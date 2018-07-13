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    В полуфинале ЧМ Англия пыталась быстро отыграться, пока Манджукич праздновал свой гол. Момент не вошел в трансляцию

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 (в дополнительное время).

    Англичане пропустили гол на 109-й минуте. В официальную трансляцию игры не попал момент, в котором автор забитого мяча Марио Манджукич праздновал с командой успех, а британцы попытались воспользоваться этим, быстро разыграв мяч с центра поля.

    Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард отправились в атаку. Им мог помешать только голкипер Даниэль Субашич, но главный судья матча турок Чунейт Чакир свистком остановил этот проход.

    Матч за третье место чемпионата мира-2018 Бельгия – Англия состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    13.07.2018 10:42
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:36

      Конечно желание сравнять результат, перехлестывало.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Борис РВ 13 июля 2018, 14:47

      Да, просто другого шанса забить больше и не было

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 13 июля 2018, 13:38

      Забавно))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июля 2018, 13:35

      прям все по канонам "Честной игры" )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 июля 2018, 13:27

      Вот клоуны) Ещё бежали назад посматривали... Ей богу, как нашкодившие школьники сбегающие с уроков, чтобы п..здюлей не получить))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 июля 2018, 13:10

      Не прокатило...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный 13 июля 2018, 13:09

      Молодцы, надо было забивать, а так зря бежали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 июля 2018, 12:39

      шутники епте)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 июля 2018, 12:25

      Улыбнуло)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 13 июля 2018, 12:15

      Мля. И эти люди нас учат жить ...

      1
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