

«Ростов» не будет выступать на новом стадионе по причине огромной суммы аренды, сообщает Privet-Rostov.ru.

Проведение одного матча на «Ростов Арене» будет обходиться желто-синим в 12 миллионов рублей. Таким образом, ростовчане продолжат играть на стадионе «Олимп-2», арендная плата на котором за одну встречу составляет 400 тысяч

«Это очень дорого для клуба. В клубе также недовольны тем, что на арене будут проходить концерты. Это убьет поле», – сообщил источник в компании «Спорт-Ин», которая владеет «Ростов Ареной».

«Футбольный клуб «Ростов» не комментирует данную ситуацию, так как у нас недостаточно данных. За комментариями мы рекомендуем обращаться в региональное министерство спорта или в компанию «Спорт-Ин», – заявили в пресс-службе «Ростова».