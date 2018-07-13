Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» не будет выступать на новой арене из-за слишком большой аренды

    «Ростов» не будет выступать на новом стадионе по причине огромной суммы аренды, сообщает Privet-Rostov.ru.

    Проведение одного матча на «Ростов Арене» будет обходиться желто-синим в 12 миллионов рублей. Таким образом, ростовчане продолжат играть на стадионе «Олимп-2», арендная плата на котором за одну встречу составляет 400 тысяч

    «Это очень дорого для клуба. В клубе также недовольны тем, что на арене будут проходить концерты. Это убьет поле», – сообщил источник в компании «Спорт-Ин», которая владеет «Ростов Ареной».

    «Футбольный клуб «Ростов» не комментирует данную ситуацию, так как у нас недостаточно данных. За комментариями мы рекомендуем обращаться в региональное министерство спорта или в компанию «Спорт-Ин», – заявили в пресс-службе «Ростова».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2018 13:34
    Рекомендуем
    Комментарии84
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 15 июля 2018, 02:07

      Вот оно, приплыло! Стадион превратим в базарную площадку,- помидоры, арбузы, шашлык-башлык, жердёлки и семки. Радуйся, Ростов-папуля!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 июля 2018, 13:03

      Ну вот и началось! Понастроили шикарных стадионов в городишках, где население чуть больше, чем вместимость самих стадионов (Калининград, Саранск,Сочи(к Олимпиаде)), а теперь начинают репы чесать:"А что же с ними таперича делать?".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 12:20

      Новость малоприятная.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      vavanze 13 июля 2018, 19:44

      Если так будет! Это будет позор.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > vavanze 13 июля 2018, 22:52

      Хотя, к сожалению не удивительный.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 18:33

      ну вот, а господин Инфантино говорит о прогрессе нашего футбола раз построили инфраструктуру которой будут с удовольствием пользоваться клубы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 13 июля 2018, 17:41

      Один баран пустил фейк и стадо тут же подхватило ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 июля 2018, 17:08

      Моего бывшего партнера по бизнесу, шведа по национальности, часто спрашивали : "Как Вы можете вести бизнес в России, там же одни жулики?"
      Партнер всегда отвечал: "65% жуликов мира проживают на территории США, остальные равномерно распределены по всему миру. Однако в США существуют определенные фильтры, не позволяющие всем жуликам пролезть во власть. В России
      эти фильтры повёрнуты в другую сторону".

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 июля 2018, 16:29

      А я думаю дело в билетах. На Олимпе-2 трибуны принадлежат разным дельцам, которые сливают билеты перекупам. А те потом навариваются на перепродаже. Видимо старые схемы не хотят ломать

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 13 июля 2018, 16:23

      Стадионы-мертвяки...До своего полного обветшания будут содержаться за нас счет....Наступает тяжелое похмелье после мундиального периода.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 13 июля 2018, 16:10

      С таким показушным правительством народ будет всегда в нищие. Зачем строили то за столько денег, чтобы стояло гнилой все? Дебилы!

      13
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11