В полуфинале ЧМ Англия пыталась быстро отыграться, пока Манджукич праздновал свой гол. Момент не вошел в трансляцию

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 (в дополнительное время).

Англичане пропустили гол на 109-й минуте. В официальную трансляцию игры не попал момент, в котором автор забитого мяча Марио Манджукич праздновал с командой успех, а британцы попытались воспользоваться этим, быстро разыграв мяч с центра поля.

Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард отправились в атаку. Им мог помешать только голкипер Даниэль Субашич, но главный судья матча турок Чунейт Чакир свистком остановил этот проход.

Матч за третье место чемпионата мира-2018 Бельгия – Англия состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля, в 17:00 по московскому времени.