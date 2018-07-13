Розанов и Черданцев прокомментируют финал ЧМ-2018 на «Матче», Стогниенко – на «России 1»

Комментаторы Юрий Розанов и Георгий Черданцев будут работать на финале чемпионата мира Франция – Хорватия. Встреча будет транслироваться в прямом эфире на сайте и в мобильном приложении «Матч ТВ». Эта игра станет первой для Черданцева на нынешнем турнире. На протяжении всего ЧМ он работал ведущим студии «Мяч».

На общедоступном канале «Россия 1» встречу прокомментирует Владимир Стогниенко.

Матч пройдет в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники». Начало – в 18:00 по московскому времени.

Игру за третье место Бельгия – Англия на «Матче» будут комментировать Тимур Журавель и Александр Шмурнов. Встреча состоится в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени.