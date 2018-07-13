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  • В полуфинале ЧМ Англия пыталась быстро отыграться, пока Манджукич праздновал свой гол. Момент не вошел в трансляцию

В полуфинале ЧМ Англия пыталась быстро отыграться, пока Манджукич праздновал свой гол. Момент не вошел в трансляцию

13 июля 2018, 10:42
17

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 (в дополнительное время).

Англичане пропустили гол на 109-й минуте. В официальную трансляцию игры не попал момент, в котором автор забитого мяча Марио Манджукич праздновал с командой успех, а британцы попытались воспользоваться этим, быстро разыграв мяч с центра поля.

Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард отправились в атаку. Им мог помешать только голкипер Даниэль Субашич, но главный судья матча турок Чунейт Чакир свистком остановил этот проход.

Матч за третье место чемпионата мира-2018 Бельгия – Англия состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля, в 17:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Англия Хорватия Манджукич Марио Субашич Даниэль Лингард Джесси Рэшфорд Маркус Чакир Чунейт
Комментарии (17)
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ROMAN63new
1531469237
дерьмо, было наказано ! Не узнаю британцев то мяч по волосам чиркнул -записывайте гол на меня, то 60 пенальти с панамой-- я лучший бомбардир чемпионата, театр и провокации с Колумбией - и мы в полуфинале. Футбол справедлив, подлость всегда аукается.
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KOLBIS
1531469342
Ах хитрожопые англичашки...А про свисток забыли?...
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I_R_O_N_M_A_N
1531472402
У Панамцев подсмотрели)
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Randy Ram
1531473224
Англичане такие англичане...)
Ответить
mialkov
1531473941
Улыбнуло)))
Ответить
Dizayner
1531474759
шутники епте)))
Ответить
FanatSerj
1531478156
прям все по канонам "Честной игры" )))
Ответить
Ailend
1531478320
Забавно))
Ответить
Борис РВ
1531482446
Да, просто другого шанса забить больше и не было
Ответить
zigbert
1531557399
Конечно желание сравнять результат, перехлестывало.
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