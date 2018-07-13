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    Розанов и Черданцев прокомментируют финал ЧМ-2018 на «Матче», Стогниенко – на «России 1»

    Комментаторы Юрий Розанов и Георгий Черданцев будут работать на финале чемпионата мира ФранцияХорватия. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на сайте и в мобильном приложении «Матч ТВ». Эта игра станет первой для Черданцева на нынешнем турнире. На протяжении всего ЧМ он работал ведущим студии «Мяч».

    На общедоступном канале «Россия 1» встречу прокомментирует Владимир Стогниенко.

    Матч пройдет в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники». Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Игру за третье место БельгияАнглия на «Матче» будут комментировать Тимур Журавель и Александр Шмурнов. Встреча состоится в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2018 18:28
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 14:00

      Здесь двух мнений быть не может. Только Стогниенко!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +433

      Федун 14 июля 2018, 10:20

      ++++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 13 июля 2018, 22:41

      Соглашусь. Стогниенко, конечно, номер один сегодня. Доминирующий номер один. Как когда-то Уткин в его эпоху. Идеальное сочетание знаний, стиля, эмоций. Не допускает перебора. Не любуются собой. "Помогает смотреть". Розанов тоже хорошо. Хоть немного интеллектуально сбалансирует павлина Черданцева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 13 июля 2018, 21:58

      Стогниенко,спасибо что ты есть, ты лучший!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2018, 20:00

      как всегда эти комментаторишки все портят приходится слушать без звука весь ЧМ они испортили

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 13 июля 2018, 19:14

      Будем Россию-1 включать.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 13 июля 2018, 19:13

      Стогниенко,однозначно.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 июля 2018, 19:13

      Меня больше безальтернативность матча за 3-е место смущает, что Журавель бесит, что Шмурнов иногда строит из себя великого эстета иногда забывая комментировать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 июля 2018, 18:59

      надеюсь после матча, пафосный словоблуд с черданцевым посмотрят рейтинги и уволятся.))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 июля 2018, 18:54

      слава богу, хоть какой-то выбор

      2
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