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  • «Ростов» не будет выступать на новой арене из-за слишком большой аренды

«Ростов» не будет выступать на новой арене из-за слишком большой аренды

13 июля 2018, 13:34
83

«Ростов» не будет выступать на новом стадионе по причине огромной суммы аренды, сообщает Privet-Rostov.ru.

Проведение одного матча на «Ростов Арене» будет обходиться желто-синим в 12 миллионов рублей. Таким образом, ростовчане продолжат играть на стадионе «Олимп-2», арендная плата на котором за одну встречу составляет 400 тысяч

«Это очень дорого для клуба. В клубе также недовольны тем, что на арене будут проходить концерты. Это убьет поле», – сообщил источник в компании «Спорт-Ин», которая владеет «Ростов Ареной».

«Футбольный клуб «Ростов» не комментирует данную ситуацию, так как у нас недостаточно данных. За комментариями мы рекомендуем обращаться в региональное министерство спорта или в компанию «Спорт-Ин», – заявили в пресс-службе «Ростова».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (83)
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KOLBIS
1531478150
Страна дураков...
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_Marqella_
1531478525
Надо было в место Роства в Краснодаре проводить матчи ЧМ...«Олимп-2» - уровень ф.к.Ростов...))
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panmon
1531479043
Меня с самого начала радовала идея посторить кучу стадионов которые не будут использоваться и начнут постепенно умирать
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Kulima
1531479302
Ну что же, очень хороший толчок для развития футбола в этом регионе. Видимо поднимать его будут клоуны нашей эстрады
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GoldPlayFIFARus9
1531479531
Всё? Праздник заканчивается, возвращаемся в реальность? Страшно подумать что будет со стадионами в НН, Волгограде, Саранске и т.п...
Ответить
Супервайзер
1531479581
Стадионы строятся не для того, чтобы на них играли, а для того, чтобы перевести деньги государства в карманы тех, кто этим государством распоряжается. Простая истина, чего тут базарить. PS. Стадионы Спартака и Краснодара- редкое и несуразное исключение.
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vladik12
1531479644
Эту страну можно закрывать.
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acer2003
1531481537
Предсказуемая ситуация, и думаю,не только для Ростова
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Obojaemiy
1531487455
С таким показушным правительством народ будет всегда в нищие. Зачем строили то за столько денег, чтобы стояло гнилой все? Дебилы!
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Патронташ
1531488237
Стадионы-мертвяки...До своего полного обветшания будут содержаться за нас счет....Наступает тяжелое похмелье после мундиального периода.
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